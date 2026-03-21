«Эвертон» принимает «Челси» на «Хилл Дикинсон» в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги. Для обеих команд эта встреча имеет серьёзное значение в борьбе за еврокубки — лондонцы пытаются удержаться в зоне Лиги Чемпионов, а мерсисайдцы сохраняют шансы зацепиться за топ-7. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:20 Сегодня вечером в Ливерпуле около 12 градусов без осадков, погода точно не помешает футболу.

20:10 Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Хато, Кукурелья, Кайседо, Лавия, Палмер, Энцо (c), Нету, Жоао Педро.

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дьюсбери-Холл, Макнил, Ндиайе, Бето.

20:00 Судейская бригада: главный судья: Сэм Бэрротт, помощники судьи: Тим Вуд, Уэйд Смит, четвёртый судья: Том Нилд, VAR: Пол Ховард, ассистент VAR: Питер Райт.

«Эвертон»

Команда Дэвида Мойеса подходит к матчу после обидного поражения от «Арсенала», где пропустила дважды в самой концовке. Тем не менее до этого «ириски» выдали неплохую серию, обыграв «Ньюкасл» и «Бернли», и продолжают держаться в верхней половине таблицы.

В целом сезон для «Эвертона» складывается достаточно уверенно: 43 очка после 30 туров — лучший показатель клуба за несколько лет. Особенно важно, что команда остаётся конкурентоспособной в борьбе за еврокубки, отставая от топ-7 всего на несколько баллов.

В атаке ключевую роль играет Киран Дьюсбери-Холл, который лидирует по голевым действиям, а также активно участвует в создании моментов. При этом главной проблемой остаётся нестабильность дома, «Эвертон» выиграл лишь один из последних семи матчей на своём стадионе.

«Челси»

Лондонцы переживают непростой период. После разгромного вылета из Лиги чемпионов от ПСЖ (8:2 по сумме двух матчей) команда Лиама Росеньора оказалась под серьёзным давлением, а в чемпионате результаты также далеки от стабильных.

«Челси» проиграл два из последних трёх матчей АПЛ и не может сохранить свои ворота «сухими» уже восемь игр подряд. Эти проблемы в обороне стали одной из главных причин падения команды на шестое место, хотя отставание от топ-4 остаётся минимальным.

Тем не менее атакующий потенциал у «синих» по-прежнему высок. Жоау Педру находится в отличной форме, регулярно набирая результативные действия в выездных матчах, а Коул Палмер и другие игроки группы атаки способны решить эпизод индивидуально.

