В субботу, 4 октября, «Арсенал» примет «Вест Хэм» в рамках 7-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+5' Перерыв. Полное преимущество «Арсенала», «Вест Хэма» пока только обороняется.

45+5' Удар Риккардо Калафьори с линии штрафной «Вест Хэма» в штангу попал, а затем чуть было от спины вратаря Ареола не закатился в ворота, успел один из защитников подстраховать.

45+4' С мячом по прежнему «Арсенал», мало что получается в атаке у «Вест Хэма».

45+1' Успокоилась игра, но атаки «Арсенала» продолжаются.

45' Добавленное время 5 минут.

43' Много стыков в игре, раз за разом случаются мелкие повреждения у игроков обеих команд.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 72 Владение мячом 28 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 5 Фолы 7

41' «Арсенал» продолжает владеть мячом и атаковать.

38' Гооол! 1:0. Пробил из пределов штрафной «Вест Хэма» Эзе, вытащил в прыжке из дальнего угла ворот мяч Ареола, но на подборе в пустые ворота добил Деклан Райс.

37' Придавил основательно «Арсенал» гостей.

35' Эзе оказался первым на подборе после подачи углового «Арсенала», пробил из пределов штрафной, но мяч в одного из защищающихся угодил.

35' Удар Сака из-за пределов штрафной защитника «Вест Хэма» зацепив на угловой улетел.

33' Удар Троссарда из пределов штрафной «Вест Хэма», заблокировал Ван-Биссака.

32' Тимбер делал проникающую передачу в штрафную «Вест Хэма», но очень плотно действуют в обороне гости.

30' Замена у «Арсенала»: вместо Эдегора вышел Субименди.

29' Не может продолжить встречу Мартин Эдегор.

28' Позиционная «Вест Хэма», планомерно подбираются гости к штрафной «Арсенала».

25' Заметно снизился темп игры, не просто подбираться к воротам гостей «Арсеналу», внимательны защитники «Вест Хэма».

24' Забил Сака гол в ворота «Вест Хэма», но его тут же отменили из-за положения «вне игры».

21' Повреждение у Эдегора, медицинская бригада вновь на поле.

19' И вновь «Арсенал» с мячом на половине поля «Вест Хэма», ищет возможность создать угрозу.

17' Получается у «Вест Хэма» отодвинуть игру от своих ворот, контролируют мяч молотобойцы в центре поля.

15' «Арсенал» захватил инициативу, уверенно контролируя мяч по периметру поля.

13' В упор бил Эберечи Эзе из пределов штрафной «Вест Хэма», но пробил выше ворот.

13' «Арсенал» приступил к конструированию позиционной атаки.

10' Повреждение у Мавропаноса, медики приглашены на поле. Столкнулся он с Калафьори в верховом единоборстве.

08' Троссард бил из пределов штрафной «Вест Хэма», мяч в одного из защитников гостей попав до ворот не долетел.

07' Удар Пакета с края штрафной «Арсенала», мяч выше ворот полетел.

05' Достаточно активно начинается игра, команды отвечают друг другу атаками.

04' Тимбер бил из пределов штрафной «Вест Хэма», успел подстроиться под мяч вратарь гостей Ареола.

01' После подачи углового «Вест Хэмом» ошибся на выходе из ворот Давид Райя, головой бил Фюллькруг с сопротивлением от защитников «Арсенала», но промахнулся по опустевшим воротам хозяев.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Вест Хэма».

До матча

16:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, вмещающем 60 383 зрителя.

16:40 Главным арбитром матча будет Джон Брукс.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Калафьори, Магальяйнс, Эдегор, Райс, Эзе, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Вест Хэм»: Ареола, Мавропанос, Килман, Ван-Биссака, Диуф, Магасса, Фернандеш, Пакета, Боуэн, Саммервилл, Фюллькруг.

«Арсенал»

«Канониры» стартовали неплохо в текущей кампании, занимая 2-е место в турнирной таблице. При этом «Арсенал» в 6 матчах набрал 13 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами при 3 пропущенных. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв на своем поле «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов. До того команда сумела переиграть «Ньюкасл» (2:1) в АПЛ и обыграла «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.

«Арсенал» в очередной сезон вступает как основной кандидат на чемпионский титул в АПЛ и пока команда Микеля Артеты не выглядела на самом старте лучшим образом, но игра команды потихоньку становится более цельной, что может помочь на дистанции.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» нынешний чемпионат начали не самым лучшим образом, занимая на данный момент 19-е место. Причем «Вест Хэм» в 6 матчах набрал 4 очка. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 14 пропущенных. Предыдущий поединок команда провела удовлетворительно, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1). До того команда проиграла «Кристал Пэласу» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:3).

«Молотобойцы» ужасным образом начали сезон в АПЛ, в результате чего команда сменила главного тренера — вместо Грэма Поттера команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Трудно представить на данный момент «Вест Хэм» в качестве кандидатов на место в еврокубках, но если ситуация изменится к лучшему, то вряд ли лондонцы вылетят в Чемпионшип.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. «Арсенал» победил на выезде 5:2, а «Вест Хэм» ответил тем же на «Эмирейтс», победив со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли 153 матча. В 73 победил «Арсенал», в 38 «Вест Хэм», оставшиеся 42 игры завершились вничью.

