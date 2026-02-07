«Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд» в 25-м туре АПЛ. Хозяева переживают лучший отрезок сезона после смены тренера, тогда как лондонцы продолжают балансировать между игровыми вспышками и хроническими кадровыми проблемами. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+2' Викарио отлично сыграл на выходе! Не дал Диалло выйти на пустые ворота!

45' Добавлено 5 минут.

45' Майну получил жёлтую карточку.

44' Майну нарушил правила на Викарио в борьбе за мяч на угловом.

43' Мощно с правого фланга простреливал Амад, Сарр перехватил.

42' Лисандро Мартинес нарушил правила на половине поля соперника.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 5

41' Викарио тащит! Каземиро головой бил после навеса Бруну, невероятный сейв от кипера гостей!

40' Пальинья в подкате выбил мяч на угловой, Кунья простреливал с правого фланга.

38' ГОООООООЛ! Впереди «Юнайтед»! Бруну с углового низом покатил в штрафную на Майну, тот продлил в центр штрафной на Мбёмо, а Брайан идеально уложил мяч в правый угол. Блестящий стандарт, 1:0!

37' С рикошетом от ван де Вена пробил Бруну, мяч едва не влетел в девятку!

35' У Бруну не получилась стенка с Каземиро, Фернандеш отправил мяч за лицевую.

33' Галлахер и Шоу столкнулись головами в борьбе за мяч, обоим нужна помощь врачей.

32' Бруну навесил со штрафного, Майну не смог выиграть мяч в борьбе.

29' Ромеро удалён с поля! Слишком грубо сыграл в отборе против Каземиро, прямой ногой через мяч заехал в ахилл бразильцу. Вдесятером доиграет «Тоттенхэм»!

28' Удоджи получил жёлтую карточку за фол на Амаде.

26' Кунья рухнул на газон в штрафной после контакта с Сарром, арбитр не верит.

24' Симонс пытался найти Одобера пасом в штрафную, неточно получилось.

23' Бруну в касание пробил после прострела с правого фланга, мимо створа.

20' Кунья в касание пробил из-за штрафной – чуть-чуть мимо девятки!

18' «Тоттенхэм» долго владеет мячом, но без обострения. Надёжно в среднем блоке обороняется «Юнайтед».

16' Удоджи пытался прострелить вдоль ворот, перехватил защитник.

14' У Пальиньи не получился навес в штрафную.

12' Ламменс без проблем справился с ударом Галлахера.

10' Каземиро мощно пробил издалека, Викарио вытащил!

08' Ромеро грубо сыграл против Мбёмо в центре поля, пока что без карточки.

07' «Юнайтед» владеет мячом, не особо высоко встречают гости.

05' Симонс навесил в штрафную, Соланке не дотянулся до мяча.

04' Шоу сбил Галлахера на своей половине, штрафной подаст «Тоттенхэм».

01' Мбемо получил мяч от Бруну на левом фланге и пробил — выше ворот!

01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!

До матча

15:30 Около 8 градусов сегодня в Манчестере, а на протяжении всего матча ожидается дождь.

15:00 Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Каземиро, Майну, Мбёмо, Фернандеш, Кунья, Амад.

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Грэй, Пальинья, Сарр, Галлахер, Одоберт, Хави, Соланке.

14:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Бёрт и Ник Гринхолл, четвёртый арбитр — Сэм Эллисон, VAR — Пол Тирни, ассистент VAR — Марк Перри.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Каррика набрала мощный ход и одержала три победы подряд в Премьер-лиге, обыграв «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Фулхэм». Причём это не только результат, но и изменение качества игры, «Юнайтед» стал компактнее без мяча, строже в позиционной обороне и заметно увереннее в принятии решений в финальной трети.

Отдельного внимания заслуживает умение манкунианцев терпеть и дожимать. В матче с «Фулхэмом» команда едва не упустила комфортное преимущество, но всё же вырвала победу в компенсированное время. Такие концовки раньше регулярно работали против «Юнайтед», а теперь всё чаще — в его пользу.

В турнирной таблице «красные дьяволы» поднялись на четвёртое место и уже превзошли свой показатель по очкам прошлого сезона, имея серьёзный запас матчей впереди. Победа над «Тоттенхэмом» может закрепить ощущение, что команда не просто переживает всплеск, а действительно готова бороться за топ-4.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» подходит к выезду в Манчестер, как всегда, очень противоречиво. С одной стороны — волевая ничья с «Манчестер Сити», где команда отыгралась с 0:2. С другой — отсутствие побед в шести последних матчах Премьер-лиги и четырнадцатое место в таблице, которое не соответствует ожиданиям от состава.

Проблемы «шпор» во многом связаны с кадровой ситуацией. Томас Франк регулярно вынужден латать дыры, меняя сочетания и роли по ходу матчей. Возвращение Доминика Соланке дало импульс атаке, но форвард пока далёк от оптимальной формы, а нагрузка на него остаётся чрезмерной.

При этом на выезде «Тоттенхэм» чувствует себя увереннее, чем дома. Большая часть побед в текущем чемпионате добыта именно на чужих полях, а игра вторым номером позволяет команде компенсировать проблемы с контролем мяча за счёт резких переходов и индивидуальных эпизодов.

Личные встречи

История последних лет складывается не в пользу «Манчестер Юнайтед». Команда не может обыграть «Тоттенхэм» в Премьер-лиге уже шесть матчей подряд, а общая серия без поражений лондонцев во всех турнирах насчитывает восемь игр. В прошлом сезоне «шпоры» и вовсе одержали крупную победу на «Олд Траффорд», и этот фактор добавляет интриги матчу, несмотря на текущую форму хозяев.

