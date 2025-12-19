прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» прочно закрепились в середине таблицы АПЛ. После 16-и туров «Тоттенхэм» занимает 11-е место с 22 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 4 балла.

Стоит отметить, что на своем поле команда выступает гораздо хуже, нежели в гостях. По результатам домашних встреч «Тоттенхэм» занимает лишь 17-е место в лиге, набрав 8 очков из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «шпоры» крупно уступили «Ноттингем Форест» со счетом 0:3. До этого «Тоттенхэм» с таким же счетом обыграл пражскую «Славию» в Лиге чемпионов.

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда обыграла только «Брентфорд» (2:0), однажды сыграла вничью с «Ньюкаслом» (2:2) и трижды проиграла. За этот отрезок «Тоттенхэм» забил 6 голов при 11-и пропущенных.

Не сыграют: Биссума, Сарр (в сборной), Кулусевский, Мэддисон, Соланке, Такай и Удогие (у всех — травмы).

Состояние команды: «Тоттенхэм» проводит не самый удачный сезон, ведь команда все дальше и дальше от зоны еврокубков. Руководство «шпор» сделали попытку изменить ситуацию, поменяв главного тренера.

В последних 3-х очных встречах «Тоттенхэму» однажды удалось обыграть «Ливерпуль» (1:0). Получится ли у «шпор» сделать это на сей раз? Большой вопрос...

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 7-й позиции с 26-ю очками в активе после 16-и туров. «Ливерпуль» отстает от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.

Команда Арне Слота постепенно приближается к лидерам. При этом, у «Ливерпуля» не самые лучшие результаты гостевых встреч, набрав 10 очков из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошедшем встрече АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Брайтон» со счетом 2:0, а до этого «Ливерпуль» одолел «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов, забив победный гол на 88-й минуте.

У команды продолжается серия без поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Ливерпуль» трижды победил и дважды сыграл вничью.

Не сыграют: Салах (в сборной), Байчетич, Чэмберс, Эндо, Гакпо, Леони и Скэнлон (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, ситуация в «Ливерпуле» постепенно налаживается. В клубе решили проблему с Мохамедом Салахом, прекратив публичный конфликт. Теперь необходимо сосредоточиться на результатах.

Пока Салах не может показать высокий уровень футбола на первый план выходят другие игроки. К примеру, Юго Экитике забил 7 голов и сделал 1 ассист за 15 встреч в АПЛ, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах АПЛ «Тоттенхэм» выиграл только 1 раз

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах

В последних 5-и очных поединках «Ливерпуль» 4 раза обыгрывал «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «Тоттенхэма» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Ливерпуль» вполне способен продолжить побеждать, команда попытается вернуться в зону Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.05.

Прогноз: «Тоттенхэм» также будет упираться до конца, матч получится результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.03.