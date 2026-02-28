Смогут ли «синие» отобрать очки у «канониров»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.55

1 марта в рамках 28-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Арсенал — Челси с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда продолжает борьба за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ. После 28-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 61-м очком в активе.

«Канониры» опережают «Манчестер Сити» на 5 баллов, имея на одну игру больше. Лондонская команда практически растеряла свое преимущество, «горожане» уже близко.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив преимущество на 90+4-й минуте.

У «канониров» продолжается беспроигрышная серия в рамках АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» трижды победил и дважды сыграл вничью.

Состояние команды: В последнее время «Арсенал» теряет важные очки в матчах против аутсайдеров. К примеру, команда упустила победу в матче против «Вулверхэмптона», который занимает последнее место в лиге.

В последних 5-и очных матчах «Арсенал» ни разу не проиграл «Челси», трижды победил и дважды сыграл вничью. Получится ли на сей раз набрать 3 очка? В матчах против топовых соперников «канониры» стабильно показывают класс.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе после 27-и туров. «Челси» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 3 пункта.

В гостях лондонская команда выступает очень здорово, занимая по этому показателю 2-е место в лиге. «Челси» сумел набрать 22 очка из 39-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Англии команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1). До этого «Челси» разгромил «Халл Сити» со счетом 4:0 в Кубке Англии.

«Синие» не проигрывают в АПЛ на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Челси» сумел победить 4 раза и дважды сыграл вничью, забив 14 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Мудрич (дисквалификация), Фофана (красная карточка), Колвилл, Кукурелья и Байноу-Гиттенс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Челси» проводит довольно неплохой сезон, всерьез претендуя на выход в зону Лиги чемпионов, но для этого необходимо чаще набирать очки и не оступаться в матчах против аутсайдеров.

Нападающий «Челси» Жуан Педро занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. За 27 встреч форвард забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей во всех турнирах

У «Челси» продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает 6 матчей

В последних 5-и очных встречах «Арсенал» трижды обыграл «Челси» и дважды сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу» с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Челси» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Арсенал» одержит уверенную победу в предстоящем матче. Команда не оставит шансов «Челси» на своем поле.

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.55.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. «Челси» также будет бороться до конца.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.