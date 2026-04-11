«Горожане» встретятся с мощным сопротивлением от «синих»?

прогноз на АПЛ, ставка за 2.50

12 апреля в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 18:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» продолжают борьбу за место в зоне еврокубков. «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 31-го тура.

Сейчас команда находится в зоне Лиги Европы, но до топ-5 в АПЛ ей не хватает всего одного балла. При этом, «Челси» не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю только 12-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «синие» разгромили «Порт Вейл» со счетом 7:0 в Кубке Англии. Матчем ранее «Челси» уступил «Эвертону» (0:3) в чемпионате страны.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды одна победа и 4 поражения. За этот отрезок «Челси» пропустил 12 голов при 9-и забитых.

Не сыграют: Мудрик (дисквалификация), Фернандес (решение тренера), Колвилл и Байноу-Гиттенс (у обоих — травмы).

Состояние команды: Местами «Челси» показывал отличный футбол в нынешнем сезоне, но команде определенно не хватает стабильности. В последнее время слишком много поражений.

При этом, нападающий «Челси» Жоао Педро проводит свой лучший сезон в карьеру. Форвард забил 14 голов и сделал 5 голевых передач за 31 встречу в рамках нынешнего сезона АПЛ.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» продолжают погоню за «Арсеналом». После 30-и туров «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 61-м очком в активе.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от «канониров» на 9 пунктов, имея одну игру в запасе. И по результатам домашних встреч «Манчестер Сити» уступает лидерство «Арсеналу», набрав 36 очков на своем поле из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «горожане» разгромили «Ливерпуль» со счетом 4:0 в Кубке Англии, а до этого «Манчестер Сити» одолел «Арсенал» (2:0) в Кубке английской лиги.

Последние 2 матча в рамках АПЛ для подопечных Гвардиолы завершились вничью. Команда поделила очки с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ноттингем Форест» (2:2), упустив минимальное преимущество на 76-й минуте.

Не сыграют: Диаш, Гвардиол и Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: Шансы на чемпионство у «Манчестер Сити» все еще есть, но им необходимо побеждать буквально в каждом матче чемпионата Англии. Осталось еще 7 туров для того, чтобы попытаться догнать «Арсенал».

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Челси», но в прошедшем поединке команды сыграли вничью. Получится ли у «горожан» добиться важной победы в предстоящем матче? На чужом поле это будет сделать труднее...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Челси» проиграл 4 раза

«Манчестер Сити» сыграл вничью в двух последних встречах в АПЛ

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Челси»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.95, а победа «Челси» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, «Челси» сможет навязать борьбу «горожанам» на старте.

2.50 Ничья в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Челси» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: «Манчестер Сити» нужна победа, команда постарается забить больше одного гола в предстоящем матче.

1.85 Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 1.5 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Челси» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 1.5 больше за 1.85.