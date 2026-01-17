прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Эвертон». Начало игры — в 19:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» проводят многообещающий сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» одолели «Тоттенхэм» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). Зато поединок с «Ноттингем Форест» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров. «Вилланы» будут максимально активны в атаке.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 4 очка отстает от первой пятерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» в серии пенальти уступили «Сандерленду».

До того команда не сумела переиграть «Вулверхэмптон» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Брентфордом» (2:4).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Карлос Алькарас — травмирован. Илиман Ндиайе, Идрисса Гуйе — в сборной.

Состояние команды: «Ириски» в последних поединках выглядели скрмоно. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией не решены даже в первом приближении.

Команда все никак не предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Плюс «вилланов» она не может одолеть уже 2 с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается зацепиться за драгоценные баллы.

Статистика для ставок

«Вилланы» не уступили в 3 своих последних поединках

«Эвертон» не побеждает 3 матча кряду

«Астон Вилла» уже 2 с половиной года не проигрывает «ирискам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.91.

Прогноз: «Вилланы» мотивированы закрепиться в группе лидеров, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «ирискам».

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15