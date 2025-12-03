прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.00

3 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Брентфорд». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонская команда продолжает быть главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

В настоящий момент «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 30 зачетных баллов.

За 13 матчей лондонцы смогли забить целых 25 мячей, а вот пропустили всего 7 (меньше всех в лиге).

Последние матчи: в прошлом туре «красные» ушли от поражения в матче с «Челси» (1:1).

До этого же коллектив из Лондона разгромил «Тоттенхэм» (4:1) и поделил очки с «Сандерлендом» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также команда из столицы Англии победила «Славию» (3:0) и «Баварию» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмирован в столичном коллективе только Габриэл.

Состояние команды: пока что «Арсенал» является самой стабильной и сильной командой сезона. Подопечных Микеля Артеты не зря называют главными претендентами на титул и пока что они опережают преследователей на пять очков.

В Лиге чемпионов, к слову, у «Арсенала» тоже все отлично и команда без проблем выйдет в плей-офф, а вот дальше уже будет сложнее, ведь там соперники будут только сильными.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города, как и всегда, является крепким середняком английского чемпионата.

По итогам 13 туров в активе коллектива из Брентфорда 19 очков и десятое место в турнирной таблице.

За это время «пчелы» смогли 21 поразить ворота соперника и 20 раз пропустить в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Брентфорд» переиграл «Бернли» (3:1), но проиграл «Брайтону» (1:2).

До этого же подопечные Кита Эндрюса выиграли у «Ньюкасла» (3:1), но уступили «Кристал Пэлас» (0:2).

Не сыграют: в лазарете Антони Миламбо, Джошуа Да Силва и Фабио Карвальо.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Брентфорд» финишировал на десятой строчке. В этой кампании тоже, судя по всему, команда не будет ни на что претендовать и ни за что не будет бороться.

«Брентфорд» уже опережает зону вылета на 8 очков, а отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 17 матчей

«Брентфорд» не играет вничью на протяжении 10 матчей

В последнем очном матче «Арсенал» и «Брентфорд» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа «Брентфорда» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: у «Арсенала» отличная форма и он сильнее, поэтому должен побеждать.

2.00 победа Арсенала с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Арсенал» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Арсенала» с форой-2 за 2.00.

Прогноз: в последнее время «Арсенал» стал пропускать, поэтому вполне могут обе команды забить.

2.15 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Арсенал» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: обе забьют за 2.15.