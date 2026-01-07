Сумеет ли «Сити» вернуться на победную поступь в АПЛ?

В среду, 7 января, «Манчестер Сити» примет «Брайтон» в рамках 21-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Перерыв. Больше «Сити» владеет инициативой и заслуженно ведёт в счете к середине матча.

45+4' Рейндерс бил из пределов штрафной «Брайтона», мяч с ленточки ворот гостей выбил полузащитник Ясин Аяри.

45+2' Упал темп игры, доигрывается первый тайм командами.

45' Добавленное время 4 минуты.

44' Встрепенулись футболисты «Брайтона» после пропущенного гола, и пробуют идти в атаку.

41' Гооол! 1:0. Эрлинг Холанд ударом с левой ноги послал мяч в нижний правый угол ворот «Брайтона» от себя, вратарь Вербрюгген прыгнул в противоположный.

41' Желтая карточка показана Паскалю Гросу, за споры с судьей.

40' После просмотра ВАР, определено: пенальти в ворота «Брайтона».

39' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Брайтона».

38' Падение Доку в штарфной «Брайтона» после контакта с ногой защитника гостей Диего Гомеса.

36' Силва обыграв Максима Де Кёйпера, заработал перспективный штрафной на себе для «Сити».

35' Нунес после прохода по правому флангу атаки «Сити» совершал прострел в штрафную «Брайтона», защитник гостей ван Хекке прервал передачу.

33' Контролируют мяч хозяева, футболисты «Брайтона» организованно обороняются.

31' «Манчестер Сити» в позиционной атаке.

29' Желтая карточка показана Льюису Данку, за срыв атаки «Сити», руками вцепился он в убегавшего Фила Фодена.

28' Жоржиньо Рюттер убегал один на один с вратарём «Сити», в последний момент накрыл его защитник хозяев Хусанов.

26' Удар Холанда головой из пределов штрафной «Брайтона» не получился акцентированным, мяч потихоньку выкатился за лицевую.

25' Выровнялась игра, чуть снизился темп.

23' Позиционная атака «Брайтона», отодвигают тем самым игру от своих ворот гости.

21' Жереми Доку прострелил вдоль ворот «Брайтона», но партнёров на пути мяча не оказалось.

19' Футболисты «Сити» больше контролируют мяч, «Брайтон» на быстрые контр выпады рассчитывает.

17' Подача со штрафного к воротам «Сити», отбились хозяева.

15' Удар Бернарду Силвы из пределов штрафной «Брайтона», мяч по центру своих ворот зафиксировал вратарь гостей Барт Вербрюгген.

14' Позиционная атака «Сити», планомерно хозяева подбираются с мячом к штрафной «Брайтона».

13' Высокий прессинг исполняют игроки «Сити» и мяч под свой контроль возвращают.

11' Прорыв Доку на ударную позицию у штрафной «Брайтона», коллективно остановили защитники гостей.

09' Удар головой после углового «Сити» нанёс Макс Аллейн, мяч выше ворот «Брайтона» пролетел.

08' Удалось вскрыть оборону «Сити» гостям, Ферди Кадыоглу бил из пределов штрафной хозяев, грамотно выбравший позицию вратарь Доннарумма мяч поймал.

06' Прострел Матеуса Нунеса в штрафную «Брайтона» на Холанда прервал на угловой «Сити» защитник гостей ван Хекке.

05' Диего Гомес рвался к воротам «Сити» от центра поля, но защитники хозяев Абдукодир Хусанов чисто обезмячил парагвайского полузащитника гостей.

04' В высоком темпе начинается игра, активно соперники идут в атаку.

02' Подача Гомеса в штрафную «Сити», Паскаль Грос головой пробил, в падении отразил мяч вратарь хозяев Доннарумма.

02' Включившись в прессинг игроки «Брайтона» усложняют развитие атаки «Сити».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Брайтона».

До матча

22:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере, вмещающем 55 097 зрителей.

22:10 Главным судьёй матча будет Томас Брамэлл.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Аке, Хусанов, Аллейн, Рейндерс, Силва, Фоден, Гонсалес, Доку, Холанд.

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Данк, Кадыоглу, Митома, Де Кёйпер, Аяри, Гомес, Хиншелвуд, Грос, Рюттер.

«Манчестер Сити»

Команда из Манчестера продолжает быть одним из претендентов на чемпионский титул и борется за золотые медали. «Горожане» в настоящий момент имеют в своем активе 42 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Манчестерский коллектив смог 44 раза поразить ворота и 18 раз пропустил в свои. В прошлых турах «голубые» сыграли вничью с «Челси» (1:1) и «Сандерлендом» (0:0). До этого же манчестерцы смогли победить «Ноттингем Форест» (2:1), «Вест Хэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0). Также «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Кубка английской лиги, переиграв «Брентфорд» (2:0).

Подопечные Хосепа Гвардиолы сейчас на шесть баллов отстают от лидирующего «Арсенала». Конечно, вся борьба еще впереди, но «Манчестер Сити» точно нельзя отставать еще больше. Безусловно, «Манчестер Сити» является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие, но он также может остаться в текущем сезоне и вовсе без трофеев. Травмированы Джон Стоунз, Матео Ковачич и Оскар Бобб, а в своих сборных Омар Мармуш и Раян Аит Нури.

«Брайтон»

«Альбион» является крепким середняком текущего сезона и особо ни за что не будет бороться в этой кампании. Команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов сейчас имеет в своем активе 28 баллов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. «Чайки» в настоящий момент имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 30:27. В прошлых играх «Брайтон» победил «Бернли» (2:0) и сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2). До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:2), а также поделили очки с «Сандерлендом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).

В этом сезоне «Брайтон» хоть и нестабилен, но ему ничего не угрожает. С большой долей вероятности команда не будет бороться ни за место в зоне еврокубков, ни за выживание. В прошлом сезоне «Брайтон» стал восьмым и сейчас задачей может быть разве что занять место выше. В лазарете Соломон Марч, Стефанос Цимас, Адам Уэбстер и Матс Виффер. В сборной — Карлос Балеба.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 2 матча в рамках АПЛ. В Брайтоне победили хозяева 2:1, а в Манчестере матч закончился вничью 2:2. В нынешнем сезоне, соперники сошлись в 3 туре АПЛ в Брайтоне, победа осталась за «Брайтоном» 2:1.

За всю историю команды сыграли 35 матчей. В 21 игре победил «Манчестер Сити», в 7 «Брайтон энд Хоув», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

