В воскресенье, 12 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

45+3' При счёте 0:0 уходят на перерыв «Челси» и «Ман Сити»! Гости владеют мячом почти вдвое больше хозяев, но опасных моментов пока почти не возникает. Нужно что-то менять командам во втором тайме, потому что ничья ни тех ни других не устраивает.

45+2' И добрался Сантос в воздухе до мяча головой после подачи — но пробил значительно выше створа.

45+2' На последних секундах тайма довольно опасный штрафной заработали лондонцы. Даст Кавана его исполнить.

45+1' Одну минуту добавил арбитр, но почти вся она ушла на розыгрыш углового. Из которого ничего особенного не выросло.

45' Опасно низом в угол пробил из-за штрафной Семеньо — на пути мяча встала нога Сантоса, от которой он ушёл на угловой.

44' И ещё раз «синие» допустили потерю неподалёку от своих ворот, но и «Манчестер Сити» до опасного момента дело не довёл.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 4 5 Офсайды 0 4 Фолы 8

43' «Челси» вышел в атаку, но ничего интересного не придумал — Доннарумма забрал мяч после навеса Сантоса.

42' Потеряли мяч гости у чужой штрафной, быстро включились в прессинг, но Родри правила нарушил.

41' Доку слева прострелил в ногу Сантосу, угловой подадут гости.

39' Перехватил мяч «Сити» на чужой половине поля, довёл его до Шерки, который пробил от линии штрафной — не очень опасно, Санчес легко справился.

37' На правом фланге ошибся в передаче Антуан Семеньо — пришлось ценой предупреждения останавливать быструю атаку «Челси» фолом на Нету.

36' Андрей Сантос прихватил убегавшего от него Доку — штрафной в пользу «Ман Сити».

35' Очередное продолжительное владение «Сити» ни к чему не привело и закончилось потерей Шерки.

34' И всё-таки они зашли по левому флангу! От лицевой О'Райли прострелил в центр, Бернарду ударил в касание низом — пришлось выручать Санчесу.

33' В очередной раз «Манчестер Сити» попробовал пройти в штрафную слева, теперь не пустили О'Райли.

31' Надолго лондонцы задержались около чужих ворот после этого корнера, выполнили несколько навесов, но надёжно действует Доннарумма.

30' Нету на левом краю прокинул мяч мимо Нуньеша, но там подстраховал Родри — угловой для хозяев.

29' Гюсто неплохо справа забрасывал мяч в штрафную, там открылся и пробил по воротам Жоао Педро — неточно.

28' Доку напролом пошёл по центру в штрафную «Челси», но не смог пробиться сквозь Сантоса.

27' Ещё разок Эстевао попал на правом краю в офсайд. Не удалась контратака «Челси».

26' Очень неудачно подал Шерки с правого фланга — не было шансов ни у кого из своих до него добраться.

24' Затяжной контроль от «горожан» в средней зоне.

23' У Шерки не получился проникающий пас по правому краю на Семеньо, но гости снова вернули себе мяч очень быстро.

22' Дважды игроки «Сити» били по воротам из пределов штрафной сейчас и оба раза попадали в соперников. Закончилось это владение фолом в атаке.

21' А «Ман Сити» упорно ломится через левый фланг. Сейчас Гехи подавал в сторону Холанна — мяч не дошёл, выбили.

20' Неудачно хозяева разыграли корнер — организовали офсайд.

19' Нету в одиночку продрался по левому флангу, зашёл в штрафную и пробил по воротам — сложился Доннарумма и отбил на угловой.

18' А вот и «Сити» снова доставил мяч в штрафную «Челси» — второй угловой заработали гости.

17' Подтвердили решение на VAR — вне игры был испанец. Хотя на повторе показалось, что совсем на тоненького.

16' Марк Кукурелья открылся в штрафной «Сити» и отправил мяч в сетку — боковой зафиксировал офсайд!

15' Доку пошёл в дриблинг по левому флангу и слишком далеко отпустил от себя мяч. Удар от ворот.

14' Наконец-то «Сити» перешёл в атаку и контролирует мяч на чужой половине.

13' На ровном месте первое предупреждение заработал Эстевао. Попал в офсайд бразилец и в порыве гнева пнул мяч вперёд.

12' У Нету не получилась подача в штрафную с этого стандарта. Мяч улетел за пределы поля, никого не коснувшись.

11' Но «Челси» не выпускает гостей с их половины поля. Забрали мяч хозяева, а дальше Родри сфолил на Палмере — штрафной будет.

10' Палмер решился на удар из-за пределов штрафной, но попал в соперника — мяч сильно снизил скорость и прилетел в руки Доннарумме.

09' А вот теперь пробился — это Жоао Педро сумел с мячом войти в штрафную и ударить по воротам. Хусанов заблокировал, лондонцы угловой подадут.

08' Всё равно «Челси» не пробился через полузащиту «Сити» в этот раз — всё закончилось неточной передачей на левый фланг.

07' Хусанов жёстко встретил Кукурелью в центре поля, хозяева с мячом остаются.

06' Контратакой ответил «Челси» — Палмер получил пас от Нету, ускорился к лицевой мимо Родри и пробил в ближний угол. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

05' У Родри не получился навес с правого края штрафной, мяч прилетел в руки Санчесу. Но «Челси» очень быстро снова мяча лишился.

04' Головой скидывал мяч Доку в центр штрафной в направлении Холанна — норвежца не пропустили. Атака «Сити» продолжается.

03' Добрались гости до чужой штрафной, проник внутрь Семеньо, но его остановил Кукурелья — первый угловой заработал «Манчестер Сити».

02' «Сити» аккуратно владеет мячом на своей половине поля, «Челси» обозначает прессинг.

01' Матч начался!

До матча

18:28 Выходят на поле игроки «Челси» и «Ман Сити», ждём стартового свистка!

18:21 +13 сегодня вечером в британской столице, облачно и без осадков — практически идеальные условия для отличного футбола.

18:14 Судейскую бригаду возглавляет 40-летний Крис Кавана.

18:00 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Домашняя арена «Челси» вмещает 40 340 зрителей.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Хато, Кукурелья, Кайседо, Андрей Сантос, Эстевао, Палмер, Нету, Жоао Педро.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеуш Нуньеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Бернарду Силва, Родри, Семеньо, Шерки, Доку, Холанн.

«Челси»

Лондонская команда переживает не самый простой период. В марте «Челси» выдал отрезок из четырёх поражений кряду, три из которых были разгромными: 2:5 и 0:3 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, 0:1 от «Ньюкасла» и 0:3 от «Эвертона» в АПЛ. Прервать серию удалось в прошлые выходные — «Челси» по полной оторвался в Кубке Англии на «Порт Вэйле» из третьей лиги и победил 7:0.

В шести последних турах чемпионата команда Лиама Росеньора набрала всего 5 очков из 18 возможных и одержала только одну победу, хотя в соперниках были далеко не только топы — «Лидс», «Бёрнли», тот же вышеупомянутый «Эвертон». «Челси» всё ещё ведёт борьбу за лигочемпионскую пятёрку — сейчас он идёт шестым и отстаёт от пятого «Ливерпуля» на четыре очка, но с матчем в запасе. Фактически именно эти две команды и разыграют последнее вакантное место в ЛЧ, а в предпоследнем туре ещё и встретятся между собой — лондонцам критически важно к тому моменту не отпустить «красных» слишком далеко.

«Манчестер Сити»

Пару дней назад шансы «Сити» побороться с «Арсеналом» за чемпионство выглядели призрачными, но в субботу всё изменилось: команда Микеля Артеты внезапно проиграла дома «Борнмуту» (1:2) — и вот разрыв по потерянным очкам сократился с шести всего до трёх (по набранным — всё ещё девять). А уже через неделю Пеп вообще может этот разрыв устранить — если обыграет «Челси» сегодня и «Арсенал» дома в следующее воскресенье.

Перспективы есть: «Ман Сити» (в отличие от того же «Арсенала») больше не обременён Лигой чемпионов после двух поражений от «Реала» в 1/8 финала (0:3 и 1:2), ещё и на эмоциональном подъёме после победы в Кубке лиги и выхода в полуфинал Кубка Англии — в 1/4 в прошлые выходные разнесли «Ливерпуль» (4:0). В АПЛ «горожане» тоже набрали отличный ход и не проигрывают восемь туров подряд — с середины января, когда уступили в дерби «МЮ». На этом отрезке сезона матч против «Челси» станет одним из важнейших: если «Сити» не сумеет взять три очка, других таких шансов «Арсенал» может уже не дать.

Личные встречи

Последний раз «Челси» обыграл «Ман Сити» почти пять лет назад, в том самом финале ЛЧ-2021 (1:0). С тех пор команды провели 12 официальных матчей, в которых зафиксировано 3 ничьи и 9 побед «горожан». Одну из ничеек лондонцы зацепили в первом круге текущего сезона на «Этихаде» — 1:1 в начале января.

