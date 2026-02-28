В субботу, 28 февраля, «Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в рамках 28-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+4' Перерыв. Проявив мастерство, футболисты «Ливерпуля» создали себе хорошее преимущество в счете в первом тайме.

45' Добавленное время 4 минуты.

45' Желтая каточка показана Сунгуту Магасса.

43' Гоол! 3:0. Подача с углового «Ливерпуля», Экитике технично скинул мяч ногой на Алексиса Мак Аллистера, с лёту вколотил мяч под перекладину ворот «Вест Хэма» аргентинский полузащитник.

43' Классно разыграли мяч футболисты «Ливерпуля», Экитике красиво переложил мяч себе под удар, но в последний момент накрыли его удар из пределов штрафной «Вест Хэма» защитники гостей.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 0 Удары мимо 2 51 Владение мячом 49 8 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 6 Фолы 5

41' Кросс Ван-Биссаки в штрафную «Ливерпуля», сняли «верх» защитники хозяев.

39' Алексис Мак Аллистер получил мяч в центе штрафной «Вест Хэма», но его удар сумели заблокировать защитники гостей.

38' Пострел Боуэна в штрафную «Ливерпуля», совсем немного не дотянулся до мяча Ван-Биссака, мяч в руки вратарю хозяев Бекеру прилетел.

37' Удар Соучека из пределов вратарской «Ливерпуля» после обостряющей передачи от Боуэна, выручил хозяев вратарь Бекер.

36' Саммервилл подработав себе мяч под удар в штрафной «Ливерпуля» пробил, но успели защитники хозяев накрыть полёт мяча к воротам.

35' Позиционная атака «Вест Хэма», пока мяч в середине поля контролируется.

33' Падание в штрафной «Ливерпуля» Кастельяноса, после быстрой проверки ВАР — пенальти в пользу «Вест Хэма» не назначен.

31' Джаррод Боуэн чуть было не перехватил передачу вратаря «Ливерпуля» Бекера.

30' Подача Керкеза в штрафную «Вест Хэма», но нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике нарушил правила в борьбе за мяч.

28' Успокоилась игра, «Ливерпуль» контролирует её ход.

26' После поверки ВАР, гол «Ливерпуля» подтверждён.

Вирджил ван Дейк празднует гол x.com

24' Гоол! 2:0. Подача Доминика Собослаи с углового «Ливерпуля», Вирджил ван Дейк перевисев оппонентов головой послал мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма».

23' Простел Гакпо в штрафную «Вест Хэма» прервал защитник гостей Ван-Биссака, будет подан угловой «Ливепуля».

20' Удар Гравенберха с линии штрафной «Вест Хэма», в прыжке отбил мяч вратарь гостей Мадс Хермансен.

18' Подача Боуэна в штрафную «Ливерпуля», мяч точно в руки вратарю хозяев Алисону Бекеру прилетел.

17' Хорошо разыгрывают мяч футболисты «Вест Хэма» на половине поля «Ливерпуля» и тщательно готовят угрозу воротам хозяев.

15' Салах ворвался в штрафную «Вест Хэма», но обыграть защитника гостей Акселя Дисаси не смог, будет угловой «Ливерпуля».

13' Позиционная атака «Ливерпуля».

12' Подача с углового «Вест Хэма», мяч заметался в штрафной «Ливерпуля», Константинос Мавропанос пробил в спешке, мяч выше ворот полетел.

11' Мавропанос головой пробил после углового «Вест Хэма», не получилось акцентированно попасть по мячу, пролетел он потихонечку выше ворот «Ливерпуля».

10' Позиционная атака «Вест Хэма», удалось заработать угловой гостям.

08' Продолжает «Ливерпуль» владеть мячом, пока играют в пас «мерсисайдцы» на своей половине поля.

05' Гоол! 1:0. Уго Экитике получив мяч на краю штрафной площади «Вест Хэма» хлёстко пробил в ближний угол ворот гостей, мяч пролетев между ног у одного из защитников, влетел в сетку замершего на месте вратаря Хермансена.

03' В спокойном темпе начинается игра, «Ливерпуль» больше владеет мячом.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Вест Хэма».

До матча

17:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется.

17:50 Матч пойдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

17:40 Главным судьей матча будет Тим Робинсон.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Керкез, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике.

«Вест Хэм»: Хермансен, Ван-Биссака, Мавропанос, Дисаси, Диуф, Фернандеш, Соучек, Магасса, Саммервилл, Боуэн, Кастельянос.

«Ливерпуль»

«Красные» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 27 встреч при разнице мячей 42:35. «Красные» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 27 встреч при разнице мячей 42:35. Предыдущий поединок «Ливерпуль» провел успешно, одержав победу в АПЛ «Ноттингем Форест» (1:0). До того команда обыграла «Брайтон» (3:0) в Кубке Англии и «Сандерленд» (1:0) в АПЛ.

После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки. Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной. Травмированы — Исак, Леони, Фримпонг, Эндо, Брэдли и Байчетич.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 27 встреч при разнице мячей 32:49. Предыдущий поединок «Вест Хэм» провела неплохо, разойдясь миром с «Борнмутом» (0:0) в АПЛ. До того команда оказалась сильнее «Бертон Альбион» (1:0) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ.

«Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда уже в двух очках отставания от спасительной 17-й строчки. Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ. Травмированы — Фабьянски, Пабло.

Личные встречи

Последний матч между командами завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 153 матча, в 86 играх победил «Ливерпуль», в 29 «Вест Хэм», оставшиеся 39 матчей завершились вничью.

