18 января в 22-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Начало встречи — 17:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: пока «Вулверхэмптон» занимает последнее место в таблице АПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в 21-м туре «Вулверхэмптон» сыграл вничью в гостях с «Эвертоном» (1:1). Пропустив довольно быстрый гол, «волки» не стушевались и перехватили инициативу в свою пользу, а в середине второго тайма Мане сравнял счет. Последние минуты «Вулверхэмптон» играл 11 на 9, но воспользоваться численным преимуществом не смог.

В Кубке Англии команда разгромила «Шрусбери» (6:1), а до этого в чемпионате «Вест Хэм» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Беллегард (п), Мунетси (п), Тоти (з).

Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах «Вулверхэмптон» не знает поражений, подав признаки жизни. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру Робу Эдвардсу, который принял команду по ходу сезона и смог вдохнуть в нее новую жизнь, а у болельщиков появилась робкая надежда на спасение от вылета из АПЛ.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» идет шестым в таблице АПЛ с 32 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 21-м туре команда Эдди Хау выдала мощнейший камбэк, вырвав победу у «Лидса» со счетом 4:3. К 90-й минуте «Ньюкасл» проигрывал 2:3, но в компенсированное время смог сотворить чудо, забив после точных ударов Гимарайнша и Барнса.

После этого была победа в серии пенальти в Кубке Англии над «Борнмутом» и поражение в первой игре КАЛ против «Ман Сити» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Берн (з), Крафт (з), Ласкеллес (з), Ливраменто (з), Шер (з).

Состояние команды: в последнее время «Ньюкасл» столкнулся с большими потерями в оборонительной линии, но за счет мощной полузащиты и атаки с честью выходит из этой ситуации. Хау даже получил возможность ротировать Вольтемаде и Виссу на острие атаки после выздоровления француза.

Статистика для ставок

В первом круге «Ньюкасл» выиграл дома со счетом 1:0

В прошлом сезоне также обе встречи остались за «сороками» (2:1, 3:0)

В позапрошлом сезоне «Вулвз» сыграл дома вничью (2:2), а на выезде крупно проиграл (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вулверхэмптона» дают 4,60, а на «Ньюкасл» — 1,76, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: в последнее время «Вулверхэмптон» очень сильно прибавил, а 18-летний полузащитник Мане стал настоящим открытием сезона. При Эдвардсе даже прибавил списанный многими колумбиец Ариас, на которого были большие надежды перед стартом сезона. Свой гол «волки», которым некуда отступать в ворота обескровленного в обороне «Ньюкасла» должны забить, а гости априори должны отгрузить в ворота аутсайдера пару мячей.

2.00 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что «Вулверхэмптон» не проиграет. Гости в выступают в плотном графике и потратили немало сил в последних играх.

2.15 «Вулверхэмптон» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Дополнительная ставка: хозяева не проиграют за 2,15.