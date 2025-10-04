4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Начало игры — в 17:00 мск.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» стартовали неплохо в текущей кампании, занимая 2-е место в турнирной таблице.
При этом «Арсенал» в 6 матчах набрал 13 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами при 3 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв на своем поле «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов.
До того команда сумела переиграть «Ньюкасл» (2:1) в АПЛ и обыграла «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арсенал» в очередной сезон вступает как основной кандидат на чемпионский титул в АПЛ и пока команда Микеля Артеты не выглядела на самом старте лучшим образом, но игра команды потихоньку становится более цельной, что может помочь на дистанции.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» нынешний чемпионат начали не самым лучшим образом, занимая на данный момент 19-е место.
Причем «Вест Хэм» в 6 матчах набрал 4 очка. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удовлетворительно, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1).
До того команда проиграла «Кристал Пэласу» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» ужасным образом начали сезон в АПЛ, в результате чего команда сменила главного тренера — вместо Грэма Поттера команду возглавил Нуну Эшпириту Санту.
Трудно представить на данный момент «Вест Хэм» в качестве кандидатов на место в еврокубках, но если ситуация изменится к лучшему, то вряд ли лондонцы вылетят в Чемпионшип.
Статистика для ставок
- «Арсенал» в последний раз обыгрывал «Вест Хэм» дома в 2022-м году
- «Вест Хэм» обыгрывал «Арсенал» в трех из пяти последних игр
- «Вест Хэм» ни в текущем сезоне не отыграл «на ноль»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.39.
Прогноз: «Арсенал» будет настроен взять три очка и без особых проблем сделает это уверенно
Ставка: Победа «Арсенала» с форой -2 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, вполне вероятно, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.26