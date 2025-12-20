Матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» перед Рождеством выглядит как столкновение команд с разными траекториями сезона. «Ливерпуль» постепенно оживает и набирает ход, а «Тоттенхэм» снова проваливается в привычные качели, где один удачный отрезок мгновенно перечёркивается очередной катастрофой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

10' Экитике обработал длинную передачу у штрафной соперника, но тут же потерял мяч.

08' Несколько минут владеет мячом «Ливерпуль», хозяева пытаются прессинговать.

05' Коло Муани после удачного отскока пробил из штрафной, Брэдли заблокировал!

04' Экитике получил травму, нужна помощь врачей французу.

02' Керкез попал в офсайд после длинной передачи.

01' Стартовый свисток, поехали!

Статистика матча 53 Владение мячом 47 0 Офсайды 1

До матча

20:30 В Лондоне сегодня около 8 градусов, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» ожидается туман, а возможен и дождь.

20:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Джон Брукс, ассистенты — Саймон Беннетт и Джеймс Мейнуоринг, четвёртый арбитр — Энтони Тейлор, ВАР — Стюарт Этуэлл, АВАР — Адам Нанн.

19:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бентанкур, Грей, Кудус, Бергваль, Симмонс, Коло Муани.

«Ливерпуль»: Алисон, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Макаллистер, Вирц, Экитике.

«Тоттенхэм»

Ещё недавно казалось, что команда Томаса Франка нащупала свою игры. Камбек-ничья с «Ньюкаслом», затем два уверенных домашних матча, и на горизонте маячил пусть не прорыв, но хотя бы стабильность. Всё это сдулось за один вечер на «Сити Граунд», где «Ноттингем Форест» разобрал «шпор» на части.

Теперь у «Тоттенхэма» три поражения в пяти последних матчах Премьер-лиги, место в нижней половине таблицы и ощутимая дистанция до четвёртой строчки. Внутри клуба, как пишут, растёт тревога, хотя поддержка руководства у Франка пока сохраняется. Этот матч добавляет давление ещё и историческим контекстом, в случае очередной неудачи это будет одиннадцатое домашнее поражение «Тоттенхэма» в Премьер-лиге за 2025 год — клубный антирекорд за календарный год.

Не делает лучше и кадровая ситуация. Кубок африканских наций забирает Сарра и Биссума из центра поля, а в лазарете остаются Соланке, Кулушевски, Удоджи и Мэддисон. Франк вынужден искать баланс между риском и прагматизмом, молодёжь вроде Арчи Грэя получает минуты и опыт, но против такого соперника цена одной ошибки может быть слишком высокой.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» последние недели получились шумными и нервными за пределами поля, но на газоне команда Арне Слота держится увереннее. Победа над «Брайтоном» 2:0 стала моментом, когда многое будто бы временно простили. Мохамед Салах, пусть и не в стартовом составе, вышел со скамейки и ассистировал, установив рекорд по суммарным голевым действиям в АПЛ за один клуб — 277. Ирония в том, что на фоне всей истории со статусом Салаха «Ливерпуль» не проигрывает уже пять матчей подряд после того, как египтянин перестал выходить с первых минут.

Теперь Салах уезжает на Кубок африканских наций, и для «красных» это проверка, насколько команда научилась жить без привычного лидера. Впрочем, у Слота хватает поводов для осторожного оптимизма, «Ливерпуль» выиграл у «Интера» 1:0 в Лиге чемпионов, а в очных матчах со «шпорами» в последнее время действует безжалостно. Два последних матча против «Тоттенхэма» — это суммарные 9:1, а весной, 27 апреля 2025 года, именно разгром 5:1 стал для «Ливерпуля» чемпионским аккордом.

Слабое место гостей в сезоне — оборона на выезде. «Ливерпуль» нередко либо держит «ноль», либо проваливается и пропускает минимум два. Поэтому интрига здесь не только в том, сколько создадут впереди, но и в том, насколько чисто пройдут сложные участки без мяча. Тем более что в составе тоже есть вопросы, Слобослаи получил повреждение голеностопа и может не быть готов к старту, Гомес выбыл из-за повреждения мышцы, Эндо и Гакпо не сыграют, а Фримпонг только вернулся после длительной паузы. Зато Брэдли возвращается после дисквалификации, что очень важно для правого фланга.

