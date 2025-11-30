«Челси» и «Арсенал» набрали невероятный ход этой осенью, оба готовятся к дерби после громких побед в Европе. На «Стэмфорд Бридж» приезжает лидер Премьер-лиги, а хозяева видят в этом матче шанс сократить дистанцию до лидера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+5' Тимбер сфолил в центре поля, остановил атаку «Челси».
45+4' И снова Санчес справился с подачей, кулаком вынес мяч.
45+3' Фофана отобрал мяч у Калафьори, ещё один угловой у гостей.
45+1' Мартинелли пробил в ближний угол после паса Райса, Санчес справился!
45' Добавлено 5 минут.
45' Санчес забрал мяч легко после подачи Сака.
45' Угловой заработал «Арсенал», это автоматически опасный момент.
44' Ох, на щеке у Чалобы огромная гиматома, но решение арбитр не будет менять, жёлтая остаётся у Инкапье.
43' Тяжело поднимается Чалоба, врачи оказывают помощь защитнику «Челси» после того попадания локтем.
41' Инкапье получает жёлтую карточку, локтем по лицу попал Чалобе в борьбе.
40' Сака навешивал с правого фланга, Кукурелья выбил мяч головой.
38' Кайседо удалён с поля! Чуть не оторвал ногу Мерино своим отбором игрок «Челси», заслуженное удаление.
37' Жёлтую карточку получает Кайседо, а арбитр идёт смотреть ВАР на потенциальную красную.
35' Кайседо и Мерино лежат на газоне, больно обоим футболистам, врачи появились на поле.
33' Кукурелья, у которого уже есть жёлтая, снова сбил Сака – вторую карточку не показывает судья.
33' Жоао Педро упал у самой штрафной после толчка в спину, не было фола, считает арбитр!
32' Из-за штрафной пробил Энцо – в руки Райе.
30' Энцо упал после контакта с защитником у штрафной, арбитр фола не увидел.
30' Кайседо не дали пробить из штрафной, опасный момент был у «Челси»!
28' Жоао Педро оказался с мячом на фланге после подачи со штрафного, но упустил мяч за лицевую.
26' Калафьори получил жёлтую за фол на левом фланге.
24' Эстевао навесил с правого фланга, Райя забрал мяч.
23' Гюсто не успел к передаче Эстевао у лицевой линии, поздновато стартовал.
22' Не дали пробить Энцо с линии штрафной! Быстро накрыл его Тимбер.
21' Жёстко сыграл в центре поля Энцо против Эзе, идеально в мяч попал аргентинец.
19' Эстевао с правого фланга сместился в центр и пробил с левой – выше ворот.
18' Мяч удобно отскочил к Эстевао в штрафной, но с правой ноги выше ворот зарядил бразилец!
16' Райс выцарапал мяч у Педру Нету в штрафной, готовился бить португалец!
14' Вне игры у Микеля Мерино, повезло «Челси».
13' Москера сбил Жоао Педро, жёлтая карточка.
13' В ближний угол с правой бил Сака, спас Санчес!
11' Кукурелья окровенно летел сзади в подкат против Сака – жёлтая карточка.
08' Очень напряжённый старт матча, пока нет моментов у команд. Есть ощущение, что оба клуба чувствуют давление момента.
05' Жёлтую карточку получил Субименди, грубо сбил Джеймса.
03' Кукурелья сфолил на Сака, протестуют игроки «Челси».
01' «Арсенал» начал с центра, дерби стартует!
До матча
19:20 В Лондоне сегодня около 7 градусов и без осадков – отличная погода для дерби, ничего не помешает футболу.
19:10 Судейская бригада матча: главный арбитр – Энтони Тейлор; ассистенты — Гэри Бесвик, Адам Нанн; четвертый арбитр — Сэм Барротт; VAR — Джон Брукс; ассистент VAR — Эдди Смарт.
18:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Челси»: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Фернандес, Нету, Педро.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мерино, Мартинелли.
«Челси»
У команды Энцо Марески — редкое сочетание быстрых атак, глубокого состава и тренерской идеи. К началу зимы у «Челси» девять побед в одиннадцати матчах, три «сухих» матча подряд в Премьер-лиге и, главное, демонстративный разбор «Барселоны» (3:0) в середине недели.
Показательно и то, что отсутствие Коула Палмера в начале сезона не стало катастрофой. Его роль перераспределили между Энцо Фернандесом, Педру Нету и Эстевау — и атака стала менее предсказуемой. Теперь Палмер возвращается в заявку, но вряд ли начнёт в старте. Два месяца без футбола — слишком длинный перерыв, даже если тренер говорит обратное.
«Челси» пока не выигрывал два домашних матча Премьер-лиги подряд, и в этом смысле победа над «Вулвз» 8 ноября — не абсолютный ориентир. Но если смотреть шире, в дерби «пенсионеры» в этом сезоне особенно надёжны, 11 очков в пяти матчах против соседей по Лондону.
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты подходит к дерби в статусе лидера АПЛ. «Бавария» была обыграна практически без сопротивления (3:1), а в Премьер-лиге неделю назад «канониры» переехали по «Тоттенхэму» с таким же ощущением превосходства.
«Арсенал» — самый сбалансированный клуб Англии, если не мира. Лучший показатель по пропущенным голам в АПЛ, лидер по среднему количеству набранных очков, непобедимый в Европе. В их игре нет разрывов между линиями, и даже проблемы с форвардами (Дьёкереш, Хаверц, Жезус, травма Троссарда) компенсируются системой. Мартинелли и Мадуэке готовы выйти в старте и сохранить вертикальность атаки.
История последних лет на стороне гостей. «Арсенал» не проигрывает «Челси» почти четыре года, а на «Стэмфорд Бридж» — больше семи. Все четыре встречи, когда «Арсенал» приезжал в гости, будучи лидером чемпионата, завершались их победой.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.