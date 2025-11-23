«Канониры» продолжают демонстрировать стабильность как в обороне, так и в атаке, набрав 26 очков после 11 сыгранных матчей и занимая первое место в таблице. «Тоттенхэм», напротив, переживает непростой период: за последние восемь матчей «шпоры» одержали только одну победу, дважды проиграли и вылетели из Кубка лиги, хотя в Лиге чемпионов показали неплохой результат. Травмы ключевых игроков делают задачу Томаса Франка особенно сложной, но атакующая мощь команды сохраняется: «Тоттенхэм» забил 12 голов в гостевых матчах АПЛ, не проиграв при этом ни разу, и стабильно огорчает «Арсенал» в очных встречах на его поле. История дерби также на стороне «канониров», которые лидируют в противостоянии с 84 победами против 63 у «шпор».

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:15 Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия); Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия); Ассистент: Джеймс Мейнворинг (Англия); Резервный: Майкл Солсбери (Англия).

19:05 Матч пройдёт в городе Лондон, на стадионе «Эмирейтс», вместимость арены — 60383 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Арсенала» https://vk.com/arsscnews

Арсенал: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Риккардо Калафьори, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Микель Мерино, Букайо Сака.

Стартовый состав «Тоттенхэма» https://vk.com/arsscnews

Тоттенхэм: ChatGPT сказал:Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Дестини Удоджи, Кевин Дансо, Жоау Пальинья, Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус, Вильсон Одобер, Ришарлисон.

Арсенал

После непростого старта сезона «Арсенал» постепенно стабилизировал игру. Команда провела несколько ключевых побед, которые позволили возглавить турнирную таблицу АПЛ. Несмотря на позитивную динамику, лондонский клуб продолжает испытывать кадровые проблемы. В лазарете остаются несколько основных игроков, что заставляет Артету искать спасение в ротации состава. Однако в последние недели появление молодых игроков и возврат некоторых лидеров позволило команде демонстрировать стабильный уровень игры.

«Арсенал» дома традиционно выглядит сильнее: команда выиграла 7 из 9 домашних матчей сезона, при этом забивая в среднем 2,1 гола за игру и пропуская лишь 0,8.

Перед паузой на сборные «канониры» провели несколько ключевых матчей с прямыми конкурентами за топ-четвёрку, набрав 10 очков из 12 возможных в последних четырёх турах. Команда продолжает демонстрировать высокий уровень атакующей игры и стабильность в обороне, что делает её одним из явных претендентов на чемпионство.

Тоттенхэм

В промежутке между двумя международными паузами «Тоттенхэм» провёл восемь матчей во всех турнирах, но результаты оставляют желать лучшего: в АПЛ только одна победа, одна ничья и два поражения, вылет из Кубка лиги от «Ньюкасла» и лишь четыре очка в двух встречах Лиги чемпионов.

Лазарет клуба переполнен — девять травмированных, включая ключевых игроков нападения. Несмотря на кадровые проблемы, «Тоттенхэм» остаётся опасным в атаке, особенно на выезде. «Шпоры» забили 12 голов в гостевых матчах АПЛ и ни разу не проиграли — это один из лучших показателей в лиге, и во всех восьми предыдущих встречах с «Арсеналом», на их поле, команда забивала. В последним матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» выиграл дома 4:0 у «Копенгагена» и продемонстрировал высокий уровень атакующей игры.

В чемпионате Англии коллектив Томаса Франка набрал 18 очков и занимает восьмую строчку, но имея матч в запасе перед основной группой соперников. При этом нестабильность команды сохраняется. Новому менеджеру предстоит продолжать интеграцию своих идей и нарабатывать стабильность, чтобы конкурировать с топ-клубами АПЛ.

Личные встречи

История северолондонского дерби насчитывает 199 официальных встреч. «Арсенал» ведёт в противостоянии с 84 победами, тогда как «Тоттенхэм» одержал 63 победы. Последняя встреча команд в АПЛ прошла 15 января 2025 года и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.