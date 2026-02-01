Поможет ли команда Франка «Арсеналу» в гонке за титул?

Воскресный вечер в Северном Лондоне — проверка на прочность для двух команд с разными задачами и нестабильным стартом года. «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Манчестер Сити» после синхронных побед в Лиге чемпионов со счётом 2:0, но в чемпионате Англии обе стороны неустойчивы. Для хозяев это попытка вытащить сезон из вязкого болота середины таблицы, для гостей — шанс сохранить давление на лидирующий «Арсенал». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

39' Жёлтую карточку получил Симонс за срыв атаки.

38' Соланке зацепился за мяч в штрафной, скинул на Симонса, тот снова не решил, что хочет делать.

37' Семеньо рухнул на газоне после контакта с Пальиньей, но арбитр не фиксирует фол.

36' Симонс затянул с решением у линии штрафной, в итоге отобрали у него мяч.

35' Родри навешивал на дальнюю штангу, Холанн снова не добрался до мяча.

33' Коло Муани с правого фланга простреливал в центр штрафной, защитник накрыл.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 2 35 Владение мячом 65 0 Офсайды 1 7 Фолы 4

32' Соланке нарушил правила в атаке, снёс Родри на полной скорости.

30' Родри нарушил правила на Симонсе в центре поля, не согласен с решением арбитра испанец.

28' Холанн забросил вперёд на Семеньо, слишком сильным получился пас.

26' Пеп Гвардиола что-то высказывает Райану Шерки, не совсем понятно, что именно не нравится испанцу.

25' Райан Шерки на газоне, нужна ему помощь врачей.

24' Шерки прошёл мимо Ромеро к лицевой линии, убрал на замахе Дрэгушина и мощно бил в дальний угол – Викарио спас! А арбитр этого не оценил и почему-то назначил удар от ворот.

23' В стенку со штрафного пробил Симонс, Доннарумма на выходе уверенно забрал мяч.

21' Жёлтую карточку получает Хусанов! Грубо сыграл в подкате против Галлахера, штрафной будет метрах в 25 от ворот «Сити».

19' Хусанов отлично сыграл в отборе против Соланке, не дал прострелить.

17' Родри блестяще забросил мяч на ход Холанну, тот пытался перебросить Викарио в касание и не попал в створ.

15' Холанн был в опасной позиции перед штрафной, но не стал бить с правой ноги, предпочёл сохранить мяч.

13' Силва красиво пытался забросить на Семеньо, перехватил пас Ромеро.

11' ГОООООООЛ! «Сити» впереди«! Биссума потерял мяч в центре поля, Холанн скинул на Шерки, тот прошёл к штрафной и с правой мощно пробил в дальний угол. 0:1, отлично начинает команда Гвардиолы!

10' Ромеро пытался головой скинуть в центр штрафной после заброса Симонса, неточно.

09' Шерки нарушил правила, "Тоттенхэм" подаст штрафной.

07' "Тоттенхэм" пару минут подержал мяч, но ничего так и не создал в позиционной атаке.

05' Коло Муани забрасывал в штрафную внешней стороной стопы, перехватил Гехи.

04' Родри забросил в штрафную, мяч не дошёл до Шерки.

03' Семеньо бил в дальний угол из-под Пальиньи, Викарио на месте.

01' "Тоттенхэм" начал с центра, поехали!

До матча

19:30 Около 9 градусов сегодня вечером в Лондоне, на протяжении всей игры ожидается дождь.

19:00 Стартовые составы команд:

"Тоттенхэм": Викарио, Дрэгушин, Пальинья, Симонс, Биссума, Удоджи, Грей, Ромеро, Соланке, Галлахер, Коло Муани.

"Манчестер Сити": Доннарумма, Нуньеш, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Силва, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанн.

18:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Роберт Джонс; ассистенты — Нил Дэвис, Ник Гринхалг; VAR — Джарред Джиллетт; ассистент VAR — Блейк Антробас; четвёртый арбитр — Энди Мэдли.

"Тоттенхэм"

Начало 2026 года для команды Томаса Франка получилось очень тревожным. В пяти турах Премьер-лиги — три ничьи и два поражения, свежа в памяти упущенная победа в Бернли, где "шпоры" снова спасались усилиями центральных защитников. "Тоттенхэм" идёт в АПЛ на 14-й строчке, и это лишь усиливает контраст между европейскими успехами и внутренними проблемами.

Домашняя статистика выглядит особенно болезненно. Франк идёт с худшим показателем очков за матч на своём поле среди всех тренеров "Тоттенхэма" в истории АПЛ — 0,82. Всего две победы в лиге дома за сезон, нервная реакция трибун и нарастающее ощущение, что команда застряла между поиском себя и ожиданиями болельщиков.

При этом еврокубки снова работают как обезболивающее. Победа во Франкфурте продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до трёх матчей и подарила выход в плей-офф ЛЧ. Возвращение ряда игроков после еврокубковой паузы расширяет выбор Франка, а возможное появление ван де Венa укрепит линию обороны — ключевой элемент в матчах против топ-соперников.

"Манчестер Сити"

Для Пепа Гвардиолы визит в Северный Лондон всегда особенный. Ни одному сопернику в чемпионате он не проигрывал чаще, чем "Тоттенхэму", и августовское поражение 0:2 на "Этихаде" до сих пор не забыто. При этом "Сити" выиграл два последних гостевых матча Премьер-лиги на этом стадионе и теперь может оформить историческую серию из трёх побед подряд.

В чемпионате успех над "Вулверхэмптоном" позволил сократить отставание от "Арсенала" до четырёх очков, но в целом игра команды остаётся неровной. "Сити" чаще, чем прежде, позволяет соперникам навязывать равный объём ударов, а выезды в 2026 году уже приносили потери очков — тревожный штрих в контексте чемпионской гонки.

Лига Чемпионов снова добавила уверенности. Победа над "Галатасараем" оформила прямой выход в плей-офф, вернулся Родри, а зимние новички начинают влиять на результат. Потери в обороне сохраняются, но глубина состава и контроль мяча остаются главными аргументами гостей перед матчем, где терпение и темп будут решать больше, чем эмоции.

