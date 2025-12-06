«Ливерпуль» едет за тремя очками в Лидс

В субботу, 6 декабря, «Лидс» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток на перерыв! На табло 0:0! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Конор Брэдли («Ливерпуль») выполнил некачественный подкат в центре поля и заехал в ногу соперника — ему предъявлена желтая карточка.

45+1' Кёртис Джонс («Ливерпуль») получил толчок в спину, гости быстро разыграли стандарт со своей половины поля.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

44' Уго Экитике («Ливерпуль») грубо сыграл на половине поля соперника и судья тут же свистнул о нарушении правил.

42' Итан Ампаду («Лидс») выносит мяч из своей штрафной после очередного кросса с правой бровки от Коди Гакпо («Ливерпуль»).

Статистика матча 4 Удары мимо 4 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 6 Фолы 8

40' Коди Гакпо («Ливерпуль») классно пробил с правой ноги в ближний угол, но немного перекрутил и мяч не попал в створ.

39' Заброс на линию вратарской гостей, там первым на мяче оказывается Бекер Алиссон («Ливерпуль»).

37' Уго Экитике («Ливерпуль») неаккуратно махнул ногой в чужой штрафной и едва не попал по лицу Джо Родону («Лидс») — это фол в атаке.

36' Бекер Алиссон («Ливерпуль») далеко вышел из ворот и прервал дальний заброс в сторону своей штрафной.

35' Илия Груев («Лидс») пробил по воротам с метров 12-ти, но мяч разминулся со створом, а ведь позиция у форворда была убойная.

34' Конор Брэдли («Ливерпуль») подчистил в совей штрафной после опасного прострела — мяч отправлен на угловой.

32' Коди Гакпо («Ливерпуль») прорвался к лицевой линии в штрафной соперника и пытался выполнить передачу вдоль ворот, но мяч покинул пределы поля.

30' «Лидсу» удалось немного отодвинуть игру от своих ворот!

28' Илия Груев («Лидс») получил толчок в спину на линии собственной штрафной и это фол в атаке в исполнении гостей.

27' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») мощно пробил головой после навеса со стандарта, но мяч пролетел чуть выше перекладины!

26' Габриэль Гудмундссон («Лидс») срубил Конора Брэдли («Ливерпуль») и увидел перед собой горчичник.

23' Конор Брэдли («Ливерпуль») прорывался в штрафную, но удалось заработать только угловой.

21' Лукас Перри («Лидс») сильно выбивает мяч от своих ворот, но верховую борьбу в центре поля выиграли гости.

20' Джейден Богл («Лидс») грубо сыграл в центре поля и получил первую в матче желтую карточку.

19' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») срубил соперника в центре поля, но судья пока не достает горчичник из кармана.

18' Коди Гакпо («Ливерпуль») подал на дальнюю штангу с левого фланга, но мяч пролетел над головами партнеров — будет свободный удар!

16' Кёртис Джонс («Ливерпуль») шикарно закрутил мяч с угла штрафной, но ему не повезло — перекладина!

15' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») один остался на своей половине поля, все остальные в зоне атаки.

13' «Ливерпуль» взял мяч под свой тотальный контроль и пытается играть в мелкий быстрый пас.

11' Уго Экитике («Ливерпуль») лежит на газоне, Лукас Перри («Лидс») попал ему в голову кулаком, выбивая мяч.

09' Включают высокий прессинг хозяева и мяч в центре поля забирает под свой контроль Джейден Богл («Лидс») .

07' Милош Керкез («Ливерпуль») пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел сильно выше.

05' Итан Ампаду («Лидс») далеко бросает из аута — Ноа Окафор («Лидс») пробивает и мяч летит за лицевую от защитника.

04' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») выиграл верховой заброс возле своей штрафной и уверенно сбросил мяч партнеру.

02' Ноа Окафор («Лидс») подхватил мяч возле штрафной гостей и пробил низом рядом со штангой!

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Лидс» — «Ливерпуль» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Элланд Роуд». Игра вот-вот начнется!

20:25 Сегодня в Лидсе небольшой дождь, во время матча температура будет около +9℃.

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», который вмещает 37 792 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ливерпуль». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Лидс»: Перри Лукас, Родон Джо, Бийол Яка, Стрёйк Паскаль, Богл Джейден, Гудмундссон Габриэль, Стах Антон, Ампаду Итан, Груев Илия, Калверт-Льюин Доминик, Окафор Ноа.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Брэдли Конор, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Керкез Милош, Гравенберх Райан, Джонс Кёртис, Собослаи Доминик, Вирц Флориан, Гакпо Коди, Экитике Уго.

«Лидс»

«Лидс» находится в нижней части турнирной таблицы, занимая только 17-е место, а это граница с зоной вылета. Команда рискует вновь покинуть элитный дивизион. если срочно не предпримет чего-то экстраординарного. В 14-ти проведенных матчах «желтые» набрали всего 14 очков.

В последнем туре «Лидсу» удалось прервать длительную серию поражений, сенсационно обыграв на своем поле «Челси» (3:1). До этого в четырех матчах подряд команда уступала: «Брайтону» (0:3), «Ноттингем Форест» (1:3), «Астон Вилле» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:3).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» неудачно проводит нынешний сезон и ему уже будет сложно побороться за чемпионство. Тут вопрос стоит о другом — попадании в еврокубки. В данный момент «красные» занимают только 12-ю строчку в турнирной таблице, но отставание от еврокубковой зоны не такое большое — всего 2 очка.

В двух последних турах «Ливерпуль» набрал четыре очка благодаря сухой победе над «Вест Хэмом» (2:0) и ничьей с «Сандерлендом» (1:1). А перед этим у ливерпульского клуба было два поражения подряд: от «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).

Личные встречи

Между собой соперники играют минимум два раза за сезон, но последние их встречи датированы несколькими годами ранее, когда «Лидс» выступал в Премьер-лиге. Предыдущая очная дуэль состоялась в апреле 2023-го года, тогда на выезде «Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 6:1.

