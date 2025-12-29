прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.95

30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:15 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «манкунианцы» в текущем сезоне находятся в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент «красные дьяволы» имеют в своем активе 29 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

По итогам 18 матчей команда из Манчестера смогла 32 раза поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив обыграл «Ньюкасл» (1:0), но проиграл «Астон Вилле» (1:2).

До этого же манчестерцы сыграли вничью с «Борнмутом» (4:4) и разгромили «Вулверхэмптон» (4:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы Маттейс Де Лигт, Кобби Мейну, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш. В сборных находятся Брайан Мбеумо, Нуссаир Мазрауи и Амад Диалло.

Состояние команды: подопечные Рубена Аморима, конечно, выступают лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно нестабильны. «Манчестер Юнайтед» чередует хорошие игры и победы с невыразительными и поражениями.

Думается, что максимумом «Манчестер Юнайтед» является место в топ-4, в зоне Лиги чемпионов. Пока что команда отстает от четвертой строчки на три балла.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд побила уже множество антирекордов и является главным аутсайдером сезона.

Сейчас в активе «бродяг» всего лишь два балла и последняя строчка в турнирной таблице.

«Волки» имеют худшую в лиге статистику забитых и пропущенных мячей — 10:39.

Последние матчи: в прошлых играх «Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:2).

До этого подопечные Роберта Оуэна Эдвардса также уступили «Манчестер Юнайтед» (1:4), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Тоти, Маршалл Манетзи, Родригу Гомеш и Леон Чивоме, в сборных Таванда Чирева и Эммануэль Агбаду, дисквалифицирован Андре.

Состояние команды: спасти «Уондерерс» в текущем сезоне может только чудо. Сейчас отставание от спасительной зоны составляет уже 16 очков и команде нужно начинать побеждать уже сейчас, чтобы на что-то рассчитывать.

Все же думается, что следующий сезон «Вулверхэмптон» совершенно точно проведет в Чемпионшипе и будет пытаться вернуться в АПЛ.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл 12 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл 1 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Вулверхэмптон» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в последнее время «Вулверхэмптон» стал забивать, поэтому наверняка обе команды смогут забить.

1.95 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: у кого ж еще побеждать, как не у «Вулвз»? «Манчестер Юнайтед» должен брать три очка.

2.00 победа Манчестер Юнайтед с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1,5 за 2.00.