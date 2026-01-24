прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 2 очка отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» одолели ПСВ (3:0).

До того команда не сумела переиграть «Вулверхэмптон» (0:0). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» традиционно удачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков. «Сороки» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в нынешнем сезоне выглядят весьма выгодно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 7 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» минимально переиграли «Фенербахче».

До того команда уступила «Эвертону» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках выглядели довольно симпатично. Команда намерена закрепиться в группе лидеров.

При этом «Астон Вилла» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией пока далеки от решения.

Продуктивный сезон удается Моргану Роджерсу. В его активе уже значится 7 результативных выстрелов в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти бреши в обороне «сорок».

Статистика для ставок

«Сороки» не пропускали в 2 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

«Ньюкасл» уже больше года не обыгрывает «вилланов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Сороки» мотивированы подтянуться к первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последних матчах обороняются почти образцово.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55