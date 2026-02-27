прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 27 встреч при разнице мячей 42:35.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ливерпуль» провел успешно, одержав победу в АПЛ «Ноттингем Форест» (1:0).

До того команда обыграла «Брайтон» (3:0) в Кубке Англии и «Сандерленд» (1:0) в АПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Исак, Леони, Фримпонг, Эндо, Брэдли и Байчетич.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки.

Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 27 встреч при разнице мячей 32:49.

Последние матчи: предыдущий поединок «Вест Хэм» провела неплохо, разойдясь миром с «Борнмутом» (0:0) в АПЛ.

До того команда оказалась сильнее «Бертон Альбион» (1:0) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Фабьянски, Пабло.

Состояние команды: «Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда уже в двух очках отставания от спасительной 17-й строчки.

Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ

«Ливерпуль» забивает на протяжении девяти последних матчей во всех турнирах

Последний матч между командами завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.42 и 2.67 соответственно.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, где «Ливерпуль» способен взять уверенную победу.

2.00 Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 2.00.

Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным

2.05 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.05