«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд» в 25-м туре АПЛ. Хозяева переживают лучший отрезок сезона после смены тренера, тогда как лондонцы продолжают балансировать между игровыми вспышками и хроническими кадровыми проблемами. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+2' Викарио отлично сыграл на выходе! Не дал Диалло выйти на пустые ворота!
45' Добавлено 5 минут.
45' Майну получил жёлтую карточку.
44' Майну нарушил правила на Викарио в борьбе за мяч на угловом.
43' Мощно с правого фланга простреливал Амад, Сарр перехватил.
42' Лисандро Мартинес нарушил правила на половине поля соперника.
41' Викарио тащит! Каземиро головой бил после навеса Бруну, невероятный сейв от кипера гостей!
40' Пальинья в подкате выбил мяч на угловой, Кунья простреливал с правого фланга.
38' ГОООООООЛ! Впереди «Юнайтед»! Бруну с углового низом покатил в штрафную на Майну, тот продлил в центр штрафной на Мбёмо, а Брайан идеально уложил мяч в правый угол. Блестящий стандарт, 1:0!
37' С рикошетом от ван де Вена пробил Бруну, мяч едва не влетел в девятку!
35' У Бруну не получилась стенка с Каземиро, Фернандеш отправил мяч за лицевую.
33' Галлахер и Шоу столкнулись головами в борьбе за мяч, обоим нужна помощь врачей.
32' Бруну навесил со штрафного, Майну не смог выиграть мяч в борьбе.
29' Ромеро удалён с поля! Слишком грубо сыграл в отборе против Каземиро, прямой ногой через мяч заехал в ахилл бразильцу. Вдесятером доиграет «Тоттенхэм»!
28' Удоджи получил жёлтую карточку за фол на Амаде.
26' Кунья рухнул на газон в штрафной после контакта с Сарром, арбитр не верит.
24' Симонс пытался найти Одобера пасом в штрафную, неточно получилось.
23' Бруну в касание пробил после прострела с правого фланга, мимо створа.
20' Кунья в касание пробил из-за штрафной – чуть-чуть мимо девятки!
18' «Тоттенхэм» долго владеет мячом, но без обострения. Надёжно в среднем блоке обороняется «Юнайтед».
16' Удоджи пытался прострелить вдоль ворот, перехватил защитник.
14' У Пальиньи не получился навес в штрафную.
12' Ламменс без проблем справился с ударом Галлахера.
10' Каземиро мощно пробил издалека, Викарио вытащил!
08' Ромеро грубо сыграл против Мбёмо в центре поля, пока что без карточки.
07' «Юнайтед» владеет мячом, не особо высоко встречают гости.
05' Симонс навесил в штрафную, Соланке не дотянулся до мяча.
04' Шоу сбил Галлахера на своей половине, штрафной подаст «Тоттенхэм».
01' Мбемо получил мяч от Бруну на левом фланге и пробил — выше ворот!
01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!
До матча
15:30 Около 8 градусов сегодня в Манчестере, а на протяжении всего матча ожидается дождь.
15:00 Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Каземиро, Майну, Мбёмо, Фернандеш, Кунья, Амад.
«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Грэй, Пальинья, Сарр, Галлахер, Одоберт, Хави, Соланке.
14:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Бёрт и Ник Гринхолл, четвёртый арбитр — Сэм Эллисон, VAR — Пол Тирни, ассистент VAR — Марк Перри.
«Манчестер Юнайтед»
Команда Майкла Каррика набрала мощный ход и одержала три победы подряд в Премьер-лиге, обыграв «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Фулхэм». Причём это не только результат, но и изменение качества игры, «Юнайтед» стал компактнее без мяча, строже в позиционной обороне и заметно увереннее в принятии решений в финальной трети.
Отдельного внимания заслуживает умение манкунианцев терпеть и дожимать. В матче с «Фулхэмом» команда едва не упустила комфортное преимущество, но всё же вырвала победу в компенсированное время. Такие концовки раньше регулярно работали против «Юнайтед», а теперь всё чаще — в его пользу.
В турнирной таблице «красные дьяволы» поднялись на четвёртое место и уже превзошли свой показатель по очкам прошлого сезона, имея серьёзный запас матчей впереди. Победа над «Тоттенхэмом» может закрепить ощущение, что команда не просто переживает всплеск, а действительно готова бороться за топ-4.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» подходит к выезду в Манчестер, как всегда, очень противоречиво. С одной стороны — волевая ничья с «Манчестер Сити», где команда отыгралась с 0:2. С другой — отсутствие побед в шести последних матчах Премьер-лиги и четырнадцатое место в таблице, которое не соответствует ожиданиям от состава.
Проблемы «шпор» во многом связаны с кадровой ситуацией. Томас Франк регулярно вынужден латать дыры, меняя сочетания и роли по ходу матчей. Возвращение Доминика Соланке дало импульс атаке, но форвард пока далёк от оптимальной формы, а нагрузка на него остаётся чрезмерной.
При этом на выезде «Тоттенхэм» чувствует себя увереннее, чем дома. Большая часть побед в текущем чемпионате добыта именно на чужих полях, а игра вторым номером позволяет команде компенсировать проблемы с контролем мяча за счёт резких переходов и индивидуальных эпизодов.
Личные встречи
История последних лет складывается не в пользу «Манчестер Юнайтед». Команда не может обыграть «Тоттенхэм» в Премьер-лиге уже шесть матчей подряд, а общая серия без поражений лондонцев во всех турнирах насчитывает восемь игр. В прошлом сезоне «шпоры» и вовсе одержали крупную победу на «Олд Траффорд», и этот фактор добавляет интриги матчу, несмотря на текущую форму хозяев.
