«Астон Вилла» обыгрывает «Манчестер Сити» на своем поле в рамках 9-го тура английской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче забил Мэтти Кэш. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+7' Звучит свисток! Матч окончен! «Астон Вилла» добыла победу со счетом 1:0!

90+6' Райан Шерки («Манчестер Сити») навесил в штрафную, но там мяч в руки уверенно забрал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

90+5' Доньелл Мален («Астон Вилла») перехватил мяч на правой бровке и рванул в контратаку, но Райан Шерки («Манчестер Сити») в подкате выбил мяч в аут.

90+3' Росс Баркли («Астон Вилла») заблокировал удар Фила Фодена («Манчестер Сити»), а ведь мяч летел прямо в угол ворот.

90+1' 6 минут добавлено ко второму тайму!

89' Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») замыкает прострел на дальней штанге — мяч влетает в ворота! Но арбитр показывает что был офсайд!

Статистика матча 3 Удары в створ 4 1 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 8 Фолы 16

88' Все игроки «Астон Виллы» участвуют в обороне, они прижаты к своим воротам!

86' Двойная замена у «Астон Виллы»: Люка Динь и Олли Уоткинс ушли, вместо них в игру вступили Доньелл Мален и Йен Матсен.

84' Савиньо («Манчестер Сити») покидает поле, вместо него вышел Омар Мармуш.

83' Амаду Онана («Астон Вилла») защищал ворота и заблокировал удар Фила Фодена («Манчестер Сити») — мяч попал в голову. Это очень больно!

82' Матеус Нунес («Манчестер Сити») с аута вбрасывает мяч и начинает новую позиционную атаку гостей.

81' Фил Фоден («Манчестер Сити») получает желтую карточку! Он чуть не снял шорты с Моргана Роджерса («Астон Вилла»), так сильно хотел остановить контратаку Бирмингема.

Морган Роджерс https://x.com/AVFCOfficial

78' Морган Роджерс («Астон Вилла») подхватывает мяч в центре и отдает передачу на Олли Уоткинса («Астон Вилла»), но тот не смог за нее зацепиться.

76' Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») покидает поле, вместо него в игру вступает французский полузащитник Райан Шерки.

75' Олли Уоткинс («Астон Вилла») едва не выбежал один на один с вратарем «горожан», но Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») вовремя вышел из ворот и первым был на мяче!

74' Двойная замена у «Астон Виллы»: Росс Баркли и Эванн Гессанд вышли на поле вместо Джона Макгинна и Джейдона Санчо.

71' Фил Фоден («Манчестер Сити») подает с левого фланга в центр штрафной, там головой пробивает Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), но мяч полетел очень слабо и его легко в руки поймал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

70' Джейдон Санчо («Астон Вилла») прошел по лицевой к воротам гостей и пробил в ближний угол, но там надежной стеной стал Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

68' Нико («Манчестер Сити») смещается к лицевой, простреливает низом в штрафную — очередной угловой у гостей.

Джейдон Санчо https://x.com/AVFCOfficial

65' Мэтти Кэш («Астон Вилла») выносит мяч головой в центр поля, там его подхватывает Джейдон Санчо («Астон Вилла»), но в одиночку вперед не пошел, отдал обратно в защиту.

64' Третья желтая карточка у «горожан»: Нико («Манчестер Сити») за срыв перспективной атаки получает горчичник.

61' Тройная замена у гостей: покидают поле Джон Стоунс, Оскар Бобб и Бернарду Силва, выходят Нико О'Райли, Жереми Доку и Нико.

60' Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») пробил головой после подачи углового, мяч пролетел над перекладиной!

Пау Торрес https://x.com/AVFCOfficial

69' Подача с углового: череда рикошетов и удар от Савиньо («Манчестер Сити»), но Пау Торрес («Астон Вилла») выбил с ленточки ворот!

58' Савиньо («Манчестер Сити») подает в штрафную хозяев, Мэтти Кэш («Астон Вилла») выбивает на угловой.

56' Джон Макгинн («Астон Вилла») получает передачу в метрах 15-ти от ворот и пробивает с левой ноги, но попадает в ногу Бернарду Силве («Манчестер Сити»)!

54' Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») получает желтую карточку, он сфолил на Олли Уоткинсе («Астон Вилла»).

Бернарду Силва https://x.com/ManCity

52' Много борьбы в центре поля, ни одна из команд не может надолго взять мяч под свой контроль.

50' Джейдон Санчо («Астон Вилла») в центре поля получает мяч, отдает передачу вперед, но она оказывается неточной.

49' Подача Фила Фодена («Манчестер Сити») с углового оказалась неудачной, мяч перелетел и своих и чужих, а тут еще и фол в атаке зафиксировал Майкл Оливер.

Фил Фоден https://x.com/ManCity

48' Фил Фоден («Манчестер Сити») пробивает — мяч рикошетом отправляется на угловой.

47' В перерыве не было замен — команды играют в тех же составах, в которых заканчивали первый тайм!

46' Стартовала вторая половина матча. С нетерпение ждем продолжения этого футбольного действа!

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Астон Вилла» ведет 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Джон Макгинн («Астон Вилла») забрасывает в штрафную, однако мяч сошел с ноги и полетел неточно.

45+2' Мэтти Кэш («Астон Вилла») подает со стандарта в штрафную гостей, но там Бернарду Силва («Манчестер Сити») подчищает, выбивая мяч на чужую половину поля.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

44' Олли Уоткинс («Астон Вилла») поборолся за мяч с Эрлингом Холанном («Манчестер Сити») и вышел победителем из этой дуэли — пошла контратака хозяев.

42' С лицевой линии простреливает Савиньо («Манчестер Сити») в штрафную, но мяч становится легкой добычей для Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»).

40' Савиньо («Манчестер Сити») въезжает шипами в ногу Джейдону Санчо («Астон Вилла») и получает первый в матче горчичник.

37' Амаду Онана («Астон Вилла») неудачно приземляется после верховой борьбы и получает повреждение.

35' Длинный заброс на Олли Уоткинса («Астон Вилла») — свисток арбитра, офсайд!

34' Бернарду Силва («Манчестер Сити») получает отличную передачу в штрафной, но оказывается в положении вне игры.

32' Савиньо («Манчестер Сити») попытался найти передачей Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), но передача оказалась немного неточной и это потеря.

30' Бубакар Камара («Астон Вилла») отдал классную передачу под удар Джону Макгинну («Астон Вилла»), тот зарядил низом с линии штрафной, мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

29' Вынужденная замена у хозяев: вместо травмированного Эмилиано Буэндия на поле вышел Джейдон Санчо.

27' Лежит на газоне Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), ему нужна медицинская помощь. Скорее всего он не сможет продолжить этот матч.

26' Эмилиано Буэндия («Астон Вилла») сражался на левом фланге атаки и заработал перспективный аут вблизи штрафной соперника.

24' Гости стали еще больше давить на соперника, но это шанс для бирмингемского клуба убежать в контратаку!

22' Опасный прострел на Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») в штрафную — удар и мяч в руках у Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»)!

Мэтти Кэш https://x.com/AVFCOfficial

Мэтти Кэш https://x.com/AVFCOfficial

Мэтти Кэш https://x.com/AVFCOfficial

20' Г-ОООООООО-Л! «Астон Вилла» — 1:0! Мэтти Кэш! Великолепная передача с углового от Эмилиано Буэндия на линию штрафной, там был один Мэтти Кэш, который принял мяч и ударил с левой ноги прямо в угол ворот!

17' Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») ошибается в центре поля, хозяева перехватывают мяч и зарабатывают первый для себя угловой.

15' Савиньо («Манчестер Сити») не по правилам забирал мяч Пау Торреса («Астон Вилла»), это фол и стандарт у хозяев.

13' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») через пас разыгрывает свободный от ворот и Мэтти Кэш («Астон Вилла») начинает новую атаку своей команды.

11' Мэтти Кэш («Астон Вилла») выполнил обостряющую передачу вразрез, но партнеры его не поняли.

09' Дальний заброс на Олли Уоткинса («Астон Вилла»), но Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») был внимателен и вышел далеко из ворот, прервав эту передачу.

08' «Манчестер Сити» атакует позиционно, почти все футболисты перешли на половину поля соперника.

06' Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») пробивает из-за пределов штрафной, но мяч пролетает над перекладиной.

05' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») вступает в игру, забирая мяч в руки после навеса в его вратарскую.

04' Рубен Диаш («Манчестер Сити») прерывает опасную передачу с центра на Моргана Роджерса («Астон Вилла») и отдает пас на своего вратаря.

02' «Астон Вилла» с первых секунд взяла мяч под свой контроль и проводит свою позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Вилла Парк». Игра вот-вот начнется!

16:55 Сегодня в Бирмингеме облачно, во время матча температура будет около +9℃.

Разминка «Манчестер Сити» https://x.com/ManCity

Разминка «Манчестер Сити» https://x.com/ManCity

Разминка «Астон Виллы» https://x.com/AVFCOfficial

Разминка «Астон Виллы» https://x.com/AVFCOfficial

Разминка «Астон Виллы» https://x.com/AVFCOfficial

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», который вмещает 42 789 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура английской Премьер-Лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Динь Люка, Камара Бубакар, Онана Амаду, Макгинн Джон, Роджерс Морган, Буэндия Эмилиано, Уоткинс Олли.

«Манчестер Сити»: Доннарумма Джанлуиджи, Нунес Матеус, Диаш Рубен, Стоунс Джон, Гвардиол Йошко, Рейндерс Тиджани, Бобб Оскар, Фоден Фил, Силва Бернарду, Савиньо, Холанн Эрлинг.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» неудачно стартовала в нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги, проиграв двух из трех матчей. Но по ходу чемпионата команда набрала обороты и нынешняя ее беспроигрышная серия составляет 5 игр. Благодаря таким результатам «Вилла» поднялась со дна турнирной таблицы на 12-ю строчку.

В трех последних турах АПЛ «Астон Вилла» победила: «Фулхэм» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). Среди недели был матч Лиги Европы против нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглс», которому «Вилла» неожиданно проиграла в гостях со счетом 1:2. Это первое поражение команды в ЛЕ в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является одним из главных претендентов на чемпионство в Англии, но два поражения на старте турнира дают о себе знать — пока лишь третье место в турнирной таблице и отставание от лидирующего «Арсенала» в три очка.

В трех последних турах «горожане» побеждали, причем с внушительной разницей по забитым и пропущенным мячам — 8:1. Поочередно были обыграны: «Бёрнли» (5:1), «Брентфорд» (1:0) и «Эвертон» (2:0). Параллельно с этим в рамках третьего тура Лиги чемпионов «Манчестер сити» нанес поражения испанскому «Вильярреалу» (2:0).

Личные встречи

Между собой эти соперники в последнее время играют строго два раза в год, преимущества ни у одной из команд явного нет — в четырех последних встречах они побеждали по два раза. Предыдущая очная дуэль между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» завершилась домашней победой «горожан» со счетом 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89