прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера продолжает быть одним из претендентов на чемпионский титул и борется за золотые медали.

«Горожане» в настоящий момент имеют в своем активе 42 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

Манчестерский коллектив смог 44 раза поразить ворота и 18 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» сыграли вничью с «Челси» (1:1) и «Сандерлендом» (0:0).

До этого же манчестерцы смогли победить «Ноттингем Форест» (2:1), «Вест Хэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Кубка английской лиги, переиграв «Брентфорд» (2:0).

Не сыграют: травмированы Джон Стоунз, Матео Ковачич и Оскар Бобб, а в своих сборных Омар Мармуш и Раян Аит Нури.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы сейчас на шесть баллов отстают от лидирующего «Арсенала». Конечно, вся борьба еще впереди, но «Манчестер Сити» точно нельзя отставать еще больше.

Безусловно, «Манчестер Сити» является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие, но он также может остаться в текущем сезоне и вовсе без трофеев.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Альбион» является крепким середняком текущего сезона и особо ни за что не будет бороться в этой кампании.

Команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов сейчас имеет в своем активе 28 баллов и идет на десятой строчке в турнирной таблице.

«Чайки» в настоящий момент имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 30:27.

Последние матчи: в прошлых играх «Брайтон» победил «Бернли» (2:0) и сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:2), а также поделили очки с «Сандерлендом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).

Не сыграют: в лазарете Соломон Марч, Стефанос Цимас, Адам Уэбстер и Матс Виффер. В сборной — Карлос Балеба.

Состояние команды: в этом сезоне «Брайтон» хоть и нестабилен, но ему ничего не угрожает. С большой долей вероятности команда не будет бороться ни за место в зоне еврокубков, ни за выживание.

В прошлом сезоне «Брайтон» стал восьмым и сейчас задачей может быть разве что занять место выше.

Статистика для ставок

«Брайтон» выиграл 1 из последних 47 матчей

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 матчей

В последнем очном матче «Брайтон» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.30, а победа «Брайтона» — в 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.75.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить много.

2.05 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05.

Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее «Брайтона» и должен брать три очка.

2.00 победа Манчестер Сити с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1,5 за 2.00.