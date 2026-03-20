«Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?

21 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Эвертон — Челси с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 балла за 30 встреч при разнице мячей 34:35.

Последние матчи: предыдущий поединок «Эвертон» провел не лучшим образом, проиграв «Арсеналу» (0:2).

До того команда обыграла «Бернли» (2:0) и «Ньюкасл» (3:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Алькарас, Грилиш.

Состояние команды: «Эвертон» впервые за долгие годы сражается за место в еврокубках, что не может не радовать фанатов «ирисок».

Стоит признать, что для подопечных Дэвида Мойеса эта задача является отнюдь не самой простой, но при определенных обстоятельствах все может повернуться в пользу мерсисайдцев.

«Челси»

Турнирное положение: «Пенсионеры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков за 30 туров при разнице мячей 53:35.

Последние матчи: предыдущий поединок «Челси» провел неудачно, потерпев разгромное поражение от «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов.

До того команда проиграла «Ньюкаслу» (0:1) в АПЛ и «ПСЖ» (2:5) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Колвилл, Джеймс, Йоргенсен, Байноу-Гиттенс.

Состояние команды: «Челси» в текущем сезоне выступает нестабильно, да и смена тренера пока никак не сказалась на команде позитивным образом.

«Синие» на данный момент спокойно находятся в зоне Лиги Европы, но вряд ли этого хотят в лондонском клубе.

Статистика для ставок

«Челси» проигрывал в трех последних матчах во всех турнирах

«Эвертон» не побеждал «Челси» с 2023-го года

Последний матч между командами завершился победой «Челси» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «пенсионеров» ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.76 и 1.99.

Прогноз: Команды в очных матчах не блещут результативностью и эта встреча не станет исключением.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.99.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче не будет выявлен победитель.

Ставка: Ничья за 3.55