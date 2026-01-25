The Athletic анализирует, почему возможный переход Энди Робертсона в «Тоттенхэм» может стать символическим финалом целой эры в истории «Ливерпуля».

Эндрю Робертсон — пожалуй, самая удачная покупка «Ливерпуля» в современной истории клуба.

Летом 2017 года мерсисайдцы приобрели шотландского защитника у «Халл Сити» всего за 10 миллионов фунтов (примерно 12,8 млн долларов на тот момент), и тогда мало кто мог предположить, каких высот он добьется в красной футболке.

За это время Робертсон провел за клуб 363 матча и выиграл все основные трофеи. На внутренней арене — два титула Премьер-лиги: один при Юргене Клоппе и еще один уже при нынешнем главном тренере Арне Слоте, а также по два Кубка Англии и Кубка лиги.

На европейской и мировой сцене он становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Эндрю Робертсон и Юрген Клопп globallookpress.com

31‑летний Робертсон навсегда останется одним из величайших игроков «Ливерпуля» XXI века и одним из лучших левых защитников в истории клуба. И если, как сообщает The Athletic, переговоры о его переходе в «Тоттенхэм» завершатся успехом, это действительно станет концом эпохи.

На поле Робертсон олицетворял дух и характер каждого болельщика «Ливерпуля». Его страсть и самоотдача позволяли фанатам проживать эмоции команды через него — он был настоящим сердцем и душой коллектива, никогда не выкладываясь меньше чем на 110 процентов.

Его изматывающий, бесконечный прессинг в матче против «Манчестер Сити», завершившемся победой «Ливерпуля» со счетом 4:3 в январе 2018 года, навсегда останется в памяти и будет снова и снова всплывать в подборках лучших моментов.

Как и эпизоды полуфинального матча Лиги чемпионов 2019 года с «Барселоной», когда в ответной встрече (4:0) Робертсон сумел вывести из себя самого Лионеля Месси.

Лионель Месси и Эндрю Робертсон globallookpress.com

Поначалу после перехода Робертсон не сразу закрепился в составе, однако сумел воспользоваться своим шансом и со временем стал неотъемлемой частью стартового состава «Ливерпуля».

Это цепкий защитник с мощной энергетикой на поле, игрок, в котором сочетаются скромность и преданность делу — качества футболиста, который за свою карьеру превзошел все ожидания.

«Энди Робертсон, на мой взгляд, — лучший левый защитник в мире», — говорил его бывший главный тренер Юрген Клопп еще в 2021 году.

Вместе с Трентом Александером-Арнольдом Робертсон фактически переосмыслил роль фулбека в атаке. Эта динамичная пара стала одним из главных креативных двигателей «Ливерпуля» в эпоху расцвета команды Клоппа.

68 результативных передач Робертсона во всех турнирах выводят его на 15-е место в истории клуба. Из них 56 ассистов пришлись на Премьер-лигу — больше в чемпионате Англии за «Ливерпуль» сделали лишь Стивен Джеррард (92), Мохаммед Салах (89), Трент Александер-Арнольд (64) и Стив Макманаман(58).

Влияние Робертсона выходило далеко за рамки его игры на поле. При Клоппе он входил в лидерскую группу команды. Арне Слот отказался от формальной структуры лидеров, однако этим летом, после ухода Александера-Арнольда, Робертсон получил статус вице-капитана и продолжил оставаться одним из ключевых ветеранов раздевалки — игроком, который задает тон.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Его открытый, заразительный характер снискал симпатии как у болельщиков, так и у партнеров по команде.

Достаточно вспомнить эмоциональное интервью Робертсона после выхода сборной Шотландии на чемпионат мира, в котором он говорил о бывшем одноклубнике Диогу Жоте, чтобы понять, насколько прочные связи, дружба и человеческие отношения он выстроил внутри клуба.

О своем будущем Робертсон высказывался и в начале этого месяца. Переговоры между клубом и игроком уже шли, но он пока не принял решения, смирившись с новой, менее привычной ролью. Робертсон признавался, что получает от нее удовольствие, но после победы над «Барнсли» в Кубке Англии честно сказал журналистам: «Я — футболист, который хочет играть».

Прошлым летом интерес к защитнику проявлял мадридский «Атлетико», однако Робертсон отказался от перехода в Испанию и предпочел остаться на «Энфилде», хотя понимал, что при Арне Слоте он уже не является безоговорочным игроком основного состава.

Позиция левого защитника требовала усиления после нестабильной игры как самого Робертсона, так и Костаса Цимикаса в прошлом сезоне. По ходу чемпионского сезона форма Эндрю действительно улучшилась, однако становилось все очевиднее, что он уже не тот игрок, каким был на пике своей карьеры.

В нынешнем сезоне он в основном оставался дублером Милоша Керкеза, купленного летом примерно за £40 млн из «Борнмута». 22‑летний венгр тяжело входил в сезон, но в последние недели заметно прибавил и закрепился в основе.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Несмотря на 21 матч во всех турнирах в сезоне-2025/26, Робертсон лишь семь раз выходил в стартовом составе, и только четыре из них — в Премьер-лиге.

Он вернулся в основу в начале ноября и оказал позитивное влияние на команду в победных встречах с «Астон Виллой» и «Реалом», пришедшихся на непростой отрезок, когда «Ливерпуль» потерпел девять поражений в 12 матчах.

Для команды, в распоряжении которой из-за долгосрочных травм Конора Брэдли и Джованни Леони сейчас всего шесть опытных защитников — включая самого Робертсона, — решение продать его выглядело бы серьезным риском.

Да, с финансовой точки зрения это может иметь смысл: контракт Робертсона истекает летом, а статус игрока основы он уже потерял. Но «Ливерпуль» находится всего в одном травмированном защитнике от потенциальной катастрофы.

В текущих условиях основным универсальным вариантом на подстраховке для всех четырех позиций в линии обороны стал бы Джо Гомес — футболист с хорошо известной историей травм.

Продажа Робертсона при этом не обязательно вынудила бы «Ливерпуль» выходить на трансферный рынок, поскольку у клуба есть еще один опытный левый защитник — Костас Цимикас, который сейчас выступает на правах аренды за «Рому».

Ранее на этой неделе The Athletic сообщил, что Цимикас входит в шорт-лист «Ноттингем Форест», который ищет усиление на позицию левого защитника.

Греческий футболист испытывает дефицит игровой практики в Италии: он провел 16 матчей во всех турнирах, лишь в восьми из них выйдя в стартовом составе. «Рома» была готова досрочно завершить арендное соглашение, если бы смогла найти ему замену.

Костас Цимикас и Эндрю Робертсон globallookpress.com

«Ливерпуль» имеет право вернуть защитника из аренды, однако для этого потребуется согласие итальянского клуба. В таком случае 29-летний Цимикас снова стал бы запасным — роль, которая его никогда не смущала.

Для меня 27 матчей здесь стоят больше, чем 40 за другую команду в другой лиге. Здесь я на футбольном Бродвее. Конечно, всегда есть соблазн играть больше, но я счастлив. Пять лет я был счастлив. Очень трудно достичь уровня, когда ты проводишь 27 матчей за сезон в футболке «Ливерпуля». Я бы хотел играть чаще, но в этой команде я всегда был доволен и всегда выкладывался на максимум, поэтому меня устраивало то количество минут, которое я получал. Костас Цимикас защитник «Ливерпуля»

Если Робертсон и клуб решат расстаться летом, ему устроят эмоциональные проводы — достойные его вклада в историю команды. Однако, судя по всему, возможность получать больше игрового времени в другом месте оказалась слишком заманчивой, чтобы от нее отказаться.

Прогнозы и ставки на футбол

И пусть это расставание может произойти раньше, чем многие ожидали, на отношении болельщиков это никак не скажется: Робертсона неизменно будут сопровождать любовь, благодарность и искреннее восхищение со стороны фанатов «Ливерпуля».