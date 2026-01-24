25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Ньюкасл» на 2 очка отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» одолели ПСВ (3:0).
До того команда не сумела переиграть «Вулверхэмптон» (0:0). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем «Ньюкасл» традиционно удачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков. «Сороки» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» в нынешнем сезоне выглядят весьма выгодно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» на 7 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» минимально переиграли «Фенербахче».
До того команда уступила «Эвертону» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1).
При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках выглядели довольно симпатично. Команда намерена закрепиться в группе лидеров.
При этом «Астон Вилла» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией пока далеки от решения.
Продуктивный сезон удается Моргану Роджерсу. В его активе уже значится 7 результативных выстрелов в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти бреши в обороне «сорок».
Статистика для ставок
- «Сороки» не пропускали в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- «Ньюкасл» уже больше года не обыгрывает «вилланов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Сороки» мотивированы подтянуться к первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последних матчах обороняются почти образцово.
Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55