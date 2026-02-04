После нервной первой встречи в другой части Лондона, где «Челси» уступил дома 2:3 и приехал в гости с задачей перевернуть полуфинал, ответный матч получился из тех, где каждый пас будто проверяют на безопасность. Микель Артета предпочел прагматично держать соперника на дистанции, не допускать хаоса и не тревожить трибуны лишний раз. Получилось неубедительно с виду, но достаточно для результата. «Арсенал» наконец-то прервал полосу полуфинальных неудач, добравшись до финала Кубка впервые за шесть лет.

Для «Челси» этот выезд начался с неожиданного решения тренера, которое, кажется, определило ход матча. Росеньор удивил, оставив Коула Палмера на скамейке и впервые выбрав схему с тремя центральными защитниками и «пятёркой» сзади. Ещё и без капитана Риса Джеймса, не прошедшего фитнес-тест, ставка была сделана на то, чтобы не дать игре расползтись.

«Арсеналу» тоже было о чём подумать, вне заявки остался Мартин Эдегор (небольшая мышечная проблема), не рискнули выпускать Букайо Сака с его бедром. Поэтому хозяева, даже имея общий перевес по сумме двух встреч, не выглядели мощью, которая готова «задавить» соперника. Скорее — командой, которой нужно не ошибиться в одном конкретном матче.

Первые минуты подсветили, что нервов будет много. Высокий прессинг «Челси» временами цеплял хозяев, и один из ранних эпизодов мог снова оставить «Арсенал» без финала. Уильям Салиба ошибся у своих ворот, подарив шанс Лиаму Делапу — тот пробил мимо, но тревожный сигнал прозвучал. «Арсенал» отвечал стандартами: два угловых подряд, где Пьеро Инкапье и компания заставили Роберта Санчеса держать максимальную концентрацию. И всё же матч оставался запертым, было много борьбы в центре поля, мало пространства и минимум разрывов между линиями.

«Арсенал» играл от преимущества, но тревога никуда не уходила

По ощущениям, хозяева осознанно выбрали темп, который не предполагал риск. Они редко шли на то, чтобы открываться ради второго мяча, и выглядели согласными на скучную дорогу к цели. В такие минуты важнее всего не допустить одного — чтобы соперник почувствовал вкус игры и начал верить, что может поддавить.

Проблема была в том, что сама атмосфера на «Эмирейтс» подталкивала к тревоге. Это был первый домашний матч после поражения от «Манчестер Юнайтед», публика пришла с накопившимся раздражением и надеждой одновременно. «Челси» именно на это и рассчитывал. «Синим» по плану надо было переждать стартовый шум, не дать «Арсеналу» оформить быстрый гол, а затем попытаться сыграть на нарастающем напряжении.

Росеньор в первом тайме своего добился, «пятёрка» сзади съедала пространство, перекрывала центральные коридоры, не позволяла хозяевам легко доводить атаки до ударов. По сути, «Арсеналу» приходилось постоянно выбирать между забросами за спину и бесконечным билдапом без обострения. Но у этой осторожности «Челси» была цена — впереди почти не возникало моментов, которые по-настоящему бы угрожали команде Артеты.

С каждой минутой второго тайма счёт всё сильнее давил на гостей. Время уходило, нужен был хотя бы один гол, иначе вся тренерская задумка была бы просто ради нулевой ничьей. И Росеньор пошёл на риск, в районе часа игры он выпустил Палмера и Эстевао, вернув привычную структуру и добавив энергии между линиями. Это действительно оживило «Челси», у команды появилось больше движения, попыток ускорить передачу, чуть больше угрозы. Но правило матчей навылет в том, что «чуть» чаще всего не работает. «Арсенал» выдержал этот отрезок за счёт дисциплины и общей готовности терпеть, вгрызаясь в борьбу и не оставляя «чистых» мячей.

Хаверц топит свой бывший клуб и выводит «Арсенал» в финал

В концовке, когда между каждым владением у обеих команд от нервов сильно повышался пульс, «Арсенал» всё-таки закрыл игру. И именно в этот момент сработала замена, которая дала этой лондонской истории яркую точку. В компенсированное время Кай Хаверц убежал на ворота, обыграл Санчеса и забил в пустые — против клуба, с которым у него всегда будет дополнительный сюжетный шлейф. «Эмирейтс» буквально выдохнул, а вместе с ним расслабилась и команда, которая слишком часто упиралась в полуфинальные стены.

«Арсенал» Артеты получил подтверждение, что умеет закрывать принципиальные противостояния без фейерверков, когда надо просто пройти дальше, а не понравиться зрителю. И да, дальше можно говорить про трофеи и календарь — в марте на «Уэмбли» ждёт финал, а соперником станет «Манчестер Сити» или «Ньюкасл».

У «Челси» правда сработал оборонительный план, но Лиам Росеньор так и не придумал, как выиграть матч. Даже Палмер и Эстевао за полчаса на поле не создали ничего особенного, и это точно не радует перед 1/8 Лиги Чемпионов, где лондонцам играть всего-то через месяц.