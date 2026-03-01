В воскресенье «Арсенал» принимает «Челси» на «Эмирейтс». Лидер Премьер-лиги подходит к дерби с запасом в два очка, «Манчестер Сити» днём ранее обыграл «Лидс» на «Элланд Роуд». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

1 минута

2 минуты

3 минуты

3 минуты

45+5' Перерыв! Ничья в дерби после первого тайма, «Челси» сравнял в самой концовке и явно подпортил настроение лидеру. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Райс вбросил мяч в штрафную из-за боковой, Джеймс в касание вынес его к центру поля.

45+2' ГООООООООЛ! «Челси» сравнивает! Джеймс навесил с угла поля, а Инкапье срезал мяч в свои ворота! 1:1, гол в своём же стиле пропустил «Арсенал»!

45' Добавлено 3 минуты.

45' Райя вытащил мяч после срезки Райса в свои ворота! Ещё и повреждение получил кипер, не может подняться на ноги.

44' «Челси» заработал угловой.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 3 5 Фолы 2

43' Чалоба отлично сыграл в подкате против Дьёкереша! Виктор пытался обыграть англичанина и войти в штрафную, отлично сыграл защитник.

42' Палмер плохую передачу отдал на фланг, Хато не догнал.

41' Кайседо вытолкнул Инкапье за пределы поля, арбитру пришлось вмешаться в конфликт игроков.

39' Райс навесил с углового, «Челси» отбился в этот раз.

37' Санчес отбил удар Тимбера, опасный момент был у хозяев!

34' Палмер на газоне, снова вынужден покинуть поле Коул.

31' Субименди опасный пас отдал на Райю, испанцу пришлось выносить мяч в аут.

30' Сака нарушил правила на половине поля «Сити».

29' Райс в касание пробил из-за штрафной – выше ворот.

28' Джеймс выбил мяч головой в борьбе с Дьёкерешем, шведу кажется, что на нём нарушили правила.

27' Палмер потерял мяч на левом фланге, потенциально опасная атака «Челси» закончилась.

25' Санчес забрал мяч на выходе после заброса Эзе.

24' Райс навесил в центр штрафной, «Челси» отбился.

23' Угловой заработал «Арсенал».

21' ГООООООООЛ! Впереди «Арсенал»! Габриэл скинул с дальней штанги, Салиба пробил с линии вратарской, а мяч от Сарра влетел в сетку! 1:0!

20' Энцо в подкате прервал прострел Тимбера, мяч ушёл на угловой.

19' Джеймс чуть не забил прямым ударом с углового! Инкапье махнул мимо мяча, рядом со штангой он прошёл.

18' Угловой заработал «Челси».

17' Дьёкереш пытался скинуть мяч в штрафную на Тимбера, неточно получилось.

15' Эзе попытался перекинуть Санчеса с центра поля, но испанец догнал мяч у лицевой линии.

14' Джеймс навешивал с правого фланга, Жоау Педру не добежал до мяча.

12' Снова у своих ворот опасно играет Санчес, едва не потерял мяч.

10' Мяч отскочил почти идеально на ногу Сарру, но тот не подстроился и не смог нанести акцентированный удар.

09' Сака снёс Энцо недалеко от своей штрафной, опасный стандарт для «Челси».

08' Кайседо жёстко сыграл в отборе против Троссарда, арбитр не фиксирует фол.

07' Субименди получил мяч у линии штрафной и пробил с левой ноги – выше ворот.

05' Санчес чуть не привёз себе гол! Вратарь далеко отпустил от себя мяч и едва не подарил его Дьёкерешу, но сам же успел исправить свою ошибку.

03' Хозяева в долгой позиционной атаке, «Челси» пока что не прессингует.

01' «Арсенал» начал с центра, поехали!

До матча

19:30 В Лондоне сегодня около 11 градусов, по ходу матча возможен дождь.

19:05 Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Габриэл, Инкапье, Тимбер, Салиба, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Дьёкереш, Сака.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Джеймс, Сарр, Хато, Кайседо, Сантос, Палмер, Фернандес, Нету, Педру.

18:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Даррен Ингланд, ассистенты — Скотт Леджер и Экил Хаусон, четвёртый арбитр — Стюарт Этуэлл, ВАР — Джон Брукс, АВАР — Дэн Робатан.

«Арсенал»

Прошлую неделю «Арсенал» закрыл громко: после осечки на выезде с «Вулверхэмптоном» команда Микеля Артеты ответила 4:1 в северолондонском дерби. «Тоттенхэм» предложил мало, а «канониры» забрали игру за счёт дублей Виктора Дьёкереша и Эберечи Эзе — и вернули себе комфортные «+5» на вершине таблицы.

Внутри сезона у «Арсенала» есть привычка держать лондонские матчи под контролем, в Премьер-лиге у них всего одно поражение в 25 последних дерби столицы (18 побед, 6 ничьих) — 0:1 дома с «Вест Хэмом» в прошлом феврале. Параллельно укрепляется и «Эмирейтс», после январского поражения команда выиграла четыре домашних матча подряд, а в трёх последних на своём поле в лиге не пропускала.

Вопросы перед «Челси» скорее по деталям, чем по картине в целом. «Арсенал» в этом сезоне пропустил 21 мяч, а по показателю xG против (19,2) идёт лучшим в лиге, но с начала года допустил четыре ошибки, приведшие к голам — это заметный кусок всех пропущенных в 2026-м (4 из 9). По кадровым новостям: Микель Мерино точно вне игры из-за травмы стопы; Кай Хаверц должен тренироваться в субботу и может вернуться; Букайо Сака под вопросом после болезненного эпизода с голеностопом в дерби со «шпорами», при этом Артета не давал тревожного апдейта. Бен Уайт под сомнением, Мартин Эдегор готов играть после проблем с коленом.

«Челси»

Команда Лиама Росеньора едет на «Эмирейтс» после неприятной ничьей 1:1 с «Бернли», где очки уплыли на последних минутах. Это продолжение тенденции сезона: «Челси» уже потерял 19 очков из выигрышных позиций, и в лиге больше только у «Вест Хэма» (20). Причём в двух последних матчах «синие» забивали первыми, но ни разу не выиграли — 2:2 с «Лидсом» и 1:1 с «Бернли».

При этом важно, что в АПЛ «Челси» при Росеньоре всё ещё не проигрывает, а на выезде при нём две победы из двух. Если в воскресенье получится взять третью подряд гостевую победу в чемпионате, Росеньор приблизится к редкой отметке для тренеров-англичан — последний раз три первые выездные победы в АПЛ подряд выдавал Тим Шервуд со «шпорами» в сезоне-2013/14.

Кадровая повестка тоже влияет на расклад. В обороне будет вынужденная замена, Уэсли Фофана дисквалифицирован после удаления в игре с «Бернли», и среди вариантов называется Тосин Адарабиойо. Из травмированных: Марк Кукурелья, Эстевао, Джейми Гиттенс, Леви Колвилл, под вопросом Филип Йоргенсен; Михаил Мудрик остаётся отстранённым, причём это уже рекорд по длительности дисквалификации в истории Премьер-лиги. При этом Коул Палмер и Рис Джеймс готовы играть, а Ромео Лавиа и Дарио Эссуго близки к возвращению. Ещё есть вопросы по дисциплине, в АПЛ у «Челси» уже шесть красных карточек в сезоне, а против «Арсенала» исторически их семь (больше только против «Ливерпуля»).

Очные встречи

«Челси» не выигрывает у «Арсенала» в Премьер-лиге восемь матчей подряд (3 ничьи, 5 поражений) — самая длинная серия с их 19-матчевого отрезка в 1995–2005 годах. С момента поражения Артеты от «Челси» дома 2:1 в декабре 2019-го «Арсенал» проиграл «синим» всего один раз в 15 матчах во всех турнирах (10 побед, 4 ничьи), забив им 31 гол — больше, чем любому другому сопернику при Артете. В этом сезоне команды уже пересекались, в ноябре сыграли 1:1 на «Стэмфорд Бридж», а в полуфинале Кубка лиги «Арсенал» прошёл дальше — 4:2 по сумме двух матчей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55.