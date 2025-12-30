Во вторник, 30 декабря, «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' Позиционная атака «Вулверхэмптона», отошли на свою половину поля игроки «Манчестера».

36' Удар Хван Хи Чана из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч выше ворот полетел.

33' Удар Беньямина Шешко головой из пределов штрафной «Вулверхэмптона», мяч точно в руки вратарю Жозе Са прилетел.

32' Затяжная позиционная атака «Манчестера» не привела к опасностям у ворот гостей.

29' Продолжает «Манчестер Юнайтед» атаковать на эмоциях после забитого гола.

27' Гооол! 1:0. Эйден Хевен протащил мяч к штрафной «Вулверхэмптона» и переадресовал его Джошуа Зиркзее, удар которого после рикошета от защитника гостей полетел в противоход вратарю Жозе Са.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 1 Фолы 7

24' «Вулверхэмптон» владеет мячом, играют в пас гости в центре поля.

22' Включившись в прессинг игроки «Манчестера» усложняют начало атаки «Вулверхэмптону».

21' Футболисты «Манчестера» контролируют мяч в середине поля.

20' Чан пробил с линии штрафной площади «Манчестера», мяч полетел выше ворот.

17' Подача Матеуса Мане в штрафную «Манчестера», отбиваются хозяева.

15' Удар Беньямина Шешко с края штрафной площади «Вулверхэмптона», мяч рядом с дальней штангой пролетел.

14' Осваиваются гости, и всё увереннее идут в атаку футболисты «Вулвз».

11' Попытка Хван Хи Чана прострелить в штрафную «Манчестера» оказалась неудачной, поскользнулся корейский полузащитник.

10' В среднем темпе начинается игра.

08' Позиционная атака «Манчестера».

06' Матеус Кунья в попытке ворваться в штрафную «Вулверхэмптона» заработал фол на себе, вновь готовит он подачу к воротам гостей со стандарта.

05' С мячом игроки «Вулверхэмптона», отодвигают тем самым гости игру от своих ворот.

04' Кунья подал со штрафного к воротам «Вулвз», защитник гостей Ладислав Крейчи смахнул мяч головой на угловой «Манчестера».

03' Матеус Кунья заработал фол на себе, готовится подача в штрафную «Вулверхэмптона».

02' Игроки «Манчестера» владеют мячом и планомерно развивают позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Юнайтед».

23:12 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

23:05 Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.

22:55 Главным судьей матча будет Томас Брамэлл.

Стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Хевен, Шоу, Мартинес, Каземиро, Угарте, Доргу, Кунья, Шешко, Зиркзее.

«Вулверхэмптон»: Са, Москера, Крейчи, Доэрти, Буэно, Тчатчуа, Гомес, Мане, Чан, Арокодаре, Арьяс.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» в текущем сезоне находятся в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент «красные дьяволы» имеют в своем активе 29 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. По итогам 18 матчей команда из Манчестера смогла 32 раза поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои. В прошлых турах манчестерский коллектив обыграл «Ньюкасл» (1:0), но проиграл «Астон Вилле» (1:2). До этого же манчестерцы сыграли вничью с «Борнмутом» (4:4) и разгромили «Вулверхэмптон» (4:1).

Подопечные Рубена Аморима, конечно, выступают лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно нестабильны. «Манчестер Юнайтед» чередует хорошие игры и победы с невыразительными и поражениями. Думается, что максимумом «Манчестер Юнайтед» является место в топ-4, в зоне Лиги чемпионов. Пока что команда отстает от четвертой строчки на три балла. Травмированы Маттейс Де Лигт, Кобби Мейну, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш. В сборных находятся Брайан Мбеумо, Нуссаир Мазрауи и Амад Диалло.

«Вулверхэмптон»

Команда из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд побила уже множество антирекордов и является главным аутсайдером сезона. Сейчас в активе «бродяг» всего лишь два балла и последняя строчка в турнирной таблице. «Волки» имеют худшую в лиге статистику забитых и пропущенных мячей — 10:39. В прошлых играх «Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:2). До этого подопечные Роберта Оуэна Эдвардса также уступили «Манчестер Юнайтед» (1:4), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1).

Спасти «Уондерерс» в текущем сезоне может только чудо. Сейчас отставание от спасительной зоны составляет уже 16 очков и команде нужно начинать побеждать уже сейчас, чтобы на что-то рассчитывать. Все же думается, что следующий сезон «Вулверхэмптон» совершенно точно проведет в Чемпионшипе и будет пытаться вернуться в АПЛ. В лазарете Тоти, Маршалл Манетзи, Родригу Гомеш и Леон Чивоме, в сборных Таванда Чирева и Эммануэль Агбаду, дисквалифицирован Андре.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Оба раза победил «Вулверхэмптон», дома 2:0, в Манчестере 0:1. В нынешнем сезоне соперники успели сыграть в 15-ом туре в рамках АПЛ в Вулверхэмптоне, тогда победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.

За всю историю команды сыграли 116 матчей. В 57 играх победил «Манчестер Юнайтед», в 39 «Вулверхэмптон», оставшиеся 20 матчей завершились вничью.

