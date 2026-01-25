Игра на «Сент-Джеймс Парк» вряд ли получится осторожной. «Ньюкасл» дома практически всегда играет первым номером и регулярно доводит дело до двух и более забитых мячей, тогда как «Астон Вилла» переживает спад и испытывает сложности с оборонительным балансом. С учётом плотности турнирной таблицы АПЛ и необходимости набирать очки, матч располагает к открытому сценарию с высокой интенсивностью и обилием моментов

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Ошибся Тонали на своей половине, пошла быстрая атака гостей, мяч оказался у Буэндия, который пробил из-за пределов штрафной в правый от себя угол, но потащил Поуп.

04' Подал от правого угла Тилеманс, но ничем опасным дело не закончилось!

04' Первый угловой в матче у ворот «Ньюкасла».

01' Должен был забивать Сандро Тонали, получил он мяч в радиусе чужой штрафной, на дриблинге вошёл внутрь, обыграл всю оборону и пробил, но каким-то чудом Мартинес ногой парировал удар, на отскоке первыми оказались защитники.

01' Игра началась! С центра разыграли хозяева!

До матча

20:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 47 Владение мячом 53 0 Угловые удары 1 0 Фолы 2

20:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:50 Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия); Ассистент: Нил Дэвис (Англия); Ассистент: Стив Мередит (Англия); Резервный: Роберт Джонс (Англия).

20:40 Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимостью 52758 зрителей.

Стартовые составы команд

Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Льюис Майли, Жоэлинтон, Энтони Гордон, Сандро Тонали, Йоан Висса, Харви Барнс.

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Амаду Онана, Морган Роджерс, Юри Тилеманс, Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Джейдон Санчо.

Ньюкасл

Команда Эдди Хау входит в этот матч с формально позитивной серией в чемпионате: после Рождества «Ньюкасл» в АПЛ ещё не проигрывал, набрав 10 очков в четырёх турах. Однако за сухими цифрами скрывается не самая убедительная игра. Нулевая ничья с «Вулверхэмптоном» в прошлом туре стала тревожным сигналом — «сороки» не сумели создать давление даже против главного аутсайдера лиги и потеряли два крайне ценных балла. В других турнирах январь также складывается нервно: поражение от «Манчестер Сити» в Кубке лиги и проходы «Борнмута» и «Лидса» в Кубке Англии лишь за счёт голов в концовках подчёркивают нестабильность формы. При всех проблемах «Ньюкасл» остаётся крайне опасным дома. «Сент-Джеймс Парк» продолжает быть фактором: в 15 последних матчах на своём поле команда 14 раз забивала минимум дважды, и лишь «Манчестер Сити» сумел избежать пропущенных мячей. Серия без домашних поражений от «Астон Виллы» тянется уже почти два десятилетия и насчитывает 17 игр подряд.

Астон Вилла

«Астон Вилла» подходит к выезду на север Англии в момент спада, который выглядит логичным после затяжного успешного отрезка. В двух последних турах АПЛ команда Унаи Эмери не сумела поразить ворота соперников, потеряв очки в матчах с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». В четырёх последних играх чемпионата у бирмингемцев лишь одна победа, а общая результативность резко просела — всего три гола, два из которых были забиты в кубковом матче против «Тоттенхэма». На европейской арене «вилланы» чувствуют себя уверенно, уже обеспечив выход в плей-офф Лиги Европы, однако параллельное участие в двух турнирах постепенно сказывается на свежести команды. Особенно уязвимым выглядит выездной матч против соперника, который традиционно добавляет именно при поддержке домашних трибун.

Личные встречи

В первом круге текущего сезона соперники сыграли вничью 0:0 в Бирмингеме. Зато в прошлом чемпионате противостояние получилось результативным: «Ньюкасл» уверенно победил дома со счётом 3:0, а «Астон Вилла» ответила разгромом 4:1 на своём поле. При этом на «Сент-Джеймс Парк» преимущество стабильно на стороне хозяев — «сороки» не проигрывают «вилланам» здесь уже 17 матчей подряд.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.