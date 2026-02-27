28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Красные» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 27 встреч при разнице мячей 42:35.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ливерпуль» провел успешно, одержав победу в АПЛ «Ноттингем Форест» (1:0).
До того команда обыграла «Брайтон» (3:0) в Кубке Англии и «Сандерленд» (1:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Исак, Леони, Фримпонг, Эндо, Брэдли и Байчетич.
Состояние команды: После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки.
Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 27 встреч при разнице мячей 32:49.
Последние матчи: предыдущий поединок «Вест Хэм» провела неплохо, разойдясь миром с «Борнмутом» (0:0) в АПЛ.
До того команда оказалась сильнее «Бертон Альбион» (1:0) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Фабьянски, Пабло.
Состояние команды: «Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда уже в двух очках отставания от спасительной 17-й строчки.
Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ
- «Ливерпуль» забивает на протяжении девяти последних матчей во всех турнирах
- Последний матч между командами завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.42 и 2.67 соответственно.
Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, где «Ливерпуль» способен взять уверенную победу.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 2.00.
Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.05