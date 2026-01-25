Игра на «Эмирейтс» станет проверкой на прочность для двух противоположных философий. С одной стороны — выстроенная система «Арсенала», где каждая деталь работает на общий результат, а домашняя арена стала настоящей крепостью (13 побед в 16 матчах). С другой — заряженный импульсом «Манчестер Юнайтед», чья игра после смены тренера напоминает вулкан: может спать, а может выдать мощное извержение. Главный вопрос дня: хватит ли внутреннего заряда и тактической дисциплины гостям, чтобы противостоять холодной, расчетливой мощи лидера, который ни разу не оступился в играх, где был фаворитом на своём поле?

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:26 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:23 В Лондоне переменная облачность, +7 градусов.

19:20 Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия); Ассистент: Ли Беттс (Англия); Ассистент: Мэттью Уилкс (Англия); Резервный: Томас Брамэлл (Англия).

19:10 Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия), вместимостью 60383 зрителей.

Стартовые составы команд

Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Деклан Райс, Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Жезус.

Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Дало, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Патрик Доргу, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Каземиро, Амад Диалло, Брайан Мбемо.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты, словно хорошо отлаженный механизм, неуклонно движутся к своей цели. Семиочковый отрыв от ближайших преследователей в таблице и стопроцентный результат в Лиге чемпионов (7 побед в 7 матчах, включая недавний разгром «Интера» в Милане) говорят о зрелости и глубине состава. Несмотря на две нулевые ничьи в чемпионате подряд, команда не сбавляет оборотов, используя ротацию, чтобы сохранять свежесть. 50 набранных очков в АПЛ — лучший показатель в лиге, а статистика родных стен и вовсе пугает соперников: с начала сезона на «Эмирейтс» «канониры» потерпели лишь два неудачных результата, и оба — в матчах против топовых команд прошлых лет.

Манчестер Юнайтед

Команда, недавно возглавляемая Майклом Карриком, переживает момент кратковременной эйфории. Уверенная и волевая победа над «Сити» (2:0), где манкунианцы доминировали по всем статьям, вдохнула веру в фанатов. Этот результат вывел коллектив на пятую строчку с 35 очками. Однако за блеском этой победы скрывается неприглядная реальность выездных матчей: всего 3 победы в 11 играх на чужом поле. Показательно, что именно в гостях команда умудрялась терять очки в противостояниях с аутсайдерами.

Личные встречи

Для «Манчестер Юнайтед» последние годы в противостоянии с «Арсеналом» превратились в настоящую хронику поражений. Из шести предыдущих дуэлей в рамках Премьер-лиги команда из Манчестера уступила в пяти, сумев добыть лишь одну очко в домашней ничье. Особенно красноречива статистика атакующих действий «красных дьяволов»: в четырёх последних матчах они поражали ворота «канониров» лишь единожды, что ярко иллюстрирует тотальное доминирование оборонительных структур лондонцев в этих встречах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.09.