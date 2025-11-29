«Горожане» не оставят ни единого шанса сопернику

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.70

«Манчестер Сити» встретится с «Лидсом» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 18:00 по мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» замыкают 3-ку лидеров в таблице Премьер-лиги. «Манчестер Сити» набрал 22 очка за 12 туров, отставая от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.

Стоит отметить, что на своем поле команда Хосепа Гвардиолы выступает очень уверенно, набрав 15 очков из 18-и возможных. По этому показателю «Манчестер Сити» делит лидество с «Арсеналом».

Последние матчи: В прошлом туре общего этапа Лиги чемпионов команда уступила «Байеру» (0:2). Матчем ранее «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в АПЛ, пропустив решающий гол на 70-й минуте.

До этого у «горожан» было 4 победы подряд во всех турнирах. За этот отрезок команда обыгрывала «Ливерпуль» (3:0), «Боруссию» Д (4:1), «Борнмут» (3:1) и «Суонси» (3:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Ковачич и Родри из-за травм.

Состояние команды: «Манчестер Сити» все никак не может найти стабильность в нынешнем сезоне. В последнее время «горожане» выступают сериями побед и поражений.

Несмотря на это, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн проводит отличный сезон. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров АПЛ, забив 14 голов за 12 встреч.

«Лидс»

Турнирное положение: Команда находится практически на дне турнирной таблицы АПЛ. «Лидс» занимает 18-е место в таблице с 11-ю очками в активе после 12-и туров.

В гостях команда выступает гораздо хуже, нежели дома. На чужом поле «Лидс» набрал всего 3 очка из 18-и возможных, занимая по этому показателю 18-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Астон Вилле» (1:2), а до этого проиграла «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, провалив игру во 2-м тайме.

В последних 6-и встречах АПЛ «Лидс» обыграл только «Вест Хэм» (2:1) и проиграл 5 раз. За этот отрезок команда пропустила 13 голов при 5-и забитых.

Состояние команды: «Лидсу» необходимо выбираться из ямы, все шансы еще есть. Дело в том, что «Вест Хэм», который занимает спасительное 17-е место, также набрал 11 очков после 12-и туров.

В последних 5-и очных встречах «Лидс» 4 раза проиграл «Манчестер Сити», но при этом однажды сумел победить. Получится ли это сделать на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» проиграл 2 последних матча, пропустив 4 гола

У «Лидса» только 1 победа в последних 6-и встречах и 5 поражений

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Лидс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.25, победа «Лидса» — 11.00, ничья — за 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.45 соответственно.

Прогноз: «Манчестер Сити» способен забить много голов. Команду должно прорвать.

2.70 Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Манчестер Сити» — «Лидс» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше за 2.70.

Прогноз: В 1-м тайме игра также получится результативной.

2.17 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Манчестер Сити» — «Лидс» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.17.