7 февраля в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Арсенал» и «Сандерленд». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 6 баллов.

Гонка за чемпионство в самом разгаре, но «Арсенал» сам может её завершить, не теряя очки. К слову, на своем поле лондонская команда набрала 29 баллов из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 1:0 в полуфинале Кубка лиги, забив победный гол на 90+7-й минуте. Матчем ранее «канониры» разгромили «Лидс» (4:0) в АПЛ.

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Англии у «Арсенала» только одно поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3), а также по 2 раза команда выиграл и сыграла вничью.

Не сыграют: Довман, Мерино и Сака (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что «Арсенал» действительно готов к тому, чтобы наконец-то стать чемпионом Англии, но для этого им необходимо частенько набирать очки и надеяться, что конкуренты сбавят обороты.

При этом, у команды до сих пор нет яркого форварда, который будет решать в каждом матче. Нападающий Виктор Дьекереш так и не может выйти на свой уровень, забив 6 голов за 22 встречи в АПЛ.

«Сандерленд»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, всерьез претендуя на еврокубки. «Сандерленд» располагается на 8-й позиции в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе.

Команда отстает от топ-5 в чемпионате всего на 4 очка. При этом, у «Сандерленда» толком не получается показывать результат на чужом поле, нарв всего 10 баллов в гостях из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Бернли» со счетом 3:0. Матчем ранее «Сандерленд» уступил «Вест Хэму» (1:3), пропустив все голы уже в 1-м тайме.

В последних 5-и поединках во всех турнирах у команды 3 победы и 2 поражения. За этот отрезок «Санденленду» также удалось одолеть «Эвертон» по пенальти в Кубке Англии.

Не сыграют: Траоре и Джака (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Сандерленда» явно получается многое в нынешнем сезоне, но игра в гостях и правда хромает. Команде будет тяжело противостоять «Арсеналу» в предстоящем поединке.

В последнем очном поединке «Сандерленд» сыграл вничью с «канонирами» со счетом 2:2, сравняв счет в концовке встречи. Для того, чтобы повторить этот результат гостям необходимо прыгнуть выше головы.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

В последних 4-х встречах у «Сандерленда» 3 победы

В последнем очном поединке «Сандерленд» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.10, а победа «Сандерленда» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Сандерленд» поразит ворота «канониров».

2.35 «Сандерленд» забьет. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Арсенал» — «Сандерленд» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Сандерленд» забьет за 2.35.

Прогноз: «Арсенал» на своем поле будет настроен набрать важные очки.

2.30 Победа «Арсенала» с форой (-2). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Арсенал» — «Сандерленд» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-2) за 2.30.