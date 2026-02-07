«Арсенал» принимает «Сандерленд» на «Эмирейтс» в 25-м туре, а цена каждой осечки в чемпионской гонке становится всё выше. Лондонцы уверенно держатся на вершине таблицы, продолжая борьбу сразу за несколько трофеев, тогда как «чёрные коты» проводят неожиданный для новичка сезона год и уже успели доставить фаворитам немало проблем. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

29' Ле Фе на газоне, нужна помощь врачей ему.

27' Райя здорово выбил мяч вперёд на ход Троссарду, но тот проиграл борьбу защитнику.

26' Салиба получает жёлтую карточку, специально повалил на газон Диарра и сорвал атаку.

25' Отбились гости после подачи Райса с угла поля.

24' Рёфс сыграл на выходе и перевёл мяч на ещё один угловой.

23' Хьюм чуть в свои ворота мяч не срезал! Но в итоге угловой подаст «Арсенал».

22' Слишком сильно в штрафную навесил Райс, Хаверц не смог обработать.

20' Габриэл Жезус оказался в офсайде в момент длинной передачи Райи.

19' Рёфс забрал мяч после навеса Мадуэке.

17' Мукиеле блестяще сыграл в отборе на своём фланге, не дал пройти Жезусу.

15' Габриэл выбил мяч из штрафной после навеса от Ле Фе.

13' Мадуэке вошёл в штрафную с правого фланга, но упёрся в защитника.

11' Бробби нарушил правила в атаке в борьбе с Салиба.

10' Субименди перехватил мяч в центре поля, но не смог его сохранить и упустил за боковую.

08' Райя ошибся на выходе, мяч отскочил прямо на ногу к Бробби, который бил в пустые ворота, но Хаверц спас команду от гола!

07' Троссард внешней стороной стопы вырезать передачу вперёд, защитник перехватил.

05' Мадуэке пытался прокинуть мяч мимо Рейнилдо, но защитник грамотно поставил корпус и не дал себя обыграть.

04' Тимбер вбросил мяч из-за боковой на Мадуэке, тот потерял мяч у линии штрафной.

02' Хаверц головой бил после навеса Жезуса, мимо ворот.

01' «Арсенал» начал с центра, поехали!

17:35 Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори, Субименди, Райс, Хаверц, Троссард, Мадуэке, Жезус.

«Сандерленд»: Рёфс, Мукиеле, Баллард, Альдерете, Рейнилдо, Хьюм, Садики, Ле Фе, Диарра, Талби, Бробби.

17:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сэм Барротт, ассистенты — Иэн Хассин и Уэйд Смит, четвёртый арбитр — Фараи Халлам, VAR — Майкл Солсбери, ассистент VAR — Ник Хоптон.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты постепенно восстанавливается после поражений и возвращает контроль над сезоном. Разгром «Лидса» в чемпионате и выход в финал Кубка лиги сняли напряжение после серии не самых убедительных матчей и позволили «канонирам» вновь обозначить себя как главную силу Премьер-лиги. Шесть очков отрыва в таблице дают небольшой запас, но календарь не оставляет пространства для ошибок.

Важнейшим оружием «Арсенала» остаются стандарты. Команда стабильно находит голы после угловых и штрафных, а вариативность исполнителей делает оборону соперников уязвимой даже при плотной защите. В этом контексте «Эмирейтс» снова превращается в фактор давления, дома лондонцы практически не теряют очки.

Есть и кадровые вопросы. Возможное отсутствие Букайо Сака и Микеля Мерино сужает выбор Артеты, но возвращение Кая Хаверца и растущая результативность Виктора Дьёкереша компенсируют потери. В матчах против команд из нижней половины таблицы «Арсенал» в этом сезоне действует прагматично и редко позволяет игре уйти из-под контроля.

«Сандерленд»

Для команды Режиса Ле Бри сезон уже стал успешным. Восьмое место после двух третей дистанции и разговоры о борьбе за еврокубки — сценарий, о котором на старте мало кто задумывался. Домашние матчи стали главной силой «Сандерленда», а уверенная победа над «Бернли» лишь укрепила уверенность игроков.

Главная проблема команды — выезды. Скромное количество очков и голов вдали от дома резко контрастирует с результатами на «Стэдиум оф Лайт». В Лондоне «чёрным котам» почти наверняка придётся играть вторым номером, полагаясь на терпение, компактность и игру вратаря Робина Рёфса, который уже не раз спасал команду.

Дополнительным ударом остаётся травма Гранита Джаки. Отсутствие капитана лишает гостей баланса и опыта в центре поля, особенно в матчах против соперников, способных подолгу контролировать мяч. Тем не менее «Сандерленд» уже доказал, что умеет терпеть и наказывать за ошибки, даже фаворитов.

Личные встречи

История противостояния явно на стороне хозяев. «Арсенал» не проигрывает «Сандерленду» дома в Премьер-лиге более сорока лет, а последняя победа гостей в очной встрече в Лондоне датируется ещё эпохой «Хайбери» (в Кубке).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.