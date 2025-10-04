прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.01

4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Начало игры — в 17:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» стартовали неплохо в текущей кампании, занимая 2-е место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» в 6 матчах набрал 13 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами при 3 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв на своем поле «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов.

До того команда сумела переиграть «Ньюкасл» (2:1) в АПЛ и обыграла «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» в очередной сезон вступает как основной кандидат на чемпионский титул в АПЛ и пока команда Микеля Артеты не выглядела на самом старте лучшим образом, но игра команды потихоньку становится более цельной, что может помочь на дистанции.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» нынешний чемпионат начали не самым лучшим образом, занимая на данный момент 19-е место.

Причем «Вест Хэм» в 6 матчах набрал 4 очка. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удовлетворительно, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1).

До того команда проиграла «Кристал Пэласу» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» ужасным образом начали сезон в АПЛ, в результате чего команда сменила главного тренера — вместо Грэма Поттера команду возглавил Нуну Эшпириту Санту.

Трудно представить на данный момент «Вест Хэм» в качестве кандидатов на место в еврокубках, но если ситуация изменится к лучшему, то вряд ли лондонцы вылетят в Чемпионшип.

Статистика для ставок

«Арсенал» в последний раз обыгрывал «Вест Хэм» дома в 2022-м году

«Вест Хэм» обыгрывал «Арсенал» в трех из пяти последних игр

«Вест Хэм» ни в текущем сезоне не отыграл «на ноль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.39.

Прогноз: «Арсенал» будет настроен взять три очка и без особых проблем сделает это уверенно

2.01 Победа «Арсенала» с форой -2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Победа «Арсенала» с форой -2 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, вполне вероятно, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.

2.26 Обе забьют — Да

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.26