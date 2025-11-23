23 ноября в 12-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 19:30 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: сейчас «Арсенал» уверенно лидирует в таблице АПЛ с 26 очками после 11 игр.

Последние матчи: гостевая игра против «Сандерленда» получилась очень непростой для подопечных Микеля Артеты и завершилась ничейным исходом (2:2). Соперник первым открыл счет, но «Арсенал» смог забить дважды после перерыва после ударов Сака и Троссарда, но не смог дожать «черных котов», пропустив в компенсированное время.

Ранее в ЛЧ была выездная победа со счетом 3:0 над «Славией» и в гостях в АПЛ над «Бернли» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Габриэль (з), Эдегор (п), Мартинелли (п), Хаверц (п), Мадуэке (п), Жезус (н), Дьокереш (н).

Состояние команды: в последнее время «Арсенал» захлестнула эпидемия травм, вот и после матчей сборных в лазарет угодил ведущий защитник Габриэль. Тем не менее, сейчас у Артеты есть почти два равноценных футболиста на каждую позицию, поэтому потери лидеров не так страшны, как в прошлом сезоне, когда скамейка была очень короткой. Но все равно бразилец пока почти безальтернативен.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: после 11 туров «Тоттенхэм» с 18 очками идет восьмым в таблице АПЛ.

Последние матчи: домашняя встреча с «Манчестер Юнайтед» (2:2) немного огорчила результатом болельщиков «шпор». «Тоттенхэм» хоть и пропустил первым, но смотрелся лучше, а после перерыва вел в счете после голов Теля и Ришарлисона, но в итоге упустил победу в компенсированное время.

До этого был разгром в Лиге чемпионов на своем поле «Копенгагена» (4:0) и поражение в АПЛ от «Челси» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Дэвис (з), Такаи (з), Биссума (п), Грэй (п), Кулусевски (п), Мэддисон (п), Соланке (н), Коло Муани (н).

Состояние команды: несмотря на все кадровые проблемы, которые преследуют главного тренера Томаса Франка с начала сезона, он уверенно держит «Тоттенхэм» вверху таблицы АПЛ и неплохо идет в Лиге чемпионов. Также отметим, что игра лондонцев по сравнению с прошлым сезоном стало гораздо более организованной и рациональной.

Статистика для ставок

В товарищеском матче перед стартом сезона «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Арсеналом» (1:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Тоттенхэм» сыграл вничью на выезде (2:2), но уступил на своем поле (2:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,43, а на «Тоттенхэм» — 8,50, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: ну «Тоттенхэм» сейчас не настолько слабее, чтобы вести его явным андердогом в этой встрече. Франк отлично лавирует между кадровыми проблемами и плотным графиком, умело ротируя состав. Почти вся обойма игроков сейчас в неплохом состоянии и после возвращения из сборных быстро восстановит командные связи. «Арсеналу» же без Габриэля, который явный лидер в центре обороны, будет на первых порах непросто.

Основная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой +1,5 за 1,73.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что гости не проиграют. «Сандерленд» смог отобрать у лидера, а разве «Тоттенхэм» их хуже?

Дополнительная ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 3,0.