Огорчит ли «Лидс» после «Челси» «Ливерпуль»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.80

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 14 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-е место с отрывом в два балла от зоны вылета (18-20-е позиции) и с отставанием в восемь пунктов от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Павлины» на своем поле одержали сенсационную победу над «Челси» (3:1).

Перед этим в 13-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Манчестер Сити» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированы — Джеймс и Лонгстафф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Лидс» проиграл четыре раза при одной победе.

Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Лукас Нмеча — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Эвертона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура АПЛ «Красные» на своем поле разошлись мировой с «Сандерлендом» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Вест Хэмом».

Не сыграют: травмированы — Байчетич, Брэдли, Чамберс, Фримпонг, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Коди Гакпо и Мохаммед Салах — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Лидс» проиграл

в четырех последних матчах «Лидса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Ливерпуль» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.90, выигрыш «Лидса» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

1.80 «Ливерпуль» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лидс» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Лидса».

2.07 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лидс» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.