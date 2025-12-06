6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск.
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 14 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает 17-е место с отрывом в два балла от зоны вылета (18-20-е позиции) и с отставанием в восемь пунктов от своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Павлины» на своем поле одержали сенсационную победу над «Челси» (3:1).
Перед этим в 13-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Манчестер Сити» с результатом 2:3.
Не сыграют: травмированы — Джеймс и Лонгстафф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Лидс» проиграл четыре раза при одной победе.
Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Лукас Нмеча — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает девятую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Эвертона».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура АПЛ «Красные» на своем поле разошлись мировой с «Сандерлендом» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда в чужих стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Вест Хэмом».
Не сыграют: травмированы — Байчетич, Брэдли, Чамберс, Фримпонг, Леони и Скенлон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Коди Гакпо и Мохаммед Салах — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Лидс» проиграл
- в четырех последних матчах «Лидса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Ливерпуль» не выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.90, выигрыш «Лидса» — в 4.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Лидса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.