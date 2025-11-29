«Манчестер Сити» на последних минутах вырвал победу у аутсайдера АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» в рамках 13-го тура Английской Премьер Лиги со счетом 3:2. На голы Доминика Калверта-Льюина и Лукаса Нмечи «горожане» ответили дублем Фила Фодена и забитым мячом Йошко Гвардиола.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+11' Все, матч завершен! «Манчестер Сити» не без труда, но побеждает на своем поле «Лидс Юнайтед». Если в первом тайме инициативой владели хозяева, то во второй половине игра складывалась по сценарию гостей. Но гол Фила Фодена в компенсированное время свел все старания «павлинов» к нулю. «Лидс» остается в зоне вылета, а «Сити» поднимается на второе место в АПЛ. На этом мы завершаем нашу трансляцию, до новых встреч!

90+9' Ампаду сделал пас через все поле, но ни один из партнеров не смог его принять

90+7' Какой прекраснейший прострел в штрафную «Сити», но игрок «Лидса» не смог обработать мяч и нанести удар по воротам хозяев!

90+6' Замена у «Ман Сити» — вместо Жереми Доку вышел Джон Стоунз

90+5' Груев подал — неточно

90+4' Калверт-Льюин заработал на себе фол, подаст «Лидс» в штрафную с левого фланга

Статистика матча 9 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 4 17 Фолы 11

90+2' Тут же «Лидс» пошел отыгрываться, Гудмунссон прострелил, но Доннарумма прервал прострел!

90+2' Замена у «Лидса» — Бренден Ааронсон вышел вместо Ао Танаки.

90+1' ГОЛ! ГОЛ! ГОЛ! 3:2! Фил Фоден оформляет дубль точным ударом в левый нижний угол и вновь выводит «горожан» вперед в этой встрече! Голевая передача на счету Райана Шерки, но сам автор-то как постарался, оставив в дураках несколько игроков «Лидса»!

90+1' Десять минут добавлено ко второму тайму!

90' Мармуш бьет головой — вновь Перри на месте.

89' Замена у «Сити» — Омар Мармуш вышел вместо Бернарду Силвы

88' Бьет Холанн в падении головой — прямо в руки Перри.

87' Джанлуиджи Доннарумма получает желтую за излишнюю экспрессию

85' Без проблем справляются хозяева с подачей.

84' Угловой в пользу «Лидса», к слову первый у «павлинов» в матче

83' Танака навесил во вратарскую с правого края, но мяч выбит защитниками «Сити»

82' Замена у «Лидса» — вместо Лукаса Нмечи выходит Ноа Окафор

81' Угловой заработал «Сити»

80' Мяч у «Сити», игра возобновлена.

79' Ампаду упал на газон, но быстро встает капитан гостей после полученного удара в голову мячом после навеса О'Райлли.

76' Подача в штрафную — мяч выбит!

75' Замена у «Сити» — вместо Тиджани Рейндерса вышел Райан Шерки

74' Прострелил Доку — Перри достал мяч, затем Стрейк попытался выбить снаряд, но безуспешно. Подаст «Сити» угловой

73' Упал Рейндерс после контакта с игроком «Лидса» в штрафной, но не будет пенальти

72' Мяч контролируют футболисты «Лидса». Ждем третий гол в ворота Доннаруммы?

69' Замена у «Лидса» — вместо Джеймса Джастина вышел Габриэль Гудмунссон

68' ГОЛ! 2:2! Лукас Нмеча сначала не реализовал пенальти — Доннарумма отбил, но прямо на ногу немецкому форварду, который без особых проблем забил в пустые ворота! «Лидс» вернулся в игру!

66' Йошко Гвардиол заработал «горчичник» за этот фол в собственной штрафной.

66' Пенальти в ворота «Лидса» за фол Гвардиола на Калверте-Льюине в собственной штрафной! Потрясающий выход на замену от англичанина!

65' Пока без особых моментов команды играют у ворот друг друга.

62' Мяч под контролем футболистов «Сити»

58' С Доннаруммой все в порядке, игра продолжается

58' Джо Родон из «Лидса» также «награжден» желтой карточкой

57' Доннарумма лежит на газоне, просит помощи.

57' Еще одна желтая у «Сити» — «отличился» Бернарду Силва

55' Матеуш Нуньеш зарабатывает «горчичник» за фол против Калверта-Льюина, хотя было бы за что...

54' Контролируют мяч футболисты «Лидса»

52' Прибавил в прессинге «Лидс» со старта второго тайма. Уже так «павлины» несколько минут назад сократили разрыв в счете.

49' ГОЛ! 2:1! Доминик Калверт-Льюин сокращает разрыв в счете, воспользовавшись ошибкой защиты «Сити»!

48' Опасный удар от игрока «Лидса» после подбора, но Доннарумма на месте!

47' «Лидс» заработал штрафной на левом краю

46' Двойная замена у «Лидса» — Доминик Калверт-Льюин и Яка Бийол вышли вместо Уилфреда Гнонто и Даниэля Джеймса.

46' «Лидс» развел мяч с центра поля, второй тайм стартовал!

45+4' Первый тайм завершен, уходим на перерыв!

45+3' О'Райлли пробил головой после навеса Доку — Перри на месте.

45+3' Угловой заработали хозяева на исходе тайма.

45+1' Три минуты добавлено к первому тайму.

44' Затяжная атака завершилась ударом от Рейндерса, удар заблокирован и будет угловой, который подаст Фил Фоден.

43' «Стенка» принимает на себя удар со штрафного, но мяч по-прежнему у «горожан»

42' Перспективный штрафной заработал Рейндерс для своей команды — можно и пробить игрокам «Сити» по воротам Лукаса Перри.

39' Простреливал Нуньеш, но передача прервана защитником «Лидса»

38' Жестко встретил Нико Гонсалес Гнонто в центре поля, но без особых последствий

35' Рейндерс мощно пробил со средней дистанции — рядом с «девяткой», но мимо!

35' Мяч выбит, но по-прежнему под контролем у «Сити»

34' Угловой в пользу «Сити»

31' Взяли под свой контроль мяч игроки «Сити», подключая к розыгрышам Доннарумму

28' Гол засчитан! «Лидс» вновь начнет с центра поля!

26' Подождем-ка! Смотрят повтор момента на наличие офсайда!

25' ГОЛ! 2:0! Йошко Гвардиол удваивает преимущество в счете, замкнув передачу от Нико О'Райлли! Неудачно Перри сыграл на выходе

24' Перри выручает после «стандарта», еще один корнер подадут хозяева

23' Угловой подает «Сити»

22' После углового ничего интересного не было кроме дальнего и неточного удара по воротам Лукаса Перри.

20' Неплохая подача на дальнюю штангу — Гвардиол замыкал, но мимо ворот!

20' А вот и момент! Дважды нанесли удары игроки «горожан» по воротам Лукаса Перри, но столько же раз его выручили защитники! Угловой подаст «Сити»

18' Холанн пробил головой после навеса с левого края — мимо ворот

18' Без особо опасных моментов протекает встреча, мяч у «Сити», да и куда «горожанам» спешить? У них все хорошо, команда ведет.

16' Фол в атаке от Фила Фодена, мяч у «Лидса»

15' Штрафной с правого края подаст «Сити»

14' Теперь мячом владеют игроки «Ман Сити».

12' Продолжают гости контролировать мяч.

09' Не увенчался успехом навес, но мяч по-прежнему у «Лидса», да и прессингуют активно. О'Райли в итоге получил по ногам и заработал фол для своей команды.

08' А вот и попытка от «Лидса» создать момент, в итоге гости заработали перспективный штрафной — можно и пробить, но навесить в штрафную площадь будет понадежнее.

07' Беспомощно пока смотрится «Лидс» в первые минуты встречи — никак «павлинам» не удается организовать позиционную атаку.

04' «Манчестер Сити» продолжает контролировать мяч

01' ГОЛ! 1:0! И тут же «Ман Сити» открывает счет! Открыл счет Фил Фоден, комбинация хозяев завершилась точным ударом англичанина после передачи Матеуша Нуньшеа!

01' Матч начался, «Сити» развел мяч с центра поля!

До матча

17:55 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом

17:45 Матч пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум», вмещающий в себя 55 097 зрителей.

17:35 Начинаем нашу трансляцию со стартовых составов обеих команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеуш Нуньеш, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Холанн

«Лидс Юнайтед»: Лукас Перри, Джастин, Стрейк, Родон, Богл, Груев, Ампаду, Танака, Гнонто, Джеймс, Нмеча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в данный момент занимает 3-е место в АПЛ, набрав за 12 туров 22 очков при 7 победах, ничьей и 4 поражениях с положительной разницей мячей 24:10.

В последнем матче АПЛ «горожане» потерпели поражение в гостевой встрече от «Ньюкасла» (1:2).

Нынешний сезон для подопечных Пепа Гвардиолы складывается не самым худшим образом и отставание в шесть очков от лидирующего в таблице «Арсенала» не кажется катастрофическим разрывом на данный момент.

«Лидс Юнайтед»

«Лидс Юнайтед» после 12-ти туров АПЛ занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и семь раз потерпел поражение. Разница мячей отрицательная — 11:22.

В прошлом туре «павлины» дома проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2.

Всего на счету подопечных Даниэля Фарке 5 поражений в последних шести встречах, что делает борьбу за выживание для команды самой явной перспективой в текущем сезоне.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 110 игр. В 49 матчах выиграли «горожане», 43 раза успех праздновали «павлины», остальные 18 встреч закончились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.70.