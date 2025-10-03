В пятницу, 3 октября, «Борнмут» примет «Фулхэм» в рамках 7-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

04' Позиционная атака «Борнмута», на чужой половине поля контролируют мяч хозяева.

03' В спокойном темпе начинается игра, команды присматриваются друг к другу.

01' Проблемы с аппаратурой у главного арбитра матча Саймона Хупера, меняют ему наушник.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Борнмута».

До матча

21:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте, вмещающем 12 000 зрителей.

Статистика матча 100 Владение мячом 0

21:40 Главным арбитром матча будет Саймон Хупер.

Стартовые составе команд

«Борнмут»: Петрович, Диаките, Сенеси, Трюффер, Хилл, Адамс, Скотт, Таверньер, Брукс, Семеньо, Эванилсон.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Бейсси, Сесеньон, Диоп, Берге, Лукич, Кинг, Уилсон, Айуоби.

«Борнмут»

«Борнмут» после шести туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в верхней половине таблицы. Команда занимает шестую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая как зоне еврокубков (топ-5), так и зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также на один балл опережая шестой в таблице «Манчестер Сити». В своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Вишни» на чужом поле сыграли вничью с «Лидсом» (2:2). Перед этим коллектив также потерял очки в английской Премьер-лиге, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Ньюкаслом» (0:0).

В пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении. Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами. Травмированы — Солер, Унал и Кук, дисквалифицированных игроков нет.

«Фулхэм»

Фулхэм« после шести туров английской Премьер-лиги набрал восемь баллов и находится в середине таблицы. Команда занимает 11-е место и на три пункта отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также нынешнего соперника, тогда как зону вылета (18-20-я строчки) опережает на четыре очка. В своем предыдущем поединке в рамках шестого тура Премьер-лиги "Дачники" на чужом поле потерпели поражение от "Астон Виллы" (1:3). Перед этим лондонский коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в домашних стенах оказался сильнее заштатного "Кэмбриджа" со счетом 1:0.

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, "Фулхэм" выиграл три раза при одном поражении. Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес в классе соперника, а также фактор чужого поля. Семи голов команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. в Лондоне команды сыграли вничью 2:2, а в Борнмуте победили хозяева со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли 17 матчей. Команды одержали по 6 побед, оставшиеся 5 игр завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90