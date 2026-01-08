Матч имеет серьёзное турнирное значение: Арсенал укрепляет лидерство и идёт на стабильной серии побед, Ливерпуль пытается удержаться в топ-4 и одновременно выйти из затянувшегося игрового застоя. Лондонцы выглядят более целостно, надёжнее в обороне и эффективнее в ключевых эпизодах, тогда как Ливерпуль часто теряет очки даже в матчах, где имеет преимущество

22:40 Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия); Ассистент: Гари Бесвик (Англия); Ассистент: Адам Нанн (Англия); Резервный: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия).

22:30 Матч пройдёт в городе Лондон (Англия), на стадионе «Эмирейтс», вместимость арены — 60383 зрителей.

Стартовые составы команд

Арсенал: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Деклан Райс, Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш, Букайо Сака.

Ливерпуль: Алисон Бекер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Конор Брэдли, Жереми Фримпонг, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Коди Гакпо, Флориан Вирц.

Арсенал

Лондонцы подходят к игре в статусе лидера АПЛ и команды, которая проводит сезон максимально ровно. После небольшого ноябрьско-декабрьского спада с «Сандерлендом» (2:2), «Челси» (1:1) и поражением от «Астон Виллы» (1:2) «канониры» стабилизировались и выиграли пять туров подряд. За 20 матчей в чемпионате у Арсенала 15 побед и всего три ничьи, отрыв от конкурентов составляет шесть очков, а от Ливерпуля — 14. Важным фактором стало возвращение ключевых игроков, особенно Габриэля Магальяйнса, забившего в двух последних турах, в том числе в принципиальной победе над «Астон Виллой» (4:1) и в тяжёлой игре с «Борнмутом» (3:2). В целом Арсенал стабилен, силён позиционно и остаётся одной из лучших оборон лиги с 14 пропущенными мячами. Единственный настораживающий момент — команда реже сохраняет «сухие» игры, пропустив в большинстве недавних встреч, но при этом регулярно находит ответ за счёт высокой реализации.

Ливерпуль

Мерсисайдцы формально находятся на беспроигрышной серии, но её качество оставляет вопросы. Ливерпуль не проигрывает восемь туров подряд, однако в половине этих матчей терял очки, причём не с грандами, а с «Лидсом» (3:3, 0:0), «Сандерлендом» (1:1) и «Фулхэмом» (2:2), где по уровню обязан был забирать максимум. Команда Арне Слота поднялась в зону еврокубков и занимает четвёртое место с 34 очками, но отставание от тройки лидеров составляет восемь баллов, а от Арсенала — 14. На выезде Ливерпуль часто допускает осечки и не доминирует, а в игре заметен системный спад. В обороне проблемы выражены цифрами — 28 пропущенных мячей, среди команд топ-10 хуже только у «Манчестер Юнайтед» (30).

Личные встречи

Последняя встреча закончилась минимальной победой Ливерпуля 1:0, а в прошлом сезоне команды дважды сыграли 2:2. «Красные» традиционно опасны на «Эмирейтс» и часто забивают там более полутора мячей, но текущая форма и турнирный контекст дают преимущество Арсеналу. Ожидание — напряжённый, результативный матч с заметным перевесом хозяев за счёт стабильности и качества игры.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.