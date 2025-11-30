30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Арсенал». Начало встречи — 19:30 мск.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «Челси» идет вторым в таблице АПЛ с 23 очками.

Последние матчи: в 12-м туре АПЛ «Челси» уверенно в гостях разобрался с «Бернли» со счетом 2:0. На протяжении всей встречи «аристократы» уверенно владели инициативой на поле и забили по голу в каждом из таймов. Сначала отличился Педру Нето, а затем Энцо Фернандес.

На неделе в Лиге чемпионов была на своем поле разгромлена «Барселона» (3:0), а до этого в чемпионате — «Вулверхэмптон» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Колуилл (з), Лавия (п).

Состояние команды: после возвращения почти всех футболистов из лазарета «Челси» снова стал очень грозной силой и сейчас идет серией из трех побед кряду, не пропустив ни одного мяча. К игре с «Арсеналом» Энцо Мареска может даже рассчитывать на своего лидера Палмера, который готовится в специальной обуви.

«Арсенал»

Турнирное положение: после 12 туров «Арсенал» уверенно возглавляет таблицу АПЛ с 29 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в дерби против «Тоттенхэма» команда Микеля Артеты уверенно победила со счетом 4:1 даже без части лидеров. Уже к перерыву «Арсенал» выигрывал два мяча после ударов Троссарда и Эзе. После перерыва бывший хавбек «Кристал Пэлас» забил еще дважды. Это первый хет-трик Эзе за канониров.

В Лиге чемпионов «Арсенал» выиграл дома у «Баварии» (3:1), а до этого в чемпионате была ничья с «Сандерлендом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Габриэль (з), Жезус (н).

Состояние команды: многие эксперты вполне обоснованно считают на данный момент «Арсенал» лучшей командой мира. Она без потерь идет в общем этапе Лиги чемпионов и с отрывом лидирует в английском чемпионате. Даже без части лидеров Артета умудряется находится верные решения, которые вообще не отображаются на игре команды.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл дома (1:0), а в гостях была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне «Арсенал» разгромил «Челси» на своем поле (5:0), а на выезде не было победителя (2:2)

Годом ранее также сильнее был «Арсенал» (1:0, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 3,50, а на «Арсенал» — 2,26, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: обе команды сейчас находятся в отличной форме и входят в число сильнейших клубов континента. «Арсенал» пока не знает спада играет на протяжении всего сезона, а «Челси» снова набрал кондиции после некоторых сложностей с составом. Есть основания ждать в этой игре яркого и результативного футбола, Все лидеры атаки в строю у обоих клубов после небольших повреждений.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть заиграть победу хозяев с форой 0. На стороне «Челси» фактор своего поля и возможное возвращение в строя Палмера.

Дополнительная ставка: хозяева выиграют с форой 0 за 2,44.