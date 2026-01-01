В четверг, 1 января, «Сандерленд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
90+4' Матч окончен. В высокоинтенсивной игре, командам не удалось забить гол.
90+4' Удар Рейндерса с левой ноги из пределов штрафной «Сандерленда», в ближнем углу ворот зафиксировал мяч вратарь хозяев Руфс.
90+3' Удар Изидора из-за пределов штрафной «Сити», мяч в голову Диашу попав, до ворот Доннаруммы не долетел.
90+2' Продолжает навал «Сити», самоотверженно играют в обороне футболисты «Сандерленда».
90' Добавленное время 4 минуты.
89' Гвардиол бил из пределов штрафной «Сандерленда», в падении заблокировал полет мяча защитник хозяев Норди Мукиэле.
87' Классный подкат защитника «Сандерленда» Омара Альдерете не позволил убежать к воротам хозяев Эрлингу Холанду.
87' Продолжают рубиться соперники за каждый сантиметр поля.
86' Замена в составе «Сити»: Тейани Рейндерс вышел вместо Бернарду Силвы.
84' Повреждение у Трая Хама, лежит на газоне защитник «Сандерленда».
83' «Сити» подобрался к штрафной «Сандерленда», но дело до удара гости не довели.
81' Изидор ворвался в штрафную «Сити», но в последний момент помешал ему защитник гостей Аке.
80' Позиционная атака «Манчестер Сити» в процессе.
79' Доку в быстрой атаке «Сити» пытался ворваться в штрафную хозяев, но чисто у него мяч отобрал Лютсхарел Гертрейда.
77' Желтая карточка показана Натану Аке, за срыв атаки «Сандерленда», Майенде по ногам досталось.
76' Продолжает больше атаковать «Сити», на оборонительных взаимодействиях сконцентрировались футболисты «Сандерленда».
73' Гвардиол пяткой с лёту пробил изловчившись в штрафной «Сандерленда», мяч в штангу ворот попав выскочил в поле.
72' Замена в составе «Сандерленда»: Адингра ушел, вышел Мандл.
70' Жереми Доку обыграл в штрафной «Сандерленда» Хама и пробил с близкого расстояния, мяч в лицо Мукиэле попав не залетел в сетку ворот хозяев.
69' «Сити» захватил инициативу, вынуждая «Сандерленд» защищаться.
67' Бернарду Силва бил с лёту из пределов штрафной «Сандерленда», сумел заблокировать полёт мяча к воротам защитник хозяев Деннис Киркин.
65' Йошко Гвардиол головой в упор бил из пределов штрафной «Сандерленда», успев вскинуть руки вратарь Руфс спас хозяев.
63' В высоком темпе развивается игра.
61' Позиционная атака «Сандерленда» привела к подаче в штрафную «Сити», отбились гости.
60' Мешают игроки «Сандерленда» развитию атаки «Сити» за счёт высокого прессинга.
57' Замена в составе «Сандерленда»: Вильсон Изидор вышел вместо Брайана Бробби.
56' Замена в составе «Сити»: вместо Нико О'Райли вышел Йошко Гвардиол.
56' Позиционная атака «Сити», игроки «Сандерленда» отошли на свою половину поля.
54' Элиэзер Майенда бил с левой ноги из пределов штрафной «Сити», в падении отбил мяч Джанлуиджи Доннарумма.
52' Удар из пределов штрафной «Сити» нанёс Бробби, кулаками отразил мяч вратарь гостей Доннарумма.
52' Замена в составе «Сити»: Жереми Доку вышел вместо Савио.
51' С мячом игроки «Сандерленда», готовят угрозу воротам «Сити» хозяева.
48' Савио ворвавшись в штрафную «Сандерленда» пробил в дальний угол ворот, спас хозяев вратарь Руфс, успев ногу выбросить.
47' Прострел Шерки в штрафную «Сандерленда», в падении завершал Савио, но мяч чуть выше перекладины ворот полетел.
46' Второй тайм начался. Замена в составе «Сити»: Родри вышел вместо Нико Гонсалеса.
45+6' Перерыв. В обоюдоострой игре, не удалось соперникам открыть счёт.
45+5' Желтая карточка показана Симону Адингра.
45+3' Трай Хам головой бил из пределов штрафной «Сити», мяч над перекладиной ворот Доннаруммы пролетел.
45+1' Прострелы вдоль ворот «Сандерленда», Шерки на Савио и обратно, но замкнуть у игроков «Сити» не получилось.
45' Добавленное время 5 минут.
43' Затяжная позиционная атака «Сити», чуть снизился темп игры.
40' Подача Фодена с углового «Сити», справляются с угрозой футболисты «Сандерленда».
37' Эрлинг Холанд бил с одиннадцатиметровой отметки, оставшись никем не прикрытый в штрафной «Сандерленда», успел ногой отбить мяч вратарь хозяев Руфс.
37' «Манчестер Сити» в позиционной атаке, пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.
36' Уверенно игроки «Сандерленда» владеют мячом.
34' Удар Майенды с линии штрафной «Сити», мяч зацепив одного из защитников гостей, на угловой «Сандерленда» улетел.
34' Подача Адингры в штрафную «Сити» вышла слишком сильной, мяч перелетел всех игроков.
32' Вновь Савио простреливал в штрафную «Сандерленда», снимают «верх» защитники «чёрных котов».
30' Савио подал в штрафную «Сандерленда» с левого фланга атаки «Сити», но Холанда плотно опекают защитники хозяев.
27' Повреждение у Нико Гонсалеса, вновь медицинский штаб «Сити» выбежал на поле.
26' Подача в штрафную «Сандерленда», вратарь хозяев Робин Руфс уверенно мяч руками забрал.
25' «Сити» развивает свою позиционную атаку.
24' Адингра пробовал на дриблинге ворваться в штрафную «Сити», но остановили его втроём защищающиеся.
23' Включившись в прессинг игроки «Сандерленда» вынудили потерять мяч на своей половине поля «Сити».
22' Быстрая атака «Сандерленда», Трай Хам пробил с линии штрафной «Сити», мяч выше перекладины пролетел.
21' Выровнялась игра, соперники поочередно пребывают в атаке.
19' Брайан Бробби выиграв единоборство у Диаша, оказался один на один с вратарём «Сити», но его удар сумел отразить Джанлуиджи Доннарумма.
17' Удар Фодена с подбора из-за пределов штрафной «Сандерленда», мяч срезавшись с ноги полетел сильно мимо ворот.
17' Прострел во вратарскую «Сандерленда» Шерки, защитник хозяев Альдерете в падении мяч на угловой «Сити» выбил.
16' Позиционная атака «Сандерленда», прострел с правого фланга атаки, но защитник «Сити» Рубен Диаш прервал передачу Трай Хама.
14' Получается у «Сандерленда» игру от своих ворот отодвинуть.
13' Внимательно в обороне действуют хозяева, не позволяя игрокам «Сити» доводить атаки до угроз.
11' Планомерно подбираются к штрафной «Сандерленда» гости с мячом.
09' Футболисты «Сити» контролируют мяч, конструируя позиционную атаку.
08' Позиционная атака «Сандерленда» не привела к угрозам.
06' Гол забил Бернарду Силва после скидки головой от Холанда, но тут же был зафиксирован «офсайд» у игрока «Манчестер Сити».
05' Савио прострелил с левого фланга атаки «Сити» в штрафную «Сандерленда», защитник хозяев Гертрейда выбил мяч на угловой.
03' Повреждение у Натана Аке, выбили мяч за боковую игроки «Сити» чтобы медики выбежали на поле.
02' Подача Нунеса в штрафную «Сандерленда», вынесли мяч подальше защитники хозяев.
01' Взяли мяч под контроль игроки «Сити», разыгрывая мяч на своей половине поля.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».
До матча
22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:50 Матч пройдёт на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, вмещающем 49 000 зрителей.
22:40 Главным судьей матча будет Джарред Джиллетт из Австралии.
Стартовые составы команд
«Сандерленд»: Руфс, Хам, Гертрейда, Мукиэле, Альдерете, Киркин, Джака, Ле Фе, Майенда, Адингра, Бробби.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, О'Райли, Аке, Гонсалес, Силва, Фоден, Савио, Шерки, Холанд.
«Сандерленд»
«Черные коты» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы. При этом «Сандерленд» на один пункт отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» не сумели одолеть «Лидс» (1:1). До того команда подписала мировую с «Брайтоном» (1:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился победой (1:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
«Черные коты» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча подряд. Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черные коты» намерены впервые за последние 11 лет отобрать очки у «горожан».
«Манчестер Сити»
«Горожане» в текущем сезоне бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем «Манчестер Сити» на 2 зачетных пункта отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:1). До того команда учинила разгром «Вест Хэму» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Брентфорд» (2:0). При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
«Горожане» в последних поединках выглядели ярко. Команда победила 8 раз подряд. При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и Эрлин Холанн привычно результативен — 19 точных выстрелов. Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и «черных кошек» она побивает с завидным постоянством. Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Хосепа Гвардиолы попытается не отставать от лидера.
Личные встречи
Последний раз команды сыграли между собой 6 декабря 2025 года в рамках АПЛ. В Манчестере, победил «Сити» со счётом 3:0.
За всю историю команды сыграли между собой 147 матчей. В 72 играх победил «Манчестер Сити», в 50 «Сандерленд», оставшиеся 25 матчей завершились вничью.
