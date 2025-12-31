прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.10

1 января в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» на один пункт отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» не сумели одолеть «Лидс» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Брайтоном» (1:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Черные коты» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черные коты» намерены впервые за последние 11 лет отобрать очки у «горожан».

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в текущем сезоне бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» на 2 зачетных пункта отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:1).

До того команда учинила разгром «Вест Хэму» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Брентфорд» (2:0).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» в последних поединках выглядели ярко. Команда победила 8 раз подряд.

При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и Эрлин Холанн привычно результативен — 19 точных выстрелов.

Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и «черных кошек» она побивает с завидным постоянством.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Хосепа Гвардиолы попытается не отставать от лидера.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» победил в 8 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Сандерленд» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Горожане» постараются продолжить свой победный путь, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Сандерленду».

2.10 Фора «Манчестер Сити» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сандерленд» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Сандерленд» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55