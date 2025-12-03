Предстоящее столкновение «Ливерпуля» и «Сандерленда» складывается на фоне контрастных, но одинаково напряжённых сценариев. Мерсисайдцы пытаются выбраться из ямы после череды неудач и только-только нащупали твёрдую почву, благодаря победе над «Вест Хэмом», тогда как «чёрные коты» продолжают держаться в верхней части таблицы благодаря характеру и умению вытаскивать матчи с края пропасти

23:10 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся.

23:00 Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия); Ассистент: Константин Хатцидакис (Англия); Ассистент: Эдриан Холмс (Англия); Резервный: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия).

22:53 Матч пройдёт в городе Ливерпуль (Англия), на стадионе «Энфилд», вместимость арены — 61276 зрителей.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алисон Бекер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Коди Гакпо, Александер Исак, Флориан Вирц.

Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Рейнилду Мандава, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Трай Хам, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Брайан Бробби, Шемсдин Тальби.

Ливерпуль

«Ливерпуль» выходит на следующий матч с ощущением, будто резко вынырнул из мутного течения. Победа над «Вест Хэмом» (2:0) наконец остановила неприятный спад в три поражения подряд и дала команде передышку. Исак дождался своего первого гола за клуб, Гакпо поставил точку, когда соперник остался в меньшинстве — и мерсисайдцы подтянулись к верхней части таблицы: теперь у них 21 очко после 13 туров и всего три балла до зоны Лиги чемпионов. Но уязвимость в защите никуда не делась — в большинстве последних матчей «Ливерпуль» пропускал ещё до перерыва, будто оставляя щёлочку для чужих надежд. В атаке же машина работает почти без сбоев: по созданным моментам команда идёт в ритме лидеров лиги.

Сандерленд

«Сандерленд» держится в верхней части таблицы и продолжает шуметь в зоне претендентов на Еврокубки. У команды 22 очка после 13 туров и шестая строчка — позиция, которой она цепляется с упорством старого корабля, не желающего уходить в туман. Последняя игра будто подчёркнула фирменный нерв «чёрных котов»: пропустив дважды от «Борнмута» всего за четверть часа, они не только выжили, но и развернули матч до 3:2. До этого были боевая ничья с «Эвертоном» (1:1), зрелищное 2:2 с «Арсеналом», минимальное поражение от «Фулхэма» и яркая победа над «Челси» на его поле. На длинной дистанции команда Режиса Де Бриса показывает стойкость и умение выбираться из неприятных узких коридоров, но ресурс не бесконечен: плотный календарь давит, а зависимость от ритма игры соперника периодически вылезает в концовках.

Личные встречи

Последний раз пути «Ливерпуля» и «Сандерленда» пересекались ещё в сезоне-2016/17, когда мир казался другим, а в Премьер-лиге мяч ходил чуть иначе. Тогда на «Энфилде» хозяева уверенно закрыли дело — сухое 2:0 без намёка на интригу. А вот в ответной встрече на севере Англии игра рассыпалась на быстрые вспышки: четыре гола, равновесие, ни одна сторона так и не дожала — 2:2. История же противостояния куда шире одного сезона: 168 дуэлей, где «Ливерпуль» чаще держал нить матча в руках — 78 побед. «Сандерленд» тоже оставил свой след — 52 раз он переворачивал сюжет в свою пользу. Ещё 38 поединков замерли в промежутке, без громкой развязки.

