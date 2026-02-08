В центральном матче тура на «Энфилде» сыграют не самые стабильные команды, но по-прежнему одни из лучших в Английской Премьер-лиге. «Ливерпуль» Арне Слота пытается удержаться в гонке за лидерами, тогда как «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы не имеет права на ошибку в погоне за лидирующим «Арсеналом». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' Добавлено 2 минуты.

43' Ван Дейк опасно скинул на дальнюю штангу после навеса Собослаи, Салах не дотянулся до мяча. Мохамед уверен, что Силва с фолом остановил его забег к воротам.

42' Мармуш сбил Гравенберха, который убегал в атаку по центру, жёлтая карточка египтянину.

41' Мармуш с ещё более дальней дистанции решился на удар – выше ворот.

41' Родри с левой пробил из-за штрафной, Конате накрыл.

40' Силва навесил на дальнюю штангу, Холанн не добрался до мяча.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 1 Удары мимо 2 42 Владение мячом 58 2 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 6 Фолы 6

39' Угловой заработал «Сити».

38' Мармуш перехватил мяч у штрафной «Ливерпуля» и пытался отдать вразрез на Холанна, не прошёл пас.

36' Конате обеими руками повалил Мармуша на газон, пока что без жёлтой карточки.

34' Холанн мощно пробил с острого угла по прыгающему мячу — в руки Алисону.

32' Вирц прошёл к лицевой линии, но не успел прострелить, попал в защитника.

30' Экитике получил мяч от Вирца, вошёл в штрафную, но слишком долго думал над ударом, Гехи накрыл.

28' Доннарумма не очень уверенно вышел из ворот и выбил мяч прямо на ногу Салаху, тот пытался изящно забросить мяч в дальний угол, но не попал.

27' Семеньо выиграл борьбу у ван Дейка в штрафной.

26' Салах правой ногой тянулся к мячу и пытался пробить, Гехи выбил мяч на угловой.

25' Экитике выбил мяч из штрафной после навеса Силвы с углового.

24' Силва прострелил вдоль ворот, Холанн не успел на дальнюю штангу.

22' Мармуш развернулся в штрафной и пробил с правой ноги — мимо ворот.

20' Силва навесил со штрафного, снова надёжно играют хозяева в своей штрафной.

19' Айт-Нури заработал штрафной на левом фланге.

19' Родри забросил вперёд на Холанна, ван Дейк перехватил мяч.

18' Мармуш подал с углового, отбился «Ливерпуль».

16' Конате повалил Мармуша на газон в штрафной, но на фол контакт не тянул. Пенальти не будет.

14' Родри низом пробил издали и попал в Холанна. Даже углового не будет.

12' Мармуш не попал в створ из убойной позиции, 1 на 1 с Алисоном был Омар! Но арбитр зафиксировал офсайд, не так обидно «Сити».

11' Доннарумма кулаком сыграл на выходе, не дал ван Дейку сыграть головой.

10' Хусанов головой зацепился за мяч после навеса, но пробил мимо ворот.

09' «Сити» заработал штрафной на половине поля соперника.

07' Мармуш нарушил правила в атаке.

05' Семеньо мощно пробил по воротам — выше створа.

03' Алисон спас команду! Холанн вывалился 1 на 1 с вратарём и пытался ткнуть мяч в сетку, а бразилец сократил дистанцию и вытащил мяч!

01' «Сити» начал с центра, поехали!

До матча

19:30 Около 9 градусов сегодня в Ливерпуле, а по ходу матча ожидается дождь.

19:05 Судейская бригада матча: Крейг Поусон — главный арбитр, ассистенты — Тим Вуд и Мэт Уилкс, четвёртый судья — Тим Робинсон, VAR — Джон Брукс, ассистент VAR — Блейк Антробус.

18:50 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Керкез, Конате, Собослаи, Гравенберх, Мак Аллистер, Вирц, Гакпо, Салах, Экитике.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, О'Райли, Гехи, Айт-Нури, Хусанов, Родри, Семеньо, Силва, Мармуш, Холанн.

«Ливерпуль»

Начало 2026 года для «Ливерпуля» получилось нервным. Серия ничьих и болезненное поражение от «Борнмута» серьёзно ударили по турнирным амбициям, но разгром «Ньюкасла» в прошлом туре сгладил впечатление от игры команды Слота.

Атака «красных» постепенно выходит на нужные обороты. Связка Вирца и Экитике выглядит всё убедительнее, немец дирижирует между линиями, а француз стабильно создаёт моменты. В последних матчах «Ливерпуль» много забивает после перерыва, что остаётся его главным оружием.

При этом оборона по-прежнему не выглядит монолитной. Команда нередко позволяет соперникам создавать моменты со стандартов, а игра без мяча временами проседает. Против «Сити» любая потеря концентрации может стать фатальной.

«Манчестер Сити»

«Сити» подходит к матчу после серии упущенных возможностей. Ничья с «Тоттенхэмом» после упущенного преимущества в два мяча лишь подчеркнула проблемы с удержанием темпа на дистанции всего матча. В результате отставание от первого места выросло, и каждая следующая игра может стать решающей в гонке за титул.

Команда Гвардиолы по-прежнему много контролирует мяч и уверенно начинает встречи. В 2026 году «Сити» ещё не пропускал в первых таймах, но после перерыва эффективность резко падает — как в атаке, так и в обороне. Это контраст, который может сыграть решающую роль на «Энфилде».

Кадровая ситуация остаётся сложной. Ротация ограничена, часть лидеров только возвращается после повреждений, а форма ключевых игроков оставляет желать лучшего. Тем не менее, «Сити» уже обыгрывал «Ливерпуль» в этом сезоне и прекрасно понимает, как доставлять ему проблемы.

Личные встречи

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» давно стало визитной карточкой АПЛ. На «Энфилде» хозяева традиционно чувствуют себя уверенно: лишь одно поражение в последних 22 домашних матчах лиги против «Сити».