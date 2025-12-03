«Канониры» идут за очередной победой в АПЛ

В среду, 3 декабря, лондонский «Арсенал» примет на своем поле «Брентфорд» в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Куивин Келлехер («Брентфорд») сильно выбивает мяч вперед после фола хозяев на чужой половине поля.

38' Матиас Йенсен («Брентфорд») ошибся возле своей штрафной, Нони Мадуэке («Арсенал») едва не убежал на рандеву с вратарем, но оступился.

37' Деклан Райс («Арсенал») остро прострелил вдоль ворот и Нони Мадуэке («Арсенал») замыкал на дальней штанге, но нога защитника помешала попасть в створ.

35' Габриэл Мартинелли («Арсенал») попытался пройти один в один Майкла Кайоде («Брентфорд»), но не смог этого сделать.

33' Деклан Райс («Арсенал») ворвался в штрафную гостей и пробил с острого угла — мяч вновь улетел на корнер.

31' Нони Мадуэке («Арсенал») прострелил вдоль ворот, но защитник гостей выбил мяч на угловой.

30' Кристоффер Айер («Брентфорд») классно отработал в защите, отобрав мяч в борьбе у Габриэла Мартинелли («Арсенал»).

28' Сепп Ван дер Берг («Брентфорд») начал атаку своей команды через дальний заброс вперед, но никто из партнеров не смог зацепиться за мяч.

26' Габриэл Мартинелли («Арсенал») получил мяч в штрафной и пробил слету выше ворот!

25' Нони Мадуэке («Арсенал») поборолся с защитником и убежал один на один с вратарем, но судья свистнул, посчитав это за фол.

23' «Арсенал» перешел в позиционную атаку — хозяева всем составом перешли на половину поля соперника.

21' Кевин Шаде («Брентфорд») пробил головой с близкого расстояние под перекладину, но Давид Райя («Арсенал») спас свою команду!

19' Матиас Йенсен («Брентфорд») подал с углового — мяч кулаками вынес Давид Райя («Арсенал»), но он вновь покинул поле, улетев за лицевую от хозяев.

17' С острого угла Бен Уайт («Арсенал») решил пробить по воротам, но не попал в створ.

15' Бен Уайт («Арсенал») попытался выйти из обороны под высоким прессингом соперника, но заработал лишь аут для своей команды.

13' Риккардо Калафьори («Арсенал») вновь сильно бросает в штрафную «канониров» с аута и мяч выходит за лицевую от защитника хозяев.

11' Г-ООООООООООО-Л! «Арсенал» — 1:0! Микель Мерино! Бен Уайт выполнил навес с фланга, а Микель Мерино с линии вратарской точно пробил головой!

09' Навес в штрафную от Габриэла Мартинелли («Арсенал») вынесли защитники. а ведь направление подачи было очень опасным.

07' Матиас Йенсен («Брентфорд») не лучшим образом исполнил подачу с углового. Мяч перелетел и своих и чужих.

06' Майкл Кайоде («Брентфорд») сильно бросает мяч ч аута и он от головы защитника улетает за пределы поля — угловой для гостей.

05' Нони Мадуэке («Арсенал») перестарался в агрессии и нарушил правила в атаке, мяч со своей половины сильно вынес Куивин Келлехер («Брентфорд»).

04' Риккардо Калафьори («Арсенал») прорывался левым флангом и заработал угловой после попытки прострелить в штрафную соперника.

02' С первых секунд хозяева взяли мяч под свой контроль, а гости включили высокий прессинг.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Арсенал» — «Брентфорд» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эмирейтс». Игра вот-вот начнется!

22:25 Сегодня в Лондоне небольшой дождь, во время матча температура будет около +7℃.

22:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:15 Главным арбитром встречи назначен Тони Харрингтон.

22:10 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», который вмещает 60 704 зрителей.

22:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брентфорд». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя Давид, Уайт Бен, Москера Кристиан, Инкапье Пьеро, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Субименди Мартин, Райс Деклан, Мадуэке Нони, Мерино Микель, Мартинелли Габриэл.

«Брентфорд»: Келлехер Куивин, Ван дер Берг Сепп, Пиннок Итан, Айер Кристоффер, Кайоде Майкл, Йенсен Матиас, Ярмолюк Егор, Янельт Витали, Генри Рико, Уттара Данго, Шаде Кевин.

«Арсенал»

«Арсенал» проводит великолепный сезон и лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя («Манчестер Сити») на два очка, при этом имея матч в запасе. На счету лондонского клуба 30 набранных очков в 13-ти турах, а разница забитых и пропущенных голов — 25:7.

Последний раз «Арсенал» проигрывал в конце августа, было это в матче против «Ливерпуля». Этот результат команда показала во всех турнирах (в том числе и в Лиге чемпионов). В последнем туре «канониры» на выезде сыграли вничью с «Челси» (1:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» — крепкий середняк английской Премьер-лиги, занимающий в данный момент 12-е место в турнирной таблице. За 13 проведенных туров «пчелы» набрали 19 очков. Разница забитых и пропущенных мячей (+1) — 21:20

В последнее время «Брентфорд» чередует победные матчи с поражениями через игру. После проигрыша на выезде «Брайтону» (1:2), команда «пчел» дома обыграла «Бёрнли» со счетом 3:1. Эта виктория стала для команды шестой в нынешнем сезоне, также у неё шесть поражений и одна ничья.

Личные встречи

Между собой «Арсенал» и «Брентфорд» играют в среднем два раза за сезон, но бывает и чаще. В этом противостоянии доминируют «канониры» — они выиграли четыре из пяти последних матчей и один скатали вничью. Предыдущая очная дуэль соперников завершилась миром (1:1).

