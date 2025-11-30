«Челси» и «Арсенал» набрали невероятный ход этой осенью, оба готовятся к дерби после громких побед в Европе. На «Стэмфорд Бридж» приезжает лидер Премьер-лиги, а хозяева видят в этом матче шанс сократить дистанцию до лидера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+5' Тимбер сфолил в центре поля, остановил атаку «Челси».

45+4' И снова Санчес справился с подачей, кулаком вынес мяч.

45+3' Фофана отобрал мяч у Калафьори, ещё один угловой у гостей.

45+1' Мартинелли пробил в ближний угол после паса Райса, Санчес справился!

45' Добавлено 5 минут.

45' Санчес забрал мяч легко после подачи Сака.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 4 Фолы 2

45' Угловой заработал «Арсенал», это автоматически опасный момент.

44' Ох, на щеке у Чалобы огромная гиматома, но решение арбитр не будет менять, жёлтая остаётся у Инкапье.

43' Тяжело поднимается Чалоба, врачи оказывают помощь защитнику «Челси» после того попадания локтем.

41' Инкапье получает жёлтую карточку, локтем по лицу попал Чалобе в борьбе.

40' Сака навешивал с правого фланга, Кукурелья выбил мяч головой.

38' Кайседо удалён с поля! Чуть не оторвал ногу Мерино своим отбором игрок «Челси», заслуженное удаление.

37' Жёлтую карточку получает Кайседо, а арбитр идёт смотреть ВАР на потенциальную красную.

35' Кайседо и Мерино лежат на газоне, больно обоим футболистам, врачи появились на поле.

33' Кукурелья, у которого уже есть жёлтая, снова сбил Сака – вторую карточку не показывает судья.

33' Жоао Педро упал у самой штрафной после толчка в спину, не было фола, считает арбитр!

32' Из-за штрафной пробил Энцо – в руки Райе.

30' Энцо упал после контакта с защитником у штрафной, арбитр фола не увидел.

30' Кайседо не дали пробить из штрафной, опасный момент был у «Челси»!

28' Жоао Педро оказался с мячом на фланге после подачи со штрафного, но упустил мяч за лицевую.

26' Калафьори получил жёлтую за фол на левом фланге.

24' Эстевао навесил с правого фланга, Райя забрал мяч.

23' Гюсто не успел к передаче Эстевао у лицевой линии, поздновато стартовал.

22' Не дали пробить Энцо с линии штрафной! Быстро накрыл его Тимбер.

21' Жёстко сыграл в центре поля Энцо против Эзе, идеально в мяч попал аргентинец.

19' Эстевао с правого фланга сместился в центр и пробил с левой – выше ворот.

18' Мяч удобно отскочил к Эстевао в штрафной, но с правой ноги выше ворот зарядил бразилец!

16' Райс выцарапал мяч у Педру Нету в штрафной, готовился бить португалец!

14' Вне игры у Микеля Мерино, повезло «Челси».

13' Москера сбил Жоао Педро, жёлтая карточка.

13' В ближний угол с правой бил Сака, спас Санчес!

11' Кукурелья окровенно летел сзади в подкат против Сака – жёлтая карточка.

08' Очень напряжённый старт матча, пока нет моментов у команд. Есть ощущение, что оба клуба чувствуют давление момента.

05' Жёлтую карточку получил Субименди, грубо сбил Джеймса.

03' Кукурелья сфолил на Сака, протестуют игроки «Челси».

01' «Арсенал» начал с центра, дерби стартует!

До матча

19:20 В Лондоне сегодня около 7 градусов и без осадков – отличная погода для дерби, ничего не помешает футболу.

19:10 Судейская бригада матча: главный арбитр – Энтони Тейлор; ассистенты — Гэри Бесвик, Адам Нанн; четвертый арбитр — Сэм Барротт; VAR — Джон Брукс; ассистент VAR — Эдди Смарт.

18:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Челси»: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Фернандес, Нету, Педро.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мерино, Мартинелли.

«Челси»

У команды Энцо Марески — редкое сочетание быстрых атак, глубокого состава и тренерской идеи. К началу зимы у «Челси» девять побед в одиннадцати матчах, три «сухих» матча подряд в Премьер-лиге и, главное, демонстративный разбор «Барселоны» (3:0) в середине недели.

Показательно и то, что отсутствие Коула Палмера в начале сезона не стало катастрофой. Его роль перераспределили между Энцо Фернандесом, Педру Нету и Эстевау — и атака стала менее предсказуемой. Теперь Палмер возвращается в заявку, но вряд ли начнёт в старте. Два месяца без футбола — слишком длинный перерыв, даже если тренер говорит обратное.

«Челси» пока не выигрывал два домашних матча Премьер-лиги подряд, и в этом смысле победа над «Вулвз» 8 ноября — не абсолютный ориентир. Но если смотреть шире, в дерби «пенсионеры» в этом сезоне особенно надёжны, 11 очков в пяти матчах против соседей по Лондону.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты подходит к дерби в статусе лидера АПЛ. «Бавария» была обыграна практически без сопротивления (3:1), а в Премьер-лиге неделю назад «канониры» переехали по «Тоттенхэму» с таким же ощущением превосходства.

«Арсенал» — самый сбалансированный клуб Англии, если не мира. Лучший показатель по пропущенным голам в АПЛ, лидер по среднему количеству набранных очков, непобедимый в Европе. В их игре нет разрывов между линиями, и даже проблемы с форвардами (Дьёкереш, Хаверц, Жезус, травма Троссарда) компенсируются системой. Мартинелли и Мадуэке готовы выйти в старте и сохранить вертикальность атаки.

История последних лет на стороне гостей. «Арсенал» не проигрывает «Челси» почти четыре года, а на «Стэмфорд Бридж» — больше семи. Все четыре встречи, когда «Арсенал» приезжал в гости, будучи лидером чемпионата, завершались их победой.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.