3 октября в седьмом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после шести туров английской Премьер-лиги имеет 11 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает шестую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая как зоне еврокубков (топ-5), так и зоне Лиги чемпионов (топ-4), а также на один балл опережая шестой в таблице «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Вишни» на чужом поле сыграли вничью с «Лидсом» (2:2).

Перед этим коллектив также потерял очки в английской Премьер-лиге, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Ньюкаслом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Солер, Унал и Кук, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после шести туров английской Премьер-лиги набрал восемь баллов и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-е место и на три пункта отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также нынешнего соперника, тогда как зону вылета (18-20-я строчки) опережает на четыре очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура Премьер-лиги «Дачники» на чужом поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (1:3).

Перед этим лондонский коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в домашних стенах оказался сильнее заштатного «Кэмбриджа» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Байчетич, Чамберс, Леони и Скенлон, дисквалифицирован — Экитике.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес в классе соперника, а также фактор чужого поля.

Семи голов команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала

в семи из девяти последних матчей «Фулхэма» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фулхэм» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, выигрыш «Фулхэма» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Борнмута».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.