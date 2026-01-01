«Сити» не сумел продлить победную серию в АПЛ

В четверг, 1 января, «Сандерленд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+4' Матч окончен. В высокоинтенсивной игре, командам не удалось забить гол.

90+4' Удар Рейндерса с левой ноги из пределов штрафной «Сандерленда», в ближнем углу ворот зафиксировал мяч вратарь хозяев Руфс.

90+3' Удар Изидора из-за пределов штрафной «Сити», мяч в голову Диашу попав, до ворот Доннаруммы не долетел.

90+2' Продолжает навал «Сити», самоотверженно играют в обороне футболисты «Сандерленда».

90' Добавленное время 4 минуты.

89' Гвардиол бил из пределов штрафной «Сандерленда», в падении заблокировал полет мяча защитник хозяев Норди Мукиэле.

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 5 32 Владение мячом 68 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 9 Фолы 6

87' Классный подкат защитника «Сандерленда» Омара Альдерете не позволил убежать к воротам хозяев Эрлингу Холанду.

87' Продолжают рубиться соперники за каждый сантиметр поля.

86' Замена в составе «Сити»: Тейани Рейндерс вышел вместо Бернарду Силвы.

84' Повреждение у Трая Хама, лежит на газоне защитник «Сандерленда».

83' «Сити» подобрался к штрафной «Сандерленда», но дело до удара гости не довели.

81' Изидор ворвался в штрафную «Сити», но в последний момент помешал ему защитник гостей Аке.

80' Позиционная атака «Манчестер Сити» в процессе.

79' Доку в быстрой атаке «Сити» пытался ворваться в штрафную хозяев, но чисто у него мяч отобрал Лютсхарел Гертрейда.

77' Желтая карточка показана Натану Аке, за срыв атаки «Сандерленда», Майенде по ногам досталось.

«Сандерленд» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

76' Продолжает больше атаковать «Сити», на оборонительных взаимодействиях сконцентрировались футболисты «Сандерленда».

73' Гвардиол пяткой с лёту пробил изловчившись в штрафной «Сандерленда», мяч в штангу ворот попав выскочил в поле.

72' Замена в составе «Сандерленда»: Адингра ушел, вышел Мандл.

70' Жереми Доку обыграл в штрафной «Сандерленда» Хама и пробил с близкого расстояния, мяч в лицо Мукиэле попав не залетел в сетку ворот хозяев.

69' «Сити» захватил инициативу, вынуждая «Сандерленд» защищаться.

67' Бернарду Силва бил с лёту из пределов штрафной «Сандерленда», сумел заблокировать полёт мяча к воротам защитник хозяев Деннис Киркин.

65' Йошко Гвардиол головой в упор бил из пределов штрафной «Сандерленда», успев вскинуть руки вратарь Руфс спас хозяев.

63' В высоком темпе развивается игра.

61' Позиционная атака «Сандерленда» привела к подаче в штрафную «Сити», отбились гости.

«Сандерленд» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

60' Мешают игроки «Сандерленда» развитию атаки «Сити» за счёт высокого прессинга.

57' Замена в составе «Сандерленда»: Вильсон Изидор вышел вместо Брайана Бробби.

56' Замена в составе «Сити»: вместо Нико О'Райли вышел Йошко Гвардиол.

56' Позиционная атака «Сити», игроки «Сандерленда» отошли на свою половину поля.

54' Элиэзер Майенда бил с левой ноги из пределов штрафной «Сити», в падении отбил мяч Джанлуиджи Доннарумма.

52' Удар из пределов штрафной «Сити» нанёс Бробби, кулаками отразил мяч вратарь гостей Доннарумма.

52' Замена в составе «Сити»: Жереми Доку вышел вместо Савио.

51' С мячом игроки «Сандерленда», готовят угрозу воротам «Сити» хозяева.

48' Савио ворвавшись в штрафную «Сандерленда» пробил в дальний угол ворот, спас хозяев вратарь Руфс, успев ногу выбросить.

47' Прострел Шерки в штрафную «Сандерленда», в падении завершал Савио, но мяч чуть выше перекладины ворот полетел.

46' Второй тайм начался. Замена в составе «Сити»: Родри вышел вместо Нико Гонсалеса.

45+6' Перерыв. В обоюдоострой игре, не удалось соперникам открыть счёт.

45+5' Желтая карточка показана Симону Адингра.

45+3' Трай Хам головой бил из пределов штрафной «Сити», мяч над перекладиной ворот Доннаруммы пролетел.

45+1' Прострелы вдоль ворот «Сандерленда», Шерки на Савио и обратно, но замкнуть у игроков «Сити» не получилось.

45' Добавленное время 5 минут.

43' Затяжная позиционная атака «Сити», чуть снизился темп игры.

40' Подача Фодена с углового «Сити», справляются с угрозой футболисты «Сандерленда».

37' Эрлинг Холанд бил с одиннадцатиметровой отметки, оставшись никем не прикрытый в штрафной «Сандерленда», успел ногой отбить мяч вратарь хозяев Руфс.

37' «Манчестер Сити» в позиционной атаке, пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.

«Сандерленд» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

36' Уверенно игроки «Сандерленда» владеют мячом.

34' Удар Майенды с линии штрафной «Сити», мяч зацепив одного из защитников гостей, на угловой «Сандерленда» улетел.

34' Подача Адингры в штрафную «Сити» вышла слишком сильной, мяч перелетел всех игроков.

32' Вновь Савио простреливал в штрафную «Сандерленда», снимают «верх» защитники «чёрных котов».

30' Савио подал в штрафную «Сандерленда» с левого фланга атаки «Сити», но Холанда плотно опекают защитники хозяев.

27' Повреждение у Нико Гонсалеса, вновь медицинский штаб «Сити» выбежал на поле.

26' Подача в штрафную «Сандерленда», вратарь хозяев Робин Руфс уверенно мяч руками забрал.

25' «Сити» развивает свою позиционную атаку.

24' Адингра пробовал на дриблинге ворваться в штрафную «Сити», но остановили его втроём защищающиеся.

23' Включившись в прессинг игроки «Сандерленда» вынудили потерять мяч на своей половине поля «Сити».

22' Быстрая атака «Сандерленда», Трай Хам пробил с линии штрафной «Сити», мяч выше перекладины пролетел.

21' Выровнялась игра, соперники поочередно пребывают в атаке.

19' Брайан Бробби выиграв единоборство у Диаша, оказался один на один с вратарём «Сити», но его удар сумел отразить Джанлуиджи Доннарумма.

17' Удар Фодена с подбора из-за пределов штрафной «Сандерленда», мяч срезавшись с ноги полетел сильно мимо ворот.

17' Прострел во вратарскую «Сандерленда» Шерки, защитник хозяев Альдерете в падении мяч на угловой «Сити» выбил.

16' Позиционная атака «Сандерленда», прострел с правого фланга атаки, но защитник «Сити» Рубен Диаш прервал передачу Трай Хама.

14' Получается у «Сандерленда» игру от своих ворот отодвинуть.

13' Внимательно в обороне действуют хозяева, не позволяя игрокам «Сити» доводить атаки до угроз.

11' Планомерно подбираются к штрафной «Сандерленда» гости с мячом.

«Сандерленд» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

09' Футболисты «Сити» контролируют мяч, конструируя позиционную атаку.

08' Позиционная атака «Сандерленда» не привела к угрозам.

06' Гол забил Бернарду Силва после скидки головой от Холанда, но тут же был зафиксирован «офсайд» у игрока «Манчестер Сити».

05' Савио прострелил с левого фланга атаки «Сити» в штрафную «Сандерленда», защитник хозяев Гертрейда выбил мяч на угловой.

03' Повреждение у Натана Аке, выбили мяч за боковую игроки «Сити» чтобы медики выбежали на поле.

02' Подача Нунеса в штрафную «Сандерленда», вынесли мяч подальше защитники хозяев.

01' Взяли мяч под контроль игроки «Сити», разыгрывая мяч на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдёт на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, вмещающем 49 000 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Джарред Джиллетт из Австралии.

Стартовые составы команд

«Сандерленд»: Руфс, Хам, Гертрейда, Мукиэле, Альдерете, Киркин, Джака, Ле Фе, Майенда, Адингра, Бробби.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, О'Райли, Аке, Гонсалес, Силва, Фоден, Савио, Шерки, Холанд.

«Сандерленд»

«Черные коты» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы. При этом «Сандерленд» на один пункт отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» не сумели одолеть «Лидс» (1:1). До того команда подписала мировую с «Брайтоном» (1:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился победой (1:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

«Черные коты» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча подряд. Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черные коты» намерены впервые за последние 11 лет отобрать очки у «горожан».

«Манчестер Сити»

«Горожане» в текущем сезоне бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем «Манчестер Сити» на 2 зачетных пункта отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:1). До того команда учинила разгром «Вест Хэму» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Брентфорд» (2:0). При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

«Горожане» в последних поединках выглядели ярко. Команда победила 8 раз подряд. При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и Эрлин Холанн привычно результативен — 19 точных выстрелов. Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и «черных кошек» она побивает с завидным постоянством. Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Хосепа Гвардиолы попытается не отставать от лидера.

Личные встречи

Последний раз команды сыграли между собой 6 декабря 2025 года в рамках АПЛ. В Манчестере, победил «Сити» со счётом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 147 матчей. В 72 играх победил «Манчестер Сити», в 50 «Сандерленд», оставшиеся 25 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10