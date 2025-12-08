Вечер понедельника на «Молинью» сводит две команды, у которых этот сезон складывается по диаметрально противоположным сценариям. «Вулверхэмптон» стремительно тонет, обновляя негативные рекорды и застряв на двух очках после четырнадцати туров. «Манчестер Юнайтед», несмотря на бесконечные качели, пытается удержаться в зоне борьбы за еврокубки — и как ни парадоксально, выглядит куда убедительнее именно на выезде.

09' Мбёмо в касание пробил с правой ноги, снова на месте Джонстон!

08' Джонстон спас команду! Далот вышел 1 на 1 после длинного заброса, бил в дальний угол, кипер не дал забить!

06' Фернандеш упустил мяч за боковую после скидки Шоу.

05' Прямым ударом с углового пытался забить Бруну, вратарь на месте.

03' Андре пробил издалека, накрыли удар бразильца.

01' «Манчестер Юнайтед» начал с центра поля, поехали!

22:55 В Вулверхэмптоне сегодня около 10 градусов, осадков нет, но на «Молинью» ожидается классический английский туман.

22:40 Судейская бригада матча: главный арбитр – Майкл Салисбёри, ассистенты: Марк Перри и Ник Гринхолх, ВАР — Стюарт Этуэлл, АВАР — Константин Хацидакис, четвёртый арбитр — Том Брамолл.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Вулверхэмптон»: Джонстон, Хувер, Москера, Агбаду, Тоти, Вольф, Андре, Крейчий, Беллегард, Ариас, Странд Ларсен.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мазрауи, Хэвен, Шоу, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот, Мбёмо, Кунья, Маунт.

«Вулверхэмптон»

У «волков» всё вращается вокруг одной цифры — два очка за три с половиной месяца. Команда Робa Эдвардса не просто проигрывает, она перестала забивать, и серия из пяти матчей без гола стала самой длинной в истории клуба на уровне лиги. Замена тренера не принесла ни всплеска, ни нового эмоционального тона. После 0:1 от «Ноттингем Форест» появилась только усталость. Играть-то они пытаются, но структура рассыпается после первой же ошибки.

Проблемы усугубляются отсутствием игроков. Жоао Гомес дисквалифицирован, Маршалл Мунетси вновь в лазарете, ещё целая группа, от Родригу Гомеша до вратаря Дэна Бентли, выпала из обоймы.

Перед Робом Эдвардсом стоит задача минимум — собрать работающий центр поля и вернуть элементарную связность в атаках. Пока же единственное, что может поддерживать «Молинью», — память о том, что в прошлом сезоне «волки» дважды обыграли «Юнайтед». Но это скорее историческая деталь, чем аргумент.

«Манчестер Юнайтед»

У команды Рубена Аморима за приличным отрезком следует провал, за провалом — снова позитивный всплеск. Ничья с «Вест Хэмом» стала болезненной не столько из-за результата, сколько из-за ощущения вялости, о которой жёстко высказался Рой Кин.

И всё же текущая ситуация на выезде у «Юнайтед» складывается лучше, чем кажется. Команда не проигрывает вне дома четыре матча подряд и в целом действует там собраннее, чем на «Олд Траффорд».

Проблем хватает и с составом. Перед игрой с «Вест Хэмом» травму получил Де Лигт, едва оправился Далот, давно вне состава Магуайр и Шешко. Зато возвращение Куньи добавило вариативности в атаке, хотя он ещё не в лучшей форме. По всей логике, «Юнайтед» должен пользоваться хаосом в обороне соперника и давить за счёт более сильной средней линии, где Фернандеш и Каземиро должны диктовать ритм.

История встреч

Недавняя история — на стороне «волков», они брали очки в обеих встречах прошлого сезона. Но общая картина куда ровнее. «Юнайтед» не проигрывал дважды подряд на «Молинью» уже сорок пять лет, и, если исходить из текущих обстоятельств, эта серия едва ли окажется под угрозой. В последние недели «Юнайтед» стабилен именно на выезде, а «Вулверхэмптон» переживает, пожалуй, самый тяжёлый период в своей истории в АПЛ.