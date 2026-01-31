1 ферваля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» на 9 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шпоры» одолели «Айнтрахт» Фр (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Бернли» (2:2). А вот поединок с «Боруссией» Д завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит «горожанам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков. «Шпоры» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в нынешнем сезоне выглядят довольно выгодно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» переиграли «Галатасарай» (2:0).

До того команда расправилась с «Вулверхэмптоном» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Буде-Глимта» (1:3).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» постепенно набирают обороты. Команда победила в 2 последних матчах.

При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и в двух своих последних поединках подопечные Гвардиолы сохранили свои владения сухими.

Привычно результативен мощный Эрлинг Холанн. В его активе уже значится 20 результативных выстрелов в текущем чемпионате, и это не предел!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается продлить свой победный ход.

Прогноз Андрея Канчельскиса

Восемь лет отыгравший в АПЛ Андрей Канчельскис после 175 матчей и 47 голов даже не хочет вспоминать о «Манчестер Сити». Тем не менее, в преддверии выезда к «Тоттенхэму» пришлось в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru ему напомнить.

Случайная команда в моей биографии. Но сегодня даже с нынешними перепадами и буксованием в чемпионате всегда фаворит. Сейчас попрут. Родри вернулся, его считаю вообще одним из сильнейших на сегодня. Пропускал еще в ЛЧ по дисквалификации, лишнее время на восстановление. Холланд забил наконец, прорвет. Да состав сумасшедший! А в «Тоттенхэме» под Франком кресло уже шатается так, что только проход в Лиге чемпионов куда-то дальше спасет. В чемпионате ни на что шансов нет. В мое время Премьершип был куда важнее Кубка чемпионов, сейчас чуть главнее, но примерно равнозначные. Тогда меня с Эриком Кантона и Питером Шмейхелем особенно в еврокубках не задействовали, там были определенные ограничения. Возвращаясь к конкретному матчу... Гвардиола сыграл практически оптимальным составом с «Галатасараем», хотя обычно так не делает. Значит, дает понять, что опирается на определенную группу игроков. Думаю, будет вялотекущая, не яркая игра, но с голами все же — 1:2. Андрей Канчельскис экс-игрок «Ман Сити»

Статистика для ставок

«Горожане» не пропускали в 2 своих последних поединках

Подопечные Гвардиолы забивают в среднем 2 гола за матч

«Тоттенхэм» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Горожане» мотивированы подтянуться к лидеру, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последних матчах обороняются почти образцово.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50