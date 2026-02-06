прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

7 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 баллов за 24 встречи при разнице мячей 44:36.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одержав победу над «Фулхэмом» — 3:2.

До того команда обыграла «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда под руководством Майкла Каррика стартовала бодро — были биты «Манчестер Сити» и «Арсенал» после увольнения Рубена Аморима.

Нет сомнений, что «освобожденная» от кубковых соревнований команда будет до последних туров бороться за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 баллов за 24 встречи при разнице мячей 35:33.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достойно, сыграв вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

До того команда проиграла «Айнтрахт» (2:0) в Лиге чемпионов и разошлась миром с «Интером» (3:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» в текущем сезоне совсем не блещут результатами в АПЛ, как и годом ранее, но великолепно выступают в еврокубках.

Высокая плотность в таблице чемпионата Англии дает шанс команде зацепиться за еврокубки.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в последних семи встречах АПЛ

«Тоттенхэм» не выигрывал в трех последних матчах в рамках АПЛ

Последний матч между командами завершился боевой ничьей со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.49 и 2.46 соответственно.

Прогноз: Матч между командами способен выйти крайне напряженным, в котором будет забито больше 3 мячей.

2.20 Тотал больше 3,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Ман Юнайтед» уверенно обыграет «Тоттенхэм».

2.43 Победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 за 2.43