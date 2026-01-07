8 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» проводят многообещающий сезон.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» на 6 очков опережает ближайшего преследователя.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Канониры» одолели «Борнмут» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (4:1).  Плюс поединок с «Брайтоном» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Арсенал» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Риккардо Калафьори — травмирован.

Состояние команды: «Канониры» нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Арсенал» традиционно неудачно противостоит «Ливерпулю».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине таблицы.  «Канониры» намерены впервые за почти 2 года одолеть «красных».

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ливерпуль» на 14 очков отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красные» не смогли одолеть «Фулхэм» (2:2).

До того команда не сумела переиграть «Лидс» (0:0).  А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенький «Вулверхэмптон» (2:1).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александер Исак — травмирован.  Мохаммед Салах — в сборной.

Состояние команды: «Красные» в последних поединках выглядели не столь симпатично.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Плюс отставание от дуэта лидеров существенно возросло.

Команда все никак не предстанет в оптимальном кадровом сочетании.  Зато постепенно находит себя Флориан Вирц.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  Команда попытается вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

  • «Канониры» победили в 3 своих последних поединках
  • «Ливерпуль» не побеждает 2 матча кряду
  • «Арсенал» уже почти 2 года не обыгрывает «красных»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Канониры» постараются добыть четвертую победу кряду, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Ливерпуль».

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75