Ход игры
45+4' Звучит свисток на перерыв! На табло 0:0! Отдыхаем 15 минут...
45+3' Конор Брэдли («Ливерпуль») выполнил некачественный подкат в центре поля и заехал в ногу соперника — ему предъявлена желтая карточка.
45+1' Кёртис Джонс («Ливерпуль») получил толчок в спину, гости быстро разыграли стандарт со своей половины поля.
45' 3 минуты добавлено к первому тайму!
44' Уго Экитике («Ливерпуль») грубо сыграл на половине поля соперника и судья тут же свистнул о нарушении правил.
42' Итан Ампаду («Лидс») выносит мяч из своей штрафной после очередного кросса с правой бровки от Коди Гакпо («Ливерпуль»).
40' Коди Гакпо («Ливерпуль») классно пробил с правой ноги в ближний угол, но немного перекрутил и мяч не попал в створ.
39' Заброс на линию вратарской гостей, там первым на мяче оказывается Бекер Алиссон («Ливерпуль»).
37' Уго Экитике («Ливерпуль») неаккуратно махнул ногой в чужой штрафной и едва не попал по лицу Джо Родону («Лидс») — это фол в атаке.
36' Бекер Алиссон («Ливерпуль») далеко вышел из ворот и прервал дальний заброс в сторону своей штрафной.
35' Илия Груев («Лидс») пробил по воротам с метров 12-ти, но мяч разминулся со створом, а ведь позиция у форворда была убойная.
34' Конор Брэдли («Ливерпуль») подчистил в совей штрафной после опасного прострела — мяч отправлен на угловой.
32' Коди Гакпо («Ливерпуль») прорвался к лицевой линии в штрафной соперника и пытался выполнить передачу вдоль ворот, но мяч покинул пределы поля.
30' «Лидсу» удалось немного отодвинуть игру от своих ворот!
28' Илия Груев («Лидс») получил толчок в спину на линии собственной штрафной и это фол в атаке в исполнении гостей.
27' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») мощно пробил головой после навеса со стандарта, но мяч пролетел чуть выше перекладины!
26' Габриэль Гудмундссон («Лидс») срубил Конора Брэдли («Ливерпуль») и увидел перед собой горчичник.
23' Конор Брэдли («Ливерпуль») прорывался в штрафную, но удалось заработать только угловой.
21' Лукас Перри («Лидс») сильно выбивает мяч от своих ворот, но верховую борьбу в центре поля выиграли гости.
20' Джейден Богл («Лидс») грубо сыграл в центре поля и получил первую в матче желтую карточку.
19' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») срубил соперника в центре поля, но судья пока не достает горчичник из кармана.
18' Коди Гакпо («Ливерпуль») подал на дальнюю штангу с левого фланга, но мяч пролетел над головами партнеров — будет свободный удар!
16' Кёртис Джонс («Ливерпуль») шикарно закрутил мяч с угла штрафной, но ему не повезло — перекладина!
15' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») один остался на своей половине поля, все остальные в зоне атаки.
13' «Ливерпуль» взял мяч под свой тотальный контроль и пытается играть в мелкий быстрый пас.
11' Уго Экитике («Ливерпуль») лежит на газоне, Лукас Перри («Лидс») попал ему в голову кулаком, выбивая мяч.
09' Включают высокий прессинг хозяева и мяч в центре поля забирает под свой контроль Джейден Богл («Лидс») .
07' Милош Керкез («Ливерпуль») пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел сильно выше.
05' Итан Ампаду («Лидс») далеко бросает из аута — Ноа Окафор («Лидс») пробивает и мяч летит за лицевую от защитника.
04' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») выиграл верховой заброс возле своей штрафной и уверенно сбросил мяч партнеру.
02' Ноа Окафор («Лидс») подхватил мяч возле штрафной гостей и пробил низом рядом со штангой!
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Лидс» — «Ливерпуль» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
20:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Элланд Роуд». Игра вот-вот начнется!
20:25 Сегодня в Лидсе небольшой дождь, во время матча температура будет около +9℃.
20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
20:15 Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор.
20:10 Сегодняшний матч пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», который вмещает 37 792 зрителей.
20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ливерпуль». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Лидс»: Перри Лукас, Родон Джо, Бийол Яка, Стрёйк Паскаль, Богл Джейден, Гудмундссон Габриэль, Стах Антон, Ампаду Итан, Груев Илия, Калверт-Льюин Доминик, Окафор Ноа.
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Брэдли Конор, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Керкез Милош, Гравенберх Райан, Джонс Кёртис, Собослаи Доминик, Вирц Флориан, Гакпо Коди, Экитике Уго.
«Лидс»
«Лидс» находится в нижней части турнирной таблицы, занимая только 17-е место, а это граница с зоной вылета. Команда рискует вновь покинуть элитный дивизион. если срочно не предпримет чего-то экстраординарного. В 14-ти проведенных матчах «желтые» набрали всего 14 очков.
В последнем туре «Лидсу» удалось прервать длительную серию поражений, сенсационно обыграв на своем поле «Челси» (3:1). До этого в четырех матчах подряд команда уступала: «Брайтону» (0:3), «Ноттингем Форест» (1:3), «Астон Вилле» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:3).
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» неудачно проводит нынешний сезон и ему уже будет сложно побороться за чемпионство. Тут вопрос стоит о другом — попадании в еврокубки. В данный момент «красные» занимают только 12-ю строчку в турнирной таблице, но отставание от еврокубковой зоны не такое большое — всего 2 очка.
В двух последних турах «Ливерпуль» набрал четыре очка благодаря сухой победе над «Вест Хэмом» (2:0) и ничьей с «Сандерлендом» (1:1). А перед этим у ливерпульского клуба было два поражения подряд: от «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3).
Личные встречи
Между собой соперники играют минимум два раза за сезон, но последние их встречи датированы несколькими годами ранее, когда «Лидс» выступал в Премьер-лиге. Предыдущая очная дуэль состоялась в апреле 2023-го года, тогда на выезде «Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 6:1.
