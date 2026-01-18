Команда Хау стремится не выпасть из борьбы за еврокубки

«Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» подходят к очной встрече в разном настроении, но с одинаково важными задачами. Хозяева цепляются за шанс выбраться со дна и продлить удачную серию начала года, гости — удержаться в верхней части таблицы, несмотря на болезненный кубковый удар посреди недели.

45+2' Перерыв! Нули на табло после первого тайма, моментов команды создают маловато, несмотря на серьёзную разницу в турнирной таблице. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Уго Буэно получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил с левой ноги, немного выше перекладины!

45' Добавлена минута.

45' Гимарайнш нашёл Барнса в штрафной, тот пытался прострелить вдоль ворот, в подкате заблокировал Крейчий.

44' Мяч отскочил к Москере в штрафной, но удар не получился – Поуп на месте.

44' Первый угловой в матче подаст «Вулверхэмптон», Арокодаре попал в Тшау ударом головой.

43' Опасно у ворот «Вулвз»! Тшау головой пробил в штангу, а Жоэлинтону не хватило одного шага, чтобы добить!

42' Угловой подаст «Ньюкасл», подачу Холла заблокировал Буэно.

42' Защитник накрыл прострел Барнса в штрафную.

40' Барнс забросил в штрафную с правого фланга, Са кулаком выбил мяч.

38' Са забрал мяч после навеса Холла в сторону Вольтемаде.

36' Арокодаре выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

34' Са надёжно сыграл кулаком на выходе после подачи Триппьера.

33' Штрафной на правом фланге заработал «Ньюкасл».

32' Слишком сильную передачу вперёд отдал Мане, Арокодаре не успел.

29' Мане принял мяч в штрафной и с лёта попытался пробить с разворота — в руки Поупу.

27' Жоэлинтон неточно сыграл на правом фланге, потерял мяч «Ньюкасл».

25' Гордон ждал передачу от Холла в штрафной, но так и не дошёл мяч до англичанина.

23' У Триппьера не получилась передача вразрез на Барнса.

21' Буэно нарушил правила на Тонали в прессинге.

19' Москера в одиночку чуть не запрессинговал всю защиту «Ньюкасла», Поуп успел сыграть на выходе.

18' Тонали неточно пробил в касание после прострела Холла.

17' Мане классно открылся за спиной защитника и прострелил в штрафную, Поуп забрал мяч на выходе.

16' Вольтемаде пробил головой после подачи Триппьера — выше ворот.

15' Опасный штрафной заработал Вольтемаде на половине поля «Вулвз», позиция для подачи.

14' Вольтемаде дотянулся до мяча головой после навеса Барнса, но акцентированно пробить не получилось.

13' Чатчуа простреливал с правого фланга, Тшау перехватил.

09' Холл в подкате снёс Москеру в центре поля, решил не показывать жёлтую карточку арбитр, хотя атака у «Вулвз» могла быть перспективной.

08' Москера с правого фланга навесил, слишком сильно получилось.

06' Неплохо забросил вперёд Холл, но Барнсу пробить не дали.

05' В офсайде оказался Арокодаре.

03' Холл навесил в центр штрафной, у Жоэлинтона не получился удар.

03' Угловой заработал «Ньюкасл».

01' «Ньюкасл» начал с центра, поехали!

17:00 Около 6 градусов сегодня в Вулверхэмптоне, в течение всей игры на «Молинью» ожидается дождь. Классическая футбольная погода в Англии.

16:35 Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Чатчуа, Москера, С. Буэно, Крейчий, У. Буэно, Андре, Ж. Гомеш, Мане, Хван Хи Чхан, Арокодаре.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Тшау, Ботман, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Гимарайнш, Гордон, Барнс, Вольтемаде.

16:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сэм Бэрротт, ассистенты — Тим Вуд и Уэйд Смит, четвёртый арбитр — Саймон Хупер, ВАР – Пол Тирни, АВАР — Ричард Уэст.

«Вулверхэмптон»

Еще в декабре казалось, что сезон для «волков» уже потерян, но январь заметно сменил тон. Команда Роба Эдвардса перестала сыпаться, начала набирать очки и впервые за долгое время выглядит живой. Ничьи с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», а затем победа над «Вест Хэмом» дали ощущение, что борьба за выживание — реальна, а не формальна.

Кубок пришёлся как нельзя кстати. Разгром «Шрусбери» со счетом 6:1 стал не столько результатом, сколько сигналом того, что впереди есть энергия и варианты. Хет-трик Странд Ларсена добавил интриги в атаке и заставил задуматься о расстановке ролей, хотя связка Арокодаре — Хван Хи Чхан по-прежнему выглядит базовой.

«Молинью» в последние недели снова стал местом, где «Вулверхэмптон» чувствует себя уверенно. Две победы подряд дома, девять забитых мячей и первый «сухарь» в лиге на своем поле — редкая для этого сезона комбинация. Даже с учетом турнирного положения хозяева подходят к матчу без ощущения обреченности.

«Ньюкасл»

Для «сорок» неделя получилась контрастной. В чемпионате команда Эдди Хау продолжает набирать ход и уже забралась на шестое место, а вот в Кубке лиги получила болезненный щелчок — поражение 0:2 от «Манчестер Сити» в первом полуфинале. Оно не только осложнило задачу выхода в финал, но и прервало длинную домашнюю серию без поражений.

Тем не менее, в АПЛ у «Ньюкасла» все достаточно стабильно. Три победы подряд вернули уверенность, а успех на выезде против «Бернли» напомнил, что с гостевыми матчами у команды не все так плохо, как было осенью. Сейчас перед «сороками» открывается редкая возможность начать календарный год с трех побед в лиге — такого с клубом не случалось почти тридцать лет.

Есть и обратная сторона. Потеря Шера серьезно ударила по обороне, список травмированных растянулся, а плотный график никуда не делся. При этом «Ньюкасл» исторически неплохо чувствует себя против «Вулверхэмптона» и выигрывал у этого соперника в четырех последних встречах подряд.